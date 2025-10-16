Lo balearon en un intento de robo y pudo manejar herido hasta una estación de servicio Un hombre fue asaltado por dos delincuentes que pretendieron robarle el auto en la ruta 18. Como la víctima se resistió, le dispararon al menos dos veces. 16 de octubre 2025 · 07:45hs

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde está internado el hombre baleado al resistirse al robo de su auto.

Un hombre de 26 años sufrió graves heridas al ser baleado este jueves a la madrugada al resistirse al robo de su automóvil, hecho perpetrado por dos hombres que iban en moto. El violento asalto, según fuentes oficiales, se produjo a la altura del kilómetro 1 de la ruta 18 en jurisdicción de Piñero.

De acuerdo con las primeras informaciones, el incidente se registró alrededor de las 2.30 de hoy. Ezequiel C. declaró que esta madrugada se encontraba detenido con su auto sobre la banquina de la ruta, pasando un puente, cuando fue sorprendido por dos hombres en moto que intentaron robarle el vehículo.

Según esa versión, la víctima se resistió a entregar el rodado y recibió como respuesta dos disparos de arma de fuego que impactaron en el tórax y en un brazo. El hombre relató que, herido y todo, pudo manejar de regreso a Rosario hasta la estación de servicios ubicada en Ovidio Lagos y Circunvalación, donde pidió ayuda.

Los voceros agregaron que Ezequiel C. fue derivado en vehículo particular primero al Hospital Roque Sáenz Peña, pero debido a la gravedad de las heridas fue derivado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. En ese nosocomio quedó internado con el diagnóstico de heridas múltiples, pero sin riesgo de vida, dijeron las fuentes.