La Capital | Ovación | tenis

Tenis: el paranaense Ezequiel Simonit se quedó con el tradicional Pro Tour Pichín Tonella

El paranaense se coronó en el torneo del circuito oficial de la Federación Santafesina de Tenis (FST) que repartió premios y puntos AAT

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

16 de octubre 2025 · 17:25hs
El paranaense Ezequiel Simont (derecha) derrotó en sets corridos al representante de la localidad de San Pedro

El paranaense Ezequiel Simont (derecha) derrotó en sets corridos al representante de la localidad de San Pedro, Ignacio Novo, por 6/3 y 6/4.

En las instalaciones del Sport Club Cañadense -con sub-sede en Adeo- en Cañada de Gómez, se disputó una nueva edición del tradicional Pro Tour Copa Pichín Tonella, competencia perteneciente al circuito oficial de la Federación Santafesina de Tenis (FST) y que este año quedó en manos del paranaense Ezequiel Simonit.

El torneo repartió 5 millones de pesos en premios y otorgó puntos para el ranking profesional de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), consolidándose así como una de las citas más relevantes del calendario nacional.

Estas competencias resultan fundamentales porque representan una plataforma clave para los jugadores que están dando sus primeros pasos en el profesionalismo. En este tipo de torneos, los jóvenes tenistas tienen la oportunidad de sumar sus primeras experiencias, ganar puntos en el ranking nacional y medir su nivel frente a rivales de distintas partes del país. Además, funcionan como un puente hacia las competencias ITF Men’s World Tennis Tour.

En esta edición, la Copa Pichín Tonella reunió a un cuadro de 64 jugadores de destacado nivel competitivo -varios de ellos ya con puntos de ITF y ATP- y ofreció una bolsa de premios récord para este tipo de torneos en el país, con un total de 5 millones de pesos. El título quedó en manos de Simont, quien derrotó en sets corridos al representante de la localidad de San Pedro, Ignacio Novo, por 6/3 y 6/4.

A su vez, el certamen contó con el apoyo de numerosos patrocinadores que hicieron posible una organización ejemplar, brindando las mejores condiciones para los deportistas y consolidando al torneo como una referencia dentro del circuito nacional. El director del certamen, el entrenador Adrián Weihmuller destacó la cantidad de inscriptos que participaron del Pichin Tonella y apoyo de los sponsor: “La convocatoria fue muy importante, con cuadro completo de 64 jugadores a los que se les brindo el mejor servicio y atención durante su estadía en Cañada de Gómez con alojamiento gratis y desayuno a cargo de la organización todos los días. A cada instancia del torneo acudió mucho público, por lo que fue una gran semana de tenis”.

La FST comienza a cerrar un año de gran actividad, reafirmando su compromiso con el desarrollo del tenis profesional, con un calendario de 12 torneos del circuito Pro Tour, brindando continuidad competitiva y oportunidades concretas para que los jugadores en proceso de inserción al profesionalismo puedan sumar experiencia, puntos y proyección a nivel internacional.

Los Pro Tour que se vienen

Antes de concluir la temporada todavía faltan que se disputen dos torneos de Pro Tour del calendario de la FST. En el Schwank Tennis Center a partir del 20 de octubre se llevará adelante la Copa Cuidad de Roldan que repartirá 1.8 millones pesos en premio; mientras que en el club Mitre de Pérez se pondrá en juego la Copa San Cristóbal, con 3.5 millones de pesos en premios. El cuadro de las dos competencias será de 64 jugadores y en ambas competencias la entrada en libre y gratuita.

Estas competencias no solo consolidan el crecimiento del circuito de la FST, sino que también fortalecen el vínculo entre los clubes organizadores, los jugadores y las localidades en la que se disputan cada Pro Tour. Además, cada vez acercan más públicos para disfrutar de este deporte y contribuye al desarrollo de talentos en toda la región.

Nacional Seniors en el French Clay Tenis

Las propuestas no son solo para los profesionales, si no que las mejores raquetas seniors del país se medirán del 5 al 9 de noviembre en el Torneo Nacional Seniors G2 que se llevará adelante en el French Clay Tenis, en Palos Verdes. Podrán participar todas las categorías de hombres y mujeres desde +19 a +85 en singles, dobles y mixto. La inscripción se encontrará abierta hasta el 27 de octubre a través de la página oficial de la AAT.

Los menores de la FST se destacaron en Salta

El 5º Nacional de Menores de tenis concluyó el pasado fin de semana en la ciudad de Salta y contó con la participación de una importante cantidad de jugadores que representaron a la Federación Santafesina de Tenis (FST), muchos de los cuales se destacaron por su nivel de juego y avanzaron a instancias decisivas del certamen, demostrando un alto nivel de competencia.

