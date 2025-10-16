La Capital | Policiales | crimen

Piden 24 años de cárcel para los acusados por el crimen "a traición" de un chico de 15 años

El asesinato ocurrió en 2022. Mijail Enrique estaba con tres personas en la puerta de una casa del barrio Godoy cuando fueron baleados "por un conflicto menor"

16 de octubre 2025 · 16:24hs
El crimen de Mijail

El crimen de Mijail, cuyo juicio comenzó este jueves, ocurrió en enero de 2022 en el barrio Godoy. 

Dos jóvenes comenzaron a ser juzgados por el crimen de un adolescente de 15 años ocurrido en enero de 2022. La víctima estaba en la puerta de una casa con al menos tres personas más cuando fueron atacados a tiros. Fiscalía pide 24 años de cárcel para los acusados.

La madrugada del 31 de enero de 2022 Mijail Jesús Enrique, de 15 años, estaba con una pareja y otro joven cuando fueron víctimas de una balacera. El saldo del ataque, ocurrido en el barrio Godoy, fue la muerte del menor y dos heridos que sobrevivieron.

La causa, que primero estuvo a cargo de Gastón Ávila y luego pasó al fiscal Lisandro Artacho, llegó a juicio este jueves con pedidos de penas altas. Fiscalía solicitó ante el tribunal compuesto por los jueces de Rafael Coria, Gonzalo Fernández Bussy y Carlos Leiva 24 años de cárcel para Nicolás Villaruel y Kevin Rojas.

Crimen a la madrugada

El asesinato de Mijail Enrique tuvo una antesala minutos antes del ataque mortal ocurrido en Calle 1717 al 7400 del barrio Godoy. De acuerdo a la reconstrucción de la Fiscalía, aquella madrugada del 31 de enero de 2022, cerca de las 2, los acusados pasaron por la vivienda en un Citroen C3.

Pocos minutos después los mismos jóvenes que habían pasado en el Citroen volvieron pero en un Chevrolet Cruza. La acusación planteó que ambos comenzaron a disparar antes de bajar del auto y continuaron haciéndolo ya de pie contra el grupo que estaba en la puerta de una vivienda.

Fueron al menos 21 disparos. Mijail Enrique murió en el lugar producto de varias heridas en el pecho y el estómago. Las otras dos víctimas sufrieron heridas graves pero lograron sobrevivir.

Un conflicto menor

En su alegato de apertura este jueves, al comienzo del juicio oral y público, el fiscal Artacho sostuvo que los acusados fueron "a matar". "Villaruel manejaba y Rojas iba de acompañante. Primero desde arriba del auto y luego bajando del vehículo descargaron más de veinte disparos con dos pistolas calibre 9 milímetros", describió el acusador.

Los testigos del crimen, de acuerdo al planteo acusatorio, identificaron a los gatilleros. Un aspecto que se debatirá durante el juicio y podrá comprometer a los imputados para quienes el fiscal pidió 24 años de prisión. La calificación es homicidio agravado por el uso de arma de fuego, tres tentativas de homicidio agravada por el uso de arma de fuego, y portación ilegítima de arma de fuego de guerra.

El móvil del ataque, según la investigación, fue "un conflicto menor". "Por una vieja relación sentimental, estos dos hombres eligieron resolverlo con balas", explicó Artacho. "El ataque fue a traición, en horas de la madrugada, contra personas desarmadas y con armas de guerra. La violencia y el desprecio por la vida ajena fueron absolutos", continuó.

