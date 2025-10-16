San Lorenzo: intensa búsqueda de un adolescente de 15 años que cayó al río Paraná

Estaba con un grupo de amigos a bordo de una canoa, perdió el equilibrio y terminó en el agua. La Policía desplegó un operativo

Buscan al adolescente que cayó al río en San Lorenzo.

La tarde en la ciudad de San Lorenzo se vio alterada este jueves tras el despliegue de un operativo policial en una zona de la costanera luego de que un adolescente de 15 años cayera al río, en circunstancias que se investigan. Efectivos de las fuerzas de seguridad se encuentran en plena búsqueda del joven por estas horas .

Las primeras informaciones indican que efectivos policiales fueron alertados al 911 este jueves a la tarde por un joven que había caído al río en la zona de la costanera sanlorencina , entre las calles San Luis y Urquiza.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales entrevistaron a cinco menores que dijeron que algunos de ellos se subieron a una canoa y se habían adentrado al río .

Momentos después, uno de ellos quiso irse hacia la orilla nuevamente, pero al pararse perdió el equilibrio y cayó al río . Sus amigos quisieron ayudarlo, pero lo perdieron de vista rápidamente.

Búsqueda en el río

Luego de las entrevistas de rigor, al lugar llegaron efectivos de la Prefectura Naval para contribuir con la búsqueda del joven.

>> Leer más: Dos lanchas chocaron en el río cerca del arroyo Ludueña y una familia debió ser hospitalizada

De todos modos, aclararon que si no se puede dar con el joven durante este jueves, la búsqueda en el río seguirá durante el viernes con buzos tácticos y otra embarcación que permitirá ampliar el perímetro de la búsqueda.