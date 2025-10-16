El cementerio El Salvador será un museo a cielo abierto: cuáles serán los cambios

El Concejo aprobó la creación del Museo del Cementerio El Salvador, un espacio que pondrá en valor su patrimonio escultórico y su historia como lugar de memoria

EL objetivo es salvaguardar el legado patrimonial que constituye la arquitectura, el arte escultórico funerario, los objetos y el conjunto de bienes patrimoniales emplazados en el cementerio El Salvador.

El cementerio El Salvador , uno de los lugares más emblemáticos de Rosario, dejará de ser solo un camposanto para convertirse en un museo a cielo abierto . Como anticipó La Capital , Concejo Municipal aprobó una ordenanza que crea el Museo del Cementerio El Salvador , una iniciativa de la concejala Alicia Pino que busca rescatar su enorme valor arquitectónico, artístico e histórico.

Fundado en 1856 , El Salvador guarda en sus galerías y panteones una parte esencial de la memoria rosarina. Basta recorrer sus avenidas silenciosas para encontrarse con esculturas de valor patrimonial y los nombres de quienes marcaron la vida política y cultural de la ciudad.

La propuesta aprobada no surge de cero: toma como base el Programa Cultural “Cementerio Museo El Salvador” , que desde hace años impulsa la Secretaría de Cultura y Educación con visitas guiadas, restauraciones y actividades artísticas.

El museo contará con dos espacios principales : uno a cielo abierto en el predio de cinco hectáreas que ocupa la monumental necrópolis; y un establecimiento cerrado para el uso exclusivo del museo, correspondiente a la remodelación del Taller del Cementerio El Salvador, localizado sobre Francia, según la obra proyectada por la Dirección de Proyectos de Arquitectura de la Municipalidad de Rosario.

"Salvaguardar el legado patrimonial que constituye la arquitectura, el arte escultórico funerario, los objetos y el conjunto de bienes patrimoniales emplazados en el cementerio El Salvador es preservar la memoria histórica, testimonio del espíritu mismo de la ciudad de Rosario y de muchos de sus ciudadanos y ciudadanas desde 1856", explicó Pino en los fundamentos.

En el predio descansan figuras históricas como Ángel Guido, Juan Bautista Castagnino, Dolores Dabat, Juan Grela, Emilia Bertolé, Rosa Wernicke, Julio Marc, Ovidio Lagos, Guillermo Estévez Boero, Juana Elena Blanco, Lisandro de la Torre, Enzo Bordabehere, Víctor J. Vilela, y entre los más recientes, Felipe Gallo, soldado víctima local del hundimiento del crucero ARA General Belgrano junto a otros 68 soldados que defendieron la soberanía nacional.

>>Leer más: El extraño y misterioso caso de un ataúd de bronce que apareció en un cuarto del cementerio El Salvador

Un trabajo colectivo que se consolida

La iniciativa también reconoce la labor de instituciones y referentes que durante años sostuvieron la idea de transformar el cementerio en un espacio cultural, entre ellos la Escuela Superior de Museología, la Facultad de Arquitectura de la UNR, el Museo Castagnino+Macro y el Museo de la Ciudad.

El Concejo además destacó la trayectoria de Dante Taparelli, artista y gestor cultural, designado asesor cultural ad honorem. Taparelli fue uno de los primeros en imaginar al cementerio como un sitio de belleza y memoria, capaz de contar la historia de Rosario sin solemnidad, desde el arte.

Un nuevo punto de encuentro con la ciudad

Con la creación del Museo del Cementerio El Salvador, Rosario suma un espacio inédito en la región: un lugar donde arte, historia y memoria se cruzan entre mausoleos, esculturas y caminos arbolados.

En palabras de quienes impulsaron el proyecto, no se trata solo de mirar al pasado, sino de construir una nueva forma de diálogo entre la ciudad y sus muertos. Un museo a cielo abierto que, más que clausurar historias, invita a seguir contándolas.

>>Leer más: El cementerio El Salvador cumplió 168 años: ¿cómo se relacionaban los rosarinos con la muerte en el pasado?

78566353

Programa cultural

Hoy en día, está vigente el Programa Cultural Cementerio Museo El Salvador, impulsado por la Secretaría de Cultura y Educación en articulación con Ambiente y Espacio Público. Tiene como objetivo la salvaguarda de panteones, monumentos, diversas expresiones arquitectónicas y piezas de naturaleza artística, por medio de la restauración, conservación y difusión de los bienes patrimoniales que constituyen el gran valor cultural de la necrópolis rosarina.

También se desarrolla un trabajo de gestión de tipo complementario desde el año 2022, a través de la Dirección de Diseño e Imagen Urbana y la Dirección General de Defunciones y Cementerios, junto a la colaboración de la Secretaría de Obras Públicas y Planeamiento de la ciudad.

A través de estas colaboraciones se diseña en enero de 2023, junto a la Dirección de Proyectos de Arquitectura de la Municipalidad de Rosario, la propuesta de remodelación del Taller del Cementerio El Salvador, un espacio de usos múltiples localizado dentro de las instalaciones. La obra de remodelación contempla la adecuación del espacio para mantenerlo abierto al público mientras investiga su patrimonio, conserva, restaura, comunica y especialmente exhibe con fines de estudio, educación y arte.

El programa cultural ha involucrado progresivamente a la Escuela Superior de Museología, el Museo de la Ciudad de Rosario, el Área de Conservación del Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castagnino, y las facultades de Humanidades y Arquitectura de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), con el objetivo de abordar aspectos de conservación escultórica y arquitectónica, integrando temas museísticos de inventariado, catalogación y difusión patrimonial, saneamiento y reacondicionamiento espacial.

>>Leer más: Un paseo nocturno por el lugar donde descansan los muertos