NACIONAL DE SALTA Manuel Paniagua se quedó con el título de singles y dobles junto a Tomas Herrera.
Manuel Paniagua se quedó con el título de singles y dobles junto a Tomas Herrera,

Manuel Paniagua se quedó con el título de singles y dobles junto a Tomas Herrera,

Entre los jugadores con actuaciones destacadas se encuentran: en varones Sub 10, Facundo Cristín se consagró campeón en singles y dobles; en Sub 12, Tizziano Valerio alcanzó las semifinales de individuales y Pedro Robledo los cuartos de final; mientras que en Sub 14 Manuel Paniagua se quedó con el título de singles y dobles junto a Tomas Herrera. Por su parte Valentino Sartori llegó a cuartos de final en singles. En Sub 16, Gregorio Boubila fue finalista en singles y en Sub 18 Salvador Ferrer Hernández y Francisco Formica lograron las semifinales de singles y juntos finalistas dobles.

Por el lado de las mujeres, en Sub 10, Bianca Playa y Matilda Raillon llegaron a cuartos de final en singles, siendo esta última finalista en dobles; en Sub 12, Catalina Tion fue finalista de singles y campeona dobles y Margarita Uviedo semifinalista de singles y finalista dobles. Finalmente en Sub 14 Sofía Gabilanes alcanzó los cuartos de final de singles y Delfina Marshall se quedó con el título de dobles.

Noticias relacionadas
argentinos vs newells: hora, canal y posibles formaciones por el torneo clausura

Argentinos vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Tras una semana de descanso, Franco Colapinto correrá el GP de Estados Unidos en Austin.

Franco Colapinto corre el GP de Estados Unidos: días y horarios de la Fórmula 1

Mateo Silvetti anotó en octavos, cuartos y semis para llevar a Argentina a la final del Mundial sub-20.

Mundial sub-20: día, horario y TV para la presentación de Argentina en la final

Fernando Espinoza en el saludo previo al arranque del clásico de Pujato jugado en el predio Lionel Scaloni.

El equipo de Scaloni fue dirigido por un árbitro internacional en el clásico de Pujato

Ver comentarios

Las más leídas

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

Newells pierde a uno de los prometedores juveniles de recambio para lo que resta del torneo

Newell's pierde a uno de los prometedores juveniles de recambio para lo que resta del torneo

El consultor Jaime Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones del 26 de octubre

El consultor Jaime Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones del 26 de octubre

Lo último

Pese otra intervención de EEUU, el dólar subió por tercer día: qué pasó con el blue en Rosario

Pese otra intervención de EEUU, el dólar subió por tercer día: qué pasó con el blue en Rosario

La producción industrial de Santa Fe bajó 0,6% en agosto

La producción industrial de Santa Fe bajó 0,6% en agosto

Feria del Libro 2025: quiénes son los 180 escritores rosarinos que darán el presente en el encuentro literario

Feria del Libro 2025: quiénes son los 180 escritores rosarinos que darán el presente en el encuentro literario

Crimen sin cuerpo en Funes: piden 18 años de prisión para una mujer por la desaparición de un albañil

Fue acusada de provocar la muerte de Jesús Ledesma en su casa. Según testimonios, con su pareja lo cargaron en un barril y lo arrojaron al arroyo Ludueña

Crimen sin cuerpo en Funes: piden 18 años de prisión para una mujer por la desaparición de un albañil

Por María Laura Cicerchia

El consultor Jaime Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones del 26 de octubre
Política

El consultor Jaime Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones del 26 de octubre

El cementerio El Salvador será un museo a cielo abierto: cuáles serán los cambios
La Ciudad

El cementerio El Salvador será un museo a cielo abierto: cuáles serán los cambios

Pese otra intervención de EEUU, el dólar subió por tercer día: qué pasó con el blue en Rosario
Economía

Pese otra intervención de EEUU, el dólar subió por tercer día: qué pasó con el blue en Rosario

Las escuelas de Santa Fe ya abrieron la inscripción para el ciclo lectivo 2026
La Ciudad

Las escuelas de Santa Fe ya abrieron la inscripción para el ciclo lectivo 2026

Piden 24 años de cárcel para los acusados por el crimen a traición de un chico de 15 años
Policiales

Piden 24 años de cárcel para los acusados por el crimen "a traición" de un chico de 15 años

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

Newells pierde a uno de los prometedores juveniles de recambio para lo que resta del torneo

Newell's pierde a uno de los prometedores juveniles de recambio para lo que resta del torneo

El consultor Jaime Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones del 26 de octubre

El consultor Jaime Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones del 26 de octubre

Tenso cruce entre Milei y Feinmann: el presidente se quedó en blanco tras preguntas sobre Espert y la economía

Tenso cruce entre Milei y Feinmann: el presidente se quedó en blanco tras preguntas sobre Espert y la economía

Ovación
El Gigante, destino final de Russo: parte de sus cenizas serán esparcidas en una ceremonia íntima

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El Gigante, destino final de Russo: parte de sus cenizas serán esparcidas en una ceremonia íntima

El Gigante, destino final de Russo: parte de sus cenizas serán esparcidas en una ceremonia íntima

El Gigante, destino final de Russo: parte de sus cenizas serán esparcidas en una ceremonia íntima

