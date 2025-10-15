La Capital | Información General | Quini 6

Todo vacante en el Quini 6: se viene un pozo multimillonario

Hubo 25 apostadores que acertaron cinco números en el Siempre Sale y cada uno se llevará nueve millones de pesos. La mayoría de los pozos quedaron vacantes

15 de octubre 2025 · 22:15hs
Quini 6. El pozo millonario que se jugará el próximo domingo supera los 7 mil millones

Quini 6. El pozo millonario que se jugará el próximo domingo supera los 7 mil millones

Las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha del Quini 6 número 3.313, sorteado este miércoles, quedaron vacantes en sus principales pozos, por lo que el acumulado para el sorteo del próximo domingo, a las 21.15, será de $7.300.000.000.

En tanto, hubo tres apostadores que acertaron seis números en el Siempre Sale y cada uno se llevará 102 millones de pesos. A continuación, los resultados:

►Tradicional

06 - 03 - 04 - 31 - 35 - 43

El pozo quedó vacante con más de $ 1.700 millones.

►La Segunda

39 - 29 - 36 - 30- 15 - 16

El pozo quedó vacante con $ 792 millones.

Revancha

17 - 00 - 22 - 03 - 02 - 21

El pozo quedó vacante con más de $ 3.300 millones.

►Siempre Sale

06 - 38 - 10 - 01 - 16 - 21

Hubo 25 ganadores, con 5 aciertos, que se llevarán más de $ 9 millones cada uno.

Cuánto le saca Arca al ganador del Quini 6

Para saber cuál es el monto que le quita el Arca en concepto de impuestos al ganador del Quini 6, hay que realizar un cálculo en dos pasos. Primero, hay que calcular cuál es el 90 % del total del premio, ya que la carga impositiva no se aplica sobre el 100 %, porque ese 10 % responde a costos operativos o márgenes internos que no se consideran parte de la ganancia efectiva.

Entonces, de ese 90 % de la totalidad del premio se calcula un 31 %. Esta será la carga impositiva que se aplica sobre los premios ganadores de juegos de azar como loterías, quinielas, rifas o sorteos.

>>Leer más: Guía para los ganadores del Quini 6: cómo se cobra el premio

El nacimiento del Quini 6

Si bien el fanatismo es nacional, el Quini 6 es un juego creado en Santa Fe.

La lotería de Santa Fe fue creada en 1938 en el marco de un plan general de creación de hospitales y organización de la asistencia social. El primer sorteo se realizó el 7 de octubre de 1938 a través de un extracto de la lotería nacional. El 31 de julio de 1988 se lanzó un “nuevo juego" denominado Quini 6. En este juego se proponía algo inédito: los sorteos serían televisados en directo.

>>Leer más: Quini 6: el ranking de las localidades más timberas de la provincia

El primer sorteo del Quini 6 se hizo el 7 de agosto de ese año. Los primeros números del Quini 6 fueron el 03, 04, 05, 13, 23 y 26. Nadie los eligió.

Hubo que esperar cuatro sorteos para conseguir a un apostador que lograra seis aciertos. El primer ganador se registró el 28 de agosto de 1988. Los números afortunados fueron 01, 05, 08, 18, 22 y 30.

En principio, se podía elegir entre apenas 30 números. Muchos optaban por las fechas de nacimiento de familiares o aniversarios. A medida que pasaron los años, se fueron sumando números y se estiraron hasta los actuales 46.

¿Cómo se juega al Quini 6?

Jugar al Quini 6 es muy fácil. Cada apostador elige seis números sobre un total de 46 que van del 0 al 45 inclusive. Debe, además, elegir una modalidad (hay varias). El agenciero carga los datos al sistema y le entrega un ticket al apostador, que debe esperar al día del sorteo para saber cuántos números acertó.

El premio dependerá del número de aciertos, la modalidad que haya elegido y cuántas otras personas hayan acertado.

Hay varia modalidades del Quini 6. Además, más allá del sorteo Tradicional (hay que acertar los seis números) se fueron incorporando diferentes modalidades, como La Segunda del Quini (otra tanda de seis números). En tanto que el sorteo Revancha solo ganan las personas que logran seis aciertos y si nadie gana el pozo se acumula. En contraste, en la modalidad Siempre Sale, como su nombre lo indica, siempre hay un ganador. Si nadie obtiene seis aciertos, entonces se entrega a quien haya tenido cinco.

