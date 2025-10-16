Tenis: el paranaense Ezequiel Simonit se quedó con el tradicional Pro Tour Pichín Tonella

El paranaense se coronó en el torneo del circuito oficial de la Federación Santafesina de Tenis (FST) que repartió premios y puntos AAT

En las instalaciones del Sport Club Cañadense -con sub-sede en Adeo- en Cañada de Gómez, se disputó una nueva edición del tradicional Pro Tour Copa Pichín Tonella, competencia perteneciente al circuito oficial de la Federación Santafesina de Tenis (FST) y que este año quedó en manos del paranaense Ezequiel Simonit.

El torneo repartió 5 millones de pesos en premios y otorgó puntos para el ranking profesional de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) , consolidándose así como una de las citas más relevantes del calendario nacional.

Estas competencias resultan fundamentales porque representan una plataforma clave para los jugadores que están dando sus primeros pasos en el profesionalismo. En este tipo de torneos, los jóvenes tenistas tienen la oportunidad de sumar sus primeras experiencias, ganar puntos en el ranking nacional y medir su nivel frente a rivales de distintas partes del país. Además, funcionan como un puente hacia las competencias ITF Men’s World Tennis Tour.

En esta edición, la Copa Pichín Tonella reunió a un cuadro de 64 jugadores de destacado nivel competitivo -varios de ellos ya con puntos de ITF y ATP- y ofreció una bolsa de premios récord para este tipo de torneos en el país, con un total de 5 millones de pesos. El título quedó en manos de Simont, quien derrotó en sets corridos al representante de la localidad de San Pedro, Ignacio Novo, por 6/3 y 6/4.

A su vez, el certamen contó con el apoyo de numerosos patrocinadores que hicieron posible una organización ejemplar, brindando las mejores condiciones para los deportistas y consolidando al torneo como una referencia dentro del circuito nacional. El director del certamen, el entrenador Adrián Weihmuller destacó la cantidad de inscriptos que participaron del Pichin Tonella y apoyo de los sponsor: “La convocatoria fue muy importante, con cuadro completo de 64 jugadores a los que se les brindo el mejor servicio y atención durante su estadía en Cañada de Gómez con alojamiento gratis y desayuno a cargo de la organización todos los días. A cada instancia del torneo acudió mucho público, por lo que fue una gran semana de tenis”.

La FST comienza a cerrar un año de gran actividad, reafirmando su compromiso con el desarrollo del tenis profesional, con un calendario de 12 torneos del circuito Pro Tour, brindando continuidad competitiva y oportunidades concretas para que los jugadores en proceso de inserción al profesionalismo puedan sumar experiencia, puntos y proyección a nivel internacional.

Los Pro Tour que se vienen

Antes de concluir la temporada todavía faltan que se disputen dos torneos de Pro Tour del calendario de la FST. En el Schwank Tennis Center a partir del 20 de octubre se llevará adelante la Copa Cuidad de Roldan que repartirá 1.8 millones pesos en premio; mientras que en el club Mitre de Pérez se pondrá en juego la Copa San Cristóbal, con 3.5 millones de pesos en premios. El cuadro de las dos competencias será de 64 jugadores y en ambas competencias la entrada en libre y gratuita.

Estas competencias no solo consolidan el crecimiento del circuito de la FST, sino que también fortalecen el vínculo entre los clubes organizadores, los jugadores y las localidades en la que se disputan cada Pro Tour. Además, cada vez acercan más públicos para disfrutar de este deporte y contribuye al desarrollo de talentos en toda la región.

Nacional Seniors en el French Clay Tenis

Las propuestas no son solo para los profesionales, si no que las mejores raquetas seniors del país se medirán del 5 al 9 de noviembre en el Torneo Nacional Seniors G2 que se llevará adelante en el French Clay Tenis, en Palos Verdes. Podrán participar todas las categorías de hombres y mujeres desde +19 a +85 en singles, dobles y mixto. La inscripción se encontrará abierta hasta el 27 de octubre a través de la página oficial de la AAT.

Los menores de la FST se destacaron en Salta

El 5º Nacional de Menores de tenis concluyó el pasado fin de semana en la ciudad de Salta y contó con la participación de una importante cantidad de jugadores que representaron a la Federación Santafesina de Tenis (FST), muchos de los cuales se destacaron por su nivel de juego y avanzaron a instancias decisivas del certamen, demostrando un alto nivel de competencia.

NACIONAL DE SALTA Manuel Paniagua se quedó con el título de singles y dobles junto a Tomas Herrera. Manuel Paniagua se quedó con el título de singles y dobles junto a Tomas Herrera,

Entre los jugadores con actuaciones destacadas se encuentran: en varones Sub 10, Facundo Cristín se consagró campeón en singles y dobles; en Sub 12, Tizziano Valerio alcanzó las semifinales de individuales y Pedro Robledo los cuartos de final; mientras que en Sub 14 Manuel Paniagua se quedó con el título de singles y dobles junto a Tomas Herrera. Por su parte Valentino Sartori llegó a cuartos de final en singles. En Sub 16, Gregorio Boubila fue finalista en singles y en Sub 18 Salvador Ferrer Hernández y Francisco Formica lograron las semifinales de singles y juntos finalistas dobles.

Por el lado de las mujeres, en Sub 10, Bianca Playa y Matilda Raillon llegaron a cuartos de final en singles, siendo esta última finalista en dobles; en Sub 12, Catalina Tion fue finalista de singles y campeona dobles y Margarita Uviedo semifinalista de singles y finalista dobles. Finalmente en Sub 14 Sofía Gabilanes alcanzó los cuartos de final de singles y Delfina Marshall se quedó con el título de dobles.