El once de Newell's que eligió el Ogro Fabbiani para visitar a Argentinos Juniors

No lo confirmará hasta antes de salir al césped de Argentinos juniors, pero el Ogro Fabbiani metería dos cambios en Newell's.

16 de octubre 2025 · 18:44hs
El Ogro Fabbiani

Marcelo Bustamante

El Ogro Fabbiani, con Ever Banega, que estará en el once de Newell's ante Argentinos Juniors.

A Newell's le faltan cuatro fechas para cerrar una muy mala temporada y este viernes por la noche se medirá con Argentinos Juniors en La Paternal, con equipo prácticamente definido. En relación al once que empató con Tigre en el Coloso, el Ogro Fabbiani metería dos variantes.

Una de las modificaciones que planea el técnico rojinegro está en el arco. Juan Espínola se unió al grupo en Buenos Aires, luego de su gira con la selección paraguaya, y volverá a ocupar el arco leproso. El que va al banco es Williams Barlasina.

Mientras que la otra modificación será la misma que implementó Fabbiani en el entretiempo del último encuentro en el Coloso del Parque: sale Luciano Lollo y vuelve el reciclado Santiago Salcedo. Entonces, serán dos los paraguayos que retoman la titularidad.

El once de Newell's para ir por Argentinos Juniors

El resto del equipo será el mismo, pese a que en ese partido ante Tigre terminaron con molestias Ever Banega y Martín Luciano. Los dos fueron cuidados durante la semana pero están para jugar y serán titulares.

Por lo tanto, los rojinegros enfrentarán a Argentinos Juniors con Juan Espínola; Alejo Montero, Santiago Salcedo, Víctor Cuesta y Martín Luciano; Ever Banega y Luca Regiardo; Luciano Herrera, Gonzalo Maroni y Facundo Guch; Carlos González.

En tanto, Fabbiani llevó a Capital Federal a otro juvenil que seguramente irá al banco: Tomás Ríos, un volante ofensivo o mediapunta.

Silvetti entró en el complemento, marcó el tanto de la victoria y fue un factor clave del pase a la final en el Mundial sub-20.

Argentina le ganó a Colombia con gol del rosarino Silvetti y llegó a la final del Mundial sub-20

Jerónimo Gómez Mattar se convirtió en el capitán más joven de la historia de Newells.

Newell's pierde a uno de los prometedores juveniles de recambio para lo que resta del torneo

Una banda dedicada al narcomenudeo tenía a sus principales referentes operando desde la cárcel de Piñero. 

Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

El experimentado Sergio Romero tiene chances de atajar el viernes en Argentinos ante Newells.

El próximo rival de Newell's se quedó sin arquero y podría atajar un refuerzo exprés de renombre

El consultor Jaime Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

Argentinos vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Tenso cruce entre Milei y Feinmann: el presidente se quedó en blanco tras preguntas sobre Espert y la economía

San Lorenzo: intensa búsqueda de un adolescente de 15 años que cayó al río Paraná

Cooperativas respaldan a Cotar, en riesgo por un proceso judicial

Central: los jugadores que le generan dudas a Holan para definir el equipo ante Platense

El consultor Jaime Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

Argentinos vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Tenso cruce entre Milei y Feinmann: el presidente se quedó en blanco tras preguntas sobre Espert y la economía

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

