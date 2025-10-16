La Capital | La Ciudad | social

Se realizará una nueva edición del "Social Media Day" en la UCA Rosario

El evento se centra en las tendencias e innovación en medios sociales Será el viernes 30 de octubre en Crespo 1650

16 de octubre 2025 · 16:27hs
UCA Rosario será la sede de una nueva edición de Social Media Day

UCA Rosario será la sede de una nueva edición de "Social Media Day"

La Universidad Católica Argentina en Rosario será sede de una nueva edición del "Social Media Day" para pensar y conocer las nuevas tendencias digitales. Patrocinada por La Capital y Brindis TV, la jornada se llevará a cabo el próximo viernes 30 de octubre en Crespo 1650.

El Social Media Day Rosario invita a descubrir las últimas tendencias digitales en Inteligencia Artificial, Redes Sociales, Audiencias, Streaming y Estrategias en Contenido. Con un programa renovado; representantes de Google, agencias, medios y referentes del sector compartirán herramientas, tips, sugerencias, estrategias y casos. Está dirigido a profesionales, emprendedores, estudiantes, periodistas, pymes y público en general.

Los estudiantes cuentan con becas del 50 % enviando comprobante de alumno regular a [email protected]. Además, hay beneficios con 30 % de descuento en entradas para cámaras, medios y asociaciones solicitando el código a [email protected]

Apoyan el encuentro, UCA, La Capital, Brindis TV, NaranjaX, Río Uruguay Seguros, Grupo EON, Ente Turístico, Municipalidad de Rosario, CACE, APMKT, Comunidad Fun, Popurri Digital, Arbanit , Nodocios y Bildenlex. Organiza Digital Interactivo de la mano de Adriana Bustamante, Diego, Aless y Franco Piscitelli.

>>Leer más: El Colegio de Arquitectura y Urbanismo de Rosario prorrogó la convocatoria al Premio Anual Obra Construida

Acerca de Social Media Day Argentina

Social Media Day es el evento de tendencias e innovación en medios sociales. Es uno de los encuentros de referencia en la industria digital. Se ha llevado a cabo en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Paraná, Salta, Jujuy, Mendoza, Madryn, Corrientes, Mar del Plata, Comodoro Rivadavia, Neuquén, Bahía Blanca y de manera virtual para todo el país, convoca a miles de personas y las mejores marcas para abordar las tendencias digitales.

Las entradas para asistir al Social Media Day Rosario se pueden adquirir en www.smday.com.ar/rosario con un precio promocional . El hashtag del evento en las redes sociales es #SMDayRos.

Cronograma

►08.30 Acreditaciones

►09 Bienvenida a cargo de Adriana Bustamante y Diego Piscitelli de Social Media Day

►09.10 "Inteligencia esencial para un marketing digital eficiente" - Matías Moyano Carranza - Grupo EON

►09.30 "NBA y Premier League en América Latina: Cómo son las Estrategias Digitales de las Ligas Top" - Fernando Amdan - Amplifica

►09.50 Panel Tendencias Streaming - Lula Campos y Juana Baglietto - Brindis / Bianca Aberastegui - Comunidad FAN

►10.30 Break

►11.10 "Estrategias de monetización para contenidos digitales" - María Sol Beldi - DigitalProserver

►11.30 "El usuario en el centro: cómo La Capital se ganó un lugar en top 5 nacional" - Fernanda Blasco y Lucas Magnago - La Capital

►11.50 "La experiencia social de video" - Agustina Landivar Dodds - Google

►12.10 "Cómo armar una estrategia digital sin perderte en las tendencias" - Macarena Laviero - Eltrece

►12.30 "Prompt.Break.Repeat: Del laboratorio al feed" - Cristian Cargnello - Nokoko Art

►12.50 Panel Estrategias de Contenidos en Redes Sociales. Sofía Saad - Creadora digital / Melisa Costa - Que no Decaiga / Ivo Kraljev - Arbanit Fellow. Modera: Sofía Schoo Lastra - Popurri Digital

►14 Cierre

Noticias relacionadas
Día de la Madre. La medida regirá durante todo el sábado 18 en la zona delimitada por Oroño, Tucumán, Mendoza y Buenos Aires.

Este sábado habrá estacionamiento gratuito en el centro por el Día de la Madre

La inscripción al nuevo ciclo lectivo se realiza de forma presencial en las escuelas.

