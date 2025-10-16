El once de Newell's que eligió el Ogro Fabbiani para visitar a Argentinos Juniors

No lo confirmará hasta antes de salir al césped de Argentinos juniors, pero el Ogro Fabbiani metería dos cambios en Newell's.

El Ogro Fabbiani, con Ever Banega, que estará en el once de Newell's ante Argentinos Juniors.

A Newell's le faltan cuatro fechas para cerrar una muy mala temporada y este viernes por la noche se medirá con Argentinos Juniors en La Paternal , con equipo prácticamente definido. En relación al once que empató con Tigre en el Coloso, el Ogro Fabbiani metería dos variantes.

Una de las modificaciones que planea el técnico rojinegro está en el arco. Juan Espínola se unió al grupo en Buenos Aires, luego de su gira con la selección paraguaya, y volverá a ocupar el arco leproso. El que va al banco es Williams Barlasina.

Mientras que la otra modificación será la misma que implementó Fabbiani en el entretiempo del último encuentro en el Coloso del Parque: sale Luciano Lollo y vuelve el reciclado Santiago Salcedo . Entonces, serán dos los paraguayos que retoman la titularidad.

El once de Newell's para ir por Argentinos Juniors

El resto del equipo será el mismo, pese a que en ese partido ante Tigre terminaron con molestias Ever Banega y Martín Luciano. Los dos fueron cuidados durante la semana pero están para jugar y serán titulares.

Por lo tanto, los rojinegros enfrentarán a Argentinos Juniors con Juan Espínola; Alejo Montero, Santiago Salcedo, Víctor Cuesta y Martín Luciano; Ever Banega y Luca Regiardo; Luciano Herrera, Gonzalo Maroni y Facundo Guch; Carlos González.

En tanto, Fabbiani llevó a Capital Federal a otro juvenil que seguramente irá al banco: Tomás Ríos, un volante ofensivo o mediapunta.