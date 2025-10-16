Este sábado habrá estacionamiento gratuito en el centro por el Día de la Madre

La Municipalidad de Rosario dispuso liberar el estacionamiento medido en el microcentro para fomentar las compras y paseos previos a la celebración.

Día de la Madre. La medida regirá durante todo el sábado 18 en la zona delimitada por Oroño, Tucumán, Mendoza y Buenos Aires.

La Municipalidad de Rosario informó que este sábado 18 de octubre , víspera del Día de la Madre , se podrá estacionar de manera libre y gratuita en el área comprendida entre bulevar Oroño, Tucumán, Mendoza y Buenos Aires , según lo establecido por la Ordenanza Nº 10.552.

La medida deja sin efecto el cobro del estacionamiento medido en todo ese sector durante la jornada del sábado, con el propósito de facilitar el acceso vehicular al centro de la ciudad e impulsar las compras y paseos por la fecha.

Desde el municipio señalaron que la decisión busca acompañar el movimiento comercial y permitir que más familias se acerquen a la zona céntrica sin preocuparse por el costo del estacionamiento.

Una medida que se repite en fechas especiales

La misma disposición se aplica habitualmente en días previos a celebraciones importantes, como Navidad y Fin de Año —los días 23, 24, 30 y 31 de diciembre—, y también para Reyes, el 5 de enero, con el fin de favorecer la actividad económica local y facilitar la movilidad en momentos de alto tránsito.

El estacionamiento libre de este sábado se suma así a las medidas de incentivo que cada año implementa la Municipalidad de Rosario para promover el comercio y el turismo urbano en fechas clave del calendario.