Las escuelas de Santa Fe ya abrieron la inscripción para el ciclo lectivo 2026

Avanzan los trabajos en el predio de Pellegrini y Suipacha. 

Seguridad: estiman que la Estación Policial Centro estará operativa en 2027

Los comercios del centro se preparan para el Día de la Madre.

Día de la Madre: los comercios esperan un repunte hasta el domingo

Ver comentarios

Las más leídas

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

Newells pierde a uno de los prometedores juveniles de recambio para lo que resta del torneo

Newell's pierde a uno de los prometedores juveniles de recambio para lo que resta del torneo

El consultor Jaime Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones del 26 de octubre

El consultor Jaime Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones del 26 de octubre

Lo último

La producción industrial de Santa Fe bajó 0,6% en agosto

La producción industrial de Santa Fe bajó 0,6% en agosto

Feria del Libro 2025: quiénes son los 180 escritores rosarinos que darán el presente en el encuentro literario

Feria del Libro 2025: quiénes son los 180 escritores rosarinos que darán el presente en el encuentro literario

Tenis: el paranaense Ezequiel Simonit se quedó con el tradicional Pro Tour Pichín Tonella

Tenis: el paranaense Ezequiel Simonit se quedó con el tradicional Pro Tour Pichín Tonella

Crimen sin cuerpo en Funes: piden 18 años de prisión para una mujer por la desaparición de un albañil

Fue acusada de provocar la muerte de Jesús Ledesma en su casa. Según testimonios, con su pareja lo cargaron en un barril y lo arrojaron al arroyo Ludueña

Crimen sin cuerpo en Funes: piden 18 años de prisión para una mujer por la desaparición de un albañil

Por María Laura Cicerchia

El consultor Jaime Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones del 26 de octubre
Política

El consultor Jaime Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones del 26 de octubre

El cementerio El Salvador será un museo a cielo abierto: cuáles serán los cambios
La Ciudad

El cementerio El Salvador será un museo a cielo abierto: cuáles serán los cambios

Las escuelas de Santa Fe ya abrieron la inscripción para el ciclo lectivo 2026
La Ciudad

Las escuelas de Santa Fe ya abrieron la inscripción para el ciclo lectivo 2026

Piden 24 años de cárcel para los acusados por el crimen a traición de un chico de 15 años
Policiales

Piden 24 años de cárcel para los acusados por el crimen "a traición" de un chico de 15 años

Misterio en Santa Fe: una luz flotante alteró al ganado y el caso fue declarado de seguridad nacional
La Región

Misterio en Santa Fe: una luz flotante alteró al ganado y el caso fue declarado de seguridad nacional

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

Newells pierde a uno de los prometedores juveniles de recambio para lo que resta del torneo

Newell's pierde a uno de los prometedores juveniles de recambio para lo que resta del torneo

El consultor Jaime Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones del 26 de octubre

El consultor Jaime Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones del 26 de octubre

Tenso cruce entre Milei y Feinmann: el presidente se quedó en blanco tras preguntas sobre Espert y la economía

Tenso cruce entre Milei y Feinmann: el presidente se quedó en blanco tras preguntas sobre Espert y la economía

Ovación
El Gigante, destino final de Russo: parte de sus cenizas serán esparcidas en una ceremonia íntima

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El Gigante, destino final de Russo: parte de sus cenizas serán esparcidas en una ceremonia íntima

El Gigante, destino final de Russo: parte de sus cenizas serán esparcidas en una ceremonia íntima

El Gigante, destino final de Russo: parte de sus cenizas serán esparcidas en una ceremonia íntima

Quién es Santino Barbi, el arquero que pasó de buscar club online a ser la figura de la selección sub-20

Quién es Santino Barbi, el arquero que pasó de buscar club online a ser la figura de la selección sub-20

Argentinos vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Argentinos vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Policiales
Crimen sin cuerpo en Funes: piden 18 años de prisión para una mujer por la desaparición de un albañil

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Crimen sin cuerpo en Funes: piden 18 años de prisión para una mujer por la desaparición de un albañil

Piden 24 años de cárcel para los acusados por el crimen a traición de un chico de 15 años

Piden 24 años de cárcel para los acusados por el crimen "a traición" de un chico de 15 años

Cayó un sospechoso por violento asalto a pareja a la que dejaron maniatada en Alvear

