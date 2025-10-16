La Capital | Ovación | Russo

El Gigante, destino final de Russo: parte de sus cenizas serán esparcidas en una ceremonia íntima

Es probable que las mismas ya estén el domingo en Arroyito, pero esperarán a que decida su familia cuándo realizar lo mismo que ya se hizo en La Bombonera

16 de octubre 2025 · 15:30hs
Miguel Ángel Russo y los hinchas de Central de fondo

Miguel Ángel Russo y los hinchas de Central de fondo, toda una postal en Arroyito.

La desaparición física de Miguel Ángel Russo todavía se lamenta en el mundo del fútbol y en Central están expectantes de qué tipo de homenaje se le realizará el próximo domingo en el partido ante Platense. Es probable que ese día las cenizas del exDT canalla estén en el Gigante, pero el esparcimiento de las mismas será en una ceremonia privada.

Según pudo chequear Ovación, el probable que el próximo domingo ya esté la urna con partes de las cenizas de Russo que serán esparcidas en el estadio de Arroyito, tal cual el deseo de Miguel antes de morir, pero esa ceremonia no será a la vista de todos.

Desde el club están trabajando en conjunto con la familia de Russo para ver cuándo realizar algo similar a lo que se hizo este miércoles en La Bombonera, otro de los estadios donde Russo decidió que parte de sus cenizas fueran esparcidas.

El Gigante espera por Miguel

Además de La Bombonera y el Gigante de Arroyito, se hará algo similar en las canchas de Estudiantes y Lanús, otros de los clubes en los que Russo no sólo dirigió, sino con los que está muy identificado.

Copa
Russo exhibe con alegría el trofeo de la Copa de la Liga que ganó con Central en 2023.

Russo exhibe con alegría el trofeo de la Copa de la Liga que ganó con Central en 2023.

Cuando eso se realice en el Gigante de Arroyito seguramente estarán presentes sus familiares más cercanos, entre ellos su hijo Ignacio, quien este domingo difícilmente pueda estar presente en la cancha de Central, ya que al día siguiente Tigre jugará frente a Barracas Central y desde el sábado ya estará concentrado junto al plantel a la espera del partido.

Sí es un hecho que parte de las cenizas de Russo reposarán eternamente en el Gigante por expreso pedido de Miguel.

Todavía no están los detalles finos de qué tipo de homenaje habrá el domingo, pero sí está confirmado que antes del inicio del encuentro se realizará un minuto de silencio.

Un nuevo minuto de silencio en memoria de Russo

Ese minuto de silencio fue obligatorio en todo los partidos en la fecha pasada, pero en esta ocasión desde Central solicitaron permiso a la AFA para realizarlo igualmente por la gran identificación que Russo tenía con Central y viceversa.

También se está pintando un mural en una de las puertas de acceso del Gigante con el rostro del exDT, a quien Central estampó en la camiseta (en el pecho) que utilizó en el partido del pasado sábado en Liniers contra Vélez.

Miguelo
Los hinchas de Central recordarán eternamente a un Russo que siempre estuvo dispuesto a dar una mano.

Los hinchas de Central recordarán eternamente a un Russo que siempre estuvo dispuesto a dar una mano.

Además, se espera que esté exhibida, posiblemente dentro del campo de juego, el trofeo de la Copa de la Liga que Central ganó de la mano de Russo en diciembre de 2023, en aquella recordada final contra Platense. Alguien confió también que se proyectará un video por la pantalla gigante con imágenes de los cinco pasos que tuvo Russo por Central.

Las cenizas de Russo ya comenzaron a ser esparcidas. Este miércoles, en una ceremonia íntima entre familiares y referentes del club xeneize, lo hicieron en La Bombonera. Próximamente se hará en el Gigante de Arroyito y en las canchas de Estudiantes y Lanús.

Russo falleció el pasado miércoles 8 de octubre en su domicilio de Capital Federal, acompañado de su familia y amigos más cercanos, después de atravesar una larga enfermedad.

Justamente los dos últimos estadios en los que estuvo presente fue el Gigante de Arroyito, cuando Central recibió a Boca, y una semana después en La Bombonera, cuando el Xeneize enfrentó a Central Córdoba de Santiago del Estero. Después de eso "Miguelo" comenzó con una internación domiciliaria hasta el día de su fallecimiento.

