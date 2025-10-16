La Capital | Zoom | Masterchef Celebrity

Emoción en MasterChef Celebrity: Valentina Cervantes conmovió con su historia familiar

La pareja de Enzo Fernández preparó un plato llamado “Ruta camionera” y recordó a su padre durante la gala

16 de octubre 2025 · 11:40hs
Esta semana, tras la final de La Voz Argentina, comenzó una nueva edición de MasterChef Celebrity. Bajo la conducción de Wanda Nara, las cocinas de Telefe recibieron a 24 figuras del espectáculo, que presentaron y elaboraron sus primeros platos ante el exigente jurado.

Entre los participantes se destacan actores, deportistas, músicos, periodistas y creadores de contenido, que ya empiezan a dar que hablar con sus intervenciones, a pesar de que aún no hubo eliminados.

En la emisión del miércoles, Valentina Cervantes fue una de las protagonistas. La influencer presentó su plato y, al contar la historia personal detrás de la preparación, se emocionó hasta las lágrimas. El plato, inspirado en su historia familiar, se convirtió en uno de los momentos más comentados del programa en redes sociales.

La historia del plato de Valentina Cervantes

Valentina Cervantes, pareja del futbolista Enzo Fernández. En su primera gala cocinando, la influencer se destacó con un plato de ñoquis caseros, que la llevó a ganarse un delantal blanco y la mantuvo en la zona segura del certamen.

En su segunda intervención, Cervantes volvió a llamar la atención del jurado con un plato que combinó sabor y emoción: un plato llamado “Ruta camionera”, compuesto por churrasquitos de bondiola, papas a la provenzal y huevo frito. El momento más emotivo llegó cuando explicó el motivo detrás del nombre. “Mi papá es camionero y siempre me manda fotos de platos así: churrascos con papas fritas y huevos fritos”, contó.

El primero en expresar su emoción fue Germán Martitegui: “Ahí ya me emocionaste un poco”. A su vez, Donato De Santis agregó: “Qué linda la sensibilidad que tenemos los padres con las hijas”. Valentina respondió “Sí, es especial”.

Emoción en MasterChef Celebrity

El chef italiano rápidamente se quebró en lágrimas de emoción. “Me prometí que no iba a llorar esta temporada, pero toca alguna fibra muy linda cuando se habla de la familia. Te agradezco”, expresó.

Tras probar el plato, los jurados dieron su devolución. Martitegui reflexionó: “A veces nosotros insistimos tanto con los nombres o con saber de donde viene la comida y evidentemente, cuando la historia es cierta, sincera, forma parte del sabor del plato”.

Luego, explicó la importancia de las historias de cada plato: “En este caso yo venía pensando en una cosa y cuando me dijiste el nombre evidentemente cambié la percepción de lo que iba a comer. Es súper importante ser sincero con lo que cocinamos”.