Cayó un sospechoso por violento asalto a pareja a la que dejaron maniatada en Alvear

Microtráfico: inactivaron un puesto de venta de drogas en zona noroeste

Microtráfico: inactivaron un puesto de venta de drogas en zona noroeste

La Ciudad
Feria del Libro 2025: quiénes son los 180 escritores rosarinos que darán el presente en el encuentro literario
La Ciudad

Feria del Libro 2025: quiénes son los 180 escritores rosarinos que darán el presente en el encuentro literario

El cementerio El Salvador será un museo a cielo abierto: cuáles serán los cambios

El cementerio El Salvador será un museo a cielo abierto: cuáles serán los cambios

Este sábado habrá estacionamiento gratuito en el centro por el Día de la Madre

Este sábado habrá estacionamiento gratuito en el centro por el Día de la Madre

Se realizará una nueva edición del Social Media Day en la UCA Rosario

Se realizará una nueva edición del "Social Media Day" en la UCA Rosario

Un detenido en operativos de clausuras de chatarrerías en zona oeste
LA CIUDAD

Un detenido en operativos de clausuras de chatarrerías en zona oeste

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna
Policiales

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante millonario luego del sorteo de este miércoles
Información General

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante millonario luego del sorteo de este miércoles

Proponen crear un programa de empleo para personas con discapacidad
La Ciudad

Proponen crear un programa de empleo para personas con discapacidad

Milei se mostró incómodo ante preguntas sobre Espert y la situación económica del país
Política

Milei se mostró incómodo ante preguntas sobre Espert y la situación económica del país

Fentanilo contaminado: Rosario se moviliza para pedir justicia por las víctimas
La Ciudad

Fentanilo contaminado: Rosario se moviliza para pedir justicia por las víctimas

Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Por Martín Stoianovich

Policiales

Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Todo vacante en el Quini 6: se viene un pozo multimillonario
Información General

Todo vacante en el Quini 6: se viene un pozo multimillonario

El tiempo en Rosario: el jueves llega con una tarde casi veraniega
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el jueves llega con una tarde casi veraniega

Salvataje: Bessent dobló la apuesta verbal pero el dólar cerró en alza
Economía

Salvataje: Bessent dobló la apuesta verbal pero el dólar cerró en alza

Pullaro: Desde Provincias Unidas no vamos a proponer un presidente, vamos a ponerlo
Política

Pullaro: "Desde Provincias Unidas no vamos a proponer un presidente, vamos a ponerlo"

La Libertad Avanza evalúa cerrar la campaña electoral con Milei en Rosario
Política

La Libertad Avanza evalúa cerrar la campaña electoral con Milei en Rosario

Choque de lanchas en el Paraná: un nene sigue grave y el conductor alcoholizado no fue imputado
La Ciudad

Choque de lanchas en el Paraná: un nene sigue grave y el conductor alcoholizado no fue imputado

Le dimos con una 40, ni cabida ahora: dos condenados por el crimen fallido de un comerciante
Policiales

"Le dimos con una 40, ni cabida ahora": dos condenados por el crimen fallido de un comerciante

POLICIALES

Venganza en Molino Blanco: fue absuelto el acusado de balear a una mujer y a una joven embarazada

Melconian sobre la reunión Milei-Trump: Nunca vi una incursión cuasi colonial de este tipo
Política

Melconian sobre la reunión Milei-Trump: "Nunca vi una incursión cuasi colonial de este tipo"

Empresarios, sindicalistas y provincia analizan la crisis metalúrgica en Santa Fe

Por Alvaro Torriglia
Economía

Empresarios, sindicalistas y provincia analizan la crisis metalúrgica en Santa Fe

Un joven fue asesinado en San Lorenzo por el supuesto robo de un celular
Policiales

Un joven fue asesinado en San Lorenzo por el supuesto robo de un celular

Otra vez el experimento escolar del volcán dejó heridos: esta vez fue en un colegio de Palermo
Información General

Otra vez el experimento escolar del "volcán" dejó heridos: esta vez fue en un colegio de Palermo

EEUU anunció que el salvataje a Argentina podría alcanzar a u$s40.000 millones y volvió a comprar pesos
Política

EEUU anunció que el salvataje a Argentina podría alcanzar a u$s40.000 millones y volvió a comprar pesos