Quién es Santino Barbi, el arquero que pasó de buscar club online a ser la figura de la selección sub-20

Quién es Santino Barbi, el arquero que pasó de buscar club online a ser la figura de la selección sub-20

Argentinos vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Argentinos vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Policiales
Crimen sin cuerpo en Funes: piden 18 años de prisión para una mujer por la desaparición de un albañil

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Crimen sin cuerpo en Funes: piden 18 años de prisión para una mujer por la desaparición de un albañil

Piden 24 años de cárcel para los acusados por el crimen a traición de un chico de 15 años

Piden 24 años de cárcel para los acusados por el crimen "a traición" de un chico de 15 años

Cayó un sospechoso por violento asalto a pareja a la que dejaron maniatada en Alvear

Cayó un sospechoso por violento asalto a pareja a la que dejaron maniatada en Alvear

Microtráfico: inactivaron un puesto de venta de drogas en zona noroeste

Microtráfico: inactivaron un puesto de venta de drogas en zona noroeste

La Ciudad
Feria del Libro 2025: quiénes son los 180 escritores rosarinos que darán el presente en el encuentro literario
La Ciudad

Feria del Libro 2025: quiénes son los 180 escritores rosarinos que darán el presente en el encuentro literario

El cementerio El Salvador será un museo a cielo abierto: cuáles serán los cambios

El cementerio El Salvador será un museo a cielo abierto: cuáles serán los cambios

Este sábado habrá estacionamiento gratuito en el centro por el Día de la Madre

Este sábado habrá estacionamiento gratuito en el centro por el Día de la Madre

Se realizará una nueva edición del Social Media Day en la UCA Rosario

Se realizará una nueva edición del "Social Media Day" en la UCA Rosario

Lo balearon en un intento de robo y manejó herido hasta una estación de servicio
POLICIALES

Lo balearon en un intento de robo y manejó herido hasta una estación de servicio

Un detenido en operativos de clausuras de chatarrerías en zona oeste
LA CIUDAD

Un detenido en operativos de clausuras de chatarrerías en zona oeste

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna
Policiales

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante millonario luego del sorteo de este miércoles
Información General

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante millonario luego del sorteo de este miércoles

Proponen crear un programa de empleo para personas con discapacidad
La Ciudad

Proponen crear un programa de empleo para personas con discapacidad

Milei se mostró incómodo ante preguntas sobre Espert y la situación económica del país
Política

Milei se mostró incómodo ante preguntas sobre Espert y la situación económica del país

Fentanilo contaminado: Rosario se moviliza para pedir justicia por las víctimas
La Ciudad

Fentanilo contaminado: Rosario se moviliza para pedir justicia por las víctimas

Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Por Martín Stoianovich

Policiales

Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Todo vacante en el Quini 6: se viene un pozo multimillonario
Información General

Todo vacante en el Quini 6: se viene un pozo multimillonario

El tiempo en Rosario: el jueves llega con una tarde casi veraniega
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el jueves llega con una tarde casi veraniega

Salvataje: Bessent dobló la apuesta verbal pero el dólar cerró en alza
Economía

Salvataje: Bessent dobló la apuesta verbal pero el dólar cerró en alza

Pullaro: Desde Provincias Unidas no vamos a proponer un presidente, vamos a ponerlo
Política

Pullaro: "Desde Provincias Unidas no vamos a proponer un presidente, vamos a ponerlo"

La Libertad Avanza evalúa cerrar la campaña electoral con Milei en Rosario
Política

La Libertad Avanza evalúa cerrar la campaña electoral con Milei en Rosario

Choque de lanchas en el Paraná: un nene sigue grave y el conductor alcoholizado no fue imputado
La Ciudad

Choque de lanchas en el Paraná: un nene sigue grave y el conductor alcoholizado no fue imputado

Le dimos con una 40, ni cabida ahora: dos condenados por el crimen fallido de un comerciante
Policiales

"Le dimos con una 40, ni cabida ahora": dos condenados por el crimen fallido de un comerciante

POLICIALES

Venganza en Molino Blanco: fue absuelto el acusado de balear a una mujer y a una joven embarazada

Melconian sobre la reunión Milei-Trump: Nunca vi una incursión cuasi colonial de este tipo
Política

Melconian sobre la reunión Milei-Trump: "Nunca vi una incursión cuasi colonial de este tipo"

Empresarios, sindicalistas y provincia analizan la crisis metalúrgica en Santa Fe

Por Alvaro Torriglia
Economía

Empresarios, sindicalistas y provincia analizan la crisis metalúrgica en Santa Fe

Un joven fue asesinado en San Lorenzo por el supuesto robo de un celular
Policiales

Un joven fue asesinado en San Lorenzo por el supuesto robo de un celular

Otra vez el experimento escolar del volcán dejó heridos: esta vez fue en un colegio de Palermo
Información General

Otra vez el experimento escolar del "volcán" dejó heridos: esta vez fue en un colegio de Palermo