Unos años después se incorporó un premio estímulo para el agenciero que vendiera el boleto ganador.

Más allá de las variantes, el corazón del juego no cambia: quien apuesta quiere volverse millonario.

Quini 6: cuánto cuesta la apuesta

La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $ 1000, la modalidad Revancha es de $500 más, mientras que la modalidad Siempre Sale el valor de la apuesta queda en $500. Sumando un total de $2.000 por cada ticket.

Los sorteos se realizan dos veces por semana, los miércoles y los domingos.

¿Cuántas chances hay de ganar el Quini 6?

La pregunta del millón (o más, de pesos) es: ¿cuántas probabilidades hay de ganar el Quini 6?

El economista Federico Alonso intentó ofrecer una respuesta en la red social X, antes Twitter. Contó que, en respuesta a la consulta de un amigo, hizo un análisis matemático de cuántas chances hay de volverse millonario. Según el experto, la probabilidad de ganar el Quini 6 es de 1 en 9.366.819.

Noticias relacionadas
Los resultados del Quini 6 del miércoles 8 de octubre

Todo vacante en el Quini 6: de cuánto es el pozo acumulado tras el sorteo de este miércoles

quini 6: todos los resultados del miercoles 8 de octubre

Quini 6: todos los resultados del miércoles 8 de octubre

Conoce todo lo que dejó el sorteo de este domingo 5 de octubre

Quini 6: millonario pozo vacante luego del sorteo de este domingo

Seis jugadores salieron obtuvieron premios millonarios en el sorteo de este miércoles

Todo vacante en el Quini 6, que acumula un pozo de más de cinco millones de pesos

Ver comentarios

Las más leídas

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

El gesto del ex-Newells con un rival que hasta fue criticado por el DT por su actuación

El gesto del ex-Newell's con un rival que hasta fue criticado por el DT por su actuación

¿Qué sorpresa en la formación metería Fabbiani para que Newells enfrente a Argentinos?

¿Qué sorpresa en la formación metería Fabbiani para que Newell's enfrente a Argentinos?

Lo último

De leproso a leproso: las felicitaciones de Messi para Silvetti por el pase a la final

De leproso a leproso: las felicitaciones de Messi para Silvetti por el pase a la final

Todo vacante en el Quini 6: se viene un pozo multimillonario

Todo vacante en el Quini 6: se viene un pozo multimillonario

Argentina le ganó a Colombia con gol del rosarino Silvetti y llegó a la final del Mundial sub-20

Argentina le ganó a Colombia con gol del rosarino Silvetti y llegó a la final del Mundial sub-20

Proponen crear un programa de empleo para personas con discapacidad

La iniciativa ingresó esta semana al Concejo Municipal. Según datos de la agencia nacional, sólo dos de cada diez personas con discapacidad tiene trabajo

Proponen crear un programa de empleo para personas con discapacidad
Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna
Policiales

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Argentina le ganó a Colombia con gol del rosarino Silvetti y llegó a la final del Mundial sub-20

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Argentina le ganó a Colombia con gol del rosarino Silvetti y llegó a la final del Mundial sub-20

Milei se mostró incómodo ante preguntas sobre Espert y la situación económica del país
Política

Milei se mostró incómodo ante preguntas sobre Espert y la situación económica del país

Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Por Martín Stoianovich

Policiales

Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Fentanilo contaminado: Rosario se moviliza para pedir justicia por las víctimas
La Ciudad

Fentanilo contaminado: Rosario se moviliza para pedir justicia por las víctimas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

El gesto del ex-Newells con un rival que hasta fue criticado por el DT por su actuación

El gesto del ex-Newell's con un rival que hasta fue criticado por el DT por su actuación

¿Qué sorpresa en la formación metería Fabbiani para que Newells enfrente a Argentinos?

¿Qué sorpresa en la formación metería Fabbiani para que Newell's enfrente a Argentinos?

Central: cuál es uno de los pilares esenciales del buen torneo y la gran temporada

Central: cuál es uno de los pilares esenciales del buen torneo y la gran temporada

Ovación
Argentina le ganó a Colombia con gol del rosarino Silvetti y llegó a la final del Mundial sub-20

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Argentina le ganó a Colombia con gol del rosarino Silvetti y llegó a la final del Mundial sub-20

Argentina le ganó a Colombia con gol del rosarino Silvetti y llegó a la final del Mundial sub-20

Argentina le ganó a Colombia con gol del rosarino Silvetti y llegó a la final del Mundial sub-20

Central Córdoba: Ramírez y Marín, los compadres del gol que sueñan con el ascenso a la B

Central Córdoba: Ramírez y Marín, los compadres del gol que sueñan con el ascenso a la B

Newells pierde a uno de los prometedores juveniles de recambio para lo que resta del torneo

Newell's pierde a uno de los prometedores juveniles de recambio para lo que resta del torneo

Policiales
Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna
Policiales

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Venganza en Molino Blanco: fue absuelto el acusado de balear a una mujer y a una joven embarazada

Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Le dimos con una 40, ni cabida ahora: dos condenados por el crimen fallido de un comerciante

"Le dimos con una 40, ni cabida ahora": dos condenados por el crimen fallido de un comerciante

La Ciudad
El tiempo en Rosario: el jueves llega con una tarde casi veraniega
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el jueves llega con una tarde casi veraniega

Proponen crear un programa de empleo para personas con discapacidad

Proponen crear un programa de empleo para personas con discapacidad

Sietecase inauguró la Feria del Libro con un conmovedor elogio al papel y a la lectura

Sietecase inauguró la Feria del Libro con un conmovedor elogio al papel y a la lectura

Arrancó la Feria del Libro con el impulso por los 300 años de Rosario

Arrancó la Feria del Libro con el impulso por los 300 años de Rosario

Otra vez el experimento escolar del volcán dejó heridos: esta vez fue en un colegio de Palermo
Información General

Otra vez el experimento escolar del "volcán" dejó heridos: esta vez fue en un colegio de Palermo

EEUU anunció que el salvataje a Argentina podría alcanzar a u$s40.000 millones y volvió a comprar pesos
Política

EEUU anunció que el salvataje a Argentina podría alcanzar a u$s40.000 millones y volvió a comprar pesos

Siguen los rastrillajes para encontrar el resto del cuerpo del remisero asesinado por Pablo Laurta
Información general

Siguen los rastrillajes para encontrar el resto del cuerpo del remisero asesinado por Pablo Laurta

Pullaro: Me preocupó que Trump condicionara la ayuda al resultado electoral
Política

Pullaro: "Me preocupó que Trump condicionara la ayuda al resultado electoral"

Hoteles: los eventos deportivos y culturales impulsan el negocio 2025/26
Negocios

Hoteles: los eventos deportivos y culturales impulsan el negocio 2025/26

Habló Pablo Laurta, acusado por doble femicidio y homicidio: Todo fue por justicia
Información General

Habló Pablo Laurta, acusado por doble femicidio y homicidio: "Todo fue por justicia"

Javkin: Queremos que el país tenga una alternativa desde el interior
Política

Javkin: "Queremos que el país tenga una alternativa desde el interior"

Quiénes son los Hells Angels, los temidos motoqueros que llegaron a la Argentina
Información General

Quiénes son los Hells Angels, los temidos motoqueros que llegaron a la Argentina

Agustín Pellegrini: El 26 de octubre es libertad o comunismo
POLITICA

Agustín Pellegrini: "El 26 de octubre es libertad o comunismo"

Media sanción al proyecto para que en las escuelas se dicte educación financiera 
LA CIUDAD

Media sanción al proyecto para que en las escuelas se dicte educación financiera 

Balacera en Tablada: un hombre fue internado con múltiples heridas
Policiales

Balacera en Tablada: un hombre fue internado con múltiples heridas

El especial mensaje de Trump a Milei: Sos un gran presidente. Soy tu amigo
Política

El especial mensaje de Trump a Milei: "Sos un gran presidente. Soy tu amigo"

Detuvieron a tres personas por el robo millonario a un anciano golpeado en Funes
Policiales

Detuvieron a tres personas por el robo millonario a un anciano golpeado en Funes

Rosario tendrá 6 mil cámaras de seguridad inteligentes para febrero

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Rosario tendrá 6 mil cámaras de seguridad inteligentes para febrero

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

Anmat prohibió la venta de una reconocida golosina y una serie de productos keto
Información General

Anmat prohibió la venta de una reconocida golosina y una serie de productos keto

Hallan cadáver en avanzado estado de descomposición cerca del canal Ibarlucea
POLICIALES

Hallan cadáver en avanzado estado de descomposición cerca del canal Ibarlucea

Día de la Madre en calle San Luis: los rosarinos buscan ofertas y promos
La Ciudad

Día de la Madre en calle San Luis: los rosarinos buscan ofertas y promos