La Capital | La Ciudad | clausuras

Un detenido tras operativos de clausuras de chatarrerías en zona oeste

El municipio, con el apoyo de la Policía provincial, realizó dos procedimientos donde fueron incautados elementos presuntamente robados

16 de octubre 2025 · 07:08hs
Personal de la Secretaría de Control en el operativo de clausura realizado en zona oeste

Foto: Municipalidad de Rosario

Personal de la Secretaría de Control en el operativo de clausura realizado en zona oeste
Parte de los elementos incautados en las clausuras de chatarrería de ayer.

Foto: Municipalidad de Rosario

Parte de los elementos incautados en las clausuras de chatarrería de ayer.

Una persona quedó demorada en un operativo de clausura de chatarrerías llevado a cabo por la Municipalidad de Rosario junto a efectivos de la Unidad Regional II de la Policía provincial. El trabajo se desplegó en el marco de inspecciones que se vienen haciendo en ese tipo de establecimientos con el objetivo, entre otras cosas, de cortar el circuito venta clandestina de repuestos y otros materiales de dudoso origen.

La intervención fue ejecutada el miércoles en Pasaje 1821, en la zona oeste de la ciudad, por agentes de la Secretaría de Control a través de las direcciones generales de Inspección de Industria, Comercio y Servicio y también de Control Urbano. En tanto, por el lado de la policía participaron efectivos de la Comisaría 19.

En el lugar se produjo la detención del titular del comercio tras hallar elementos de dudosa procedencia y sin poder justificar. Según confirmó el municipio, en el sitio se encontraron cables, autopartes, elementos del servicio de gas y agua, entre otras cosas. El material fue secuestrado por la policía, mientras que los agentes municipales labraron el acta correspondiente por ocupación indebida del espacio público ya que, además, el comercio se encontraba en terrenos fiscales.

Otra clausura en zona oeste

En tanto, en la misma jornada los inspectores también clausuraron una chatarrería en Felipe Moré al 3800, en este caso por no contar con habilitación ni las condiciones de seguridad e higiene necesarias para el funcionamiento.

chatarreria secuestro
Parte de los elementos incautados en las clausuras de chatarrería de ayer.

Parte de los elementos incautados en las clausuras de chatarrería de ayer.

“Desde que arrancamos con los operativos en chatarrerías ya tuvimos, por ejemplo, una baja del 50 por ciento en el robo de medidores de agua y se han recuperado muchos materiales del alumbrado público. A partir de estas intervenciones comenzamos a cortar de a poco con el vandalismo que sufre el vecino día a día. Como nos pide el intendente Pablo Javkin, vamos a seguir en este camino”, destacó el secretario de Control municipal, Diego Herrera.

>> Leer más: Chatarrerías: un detenido en un nuevo operativo entre municipio y provincia

En lo que va de este año, ya fueron 42 las intervenciones con clausuras. Por su parte, vale recordar que en los casos en los que los locales violan al menos una clausura previa se realiza la correspondiente denuncia penal. La presentación judicial se realiza luego que los agentes comprueban, en el marco de una nueva inspección, que el negocio se encuentra funcionando y, además, retiró la faja que se había colocado. Es decir, se actúa de esta forma tras detectar una desobediencia grave a la autoridad estatal.

Los operativos de chatarrerías se originan de dos formas. Por un lado, a partir de denuncias de particulares o vecinos ante posibles irregularidad o ilegalidades. Mientras que, en paralelo, se realizan controles de rutina, que en general se programan por Distrito. El municipio fiscaliza las condiciones de seguridad e higiene, mientras que la fuerza de seguridad provincial es quien controla la procedencia del material acopiado.

>> Leer más: Clausuraron cuatro chatarrerías y hallaron un contenedor con 15 toneladas de alimentos

Solo el año pasado se secuestraron más de 20 toneladas de materiales de dudosa procedencia. Y se produjo la detención, siempre junto al gobierno de la provincia de Santa Fe, de 31 personas responsables de distintos establecimientos. Asimismo, se presentaron 25 denuncias penales en la Justicia.

“Con este tipo de acciones conjuntas con el gobierno provincial le pegamos al segundo eslabón, que son quienes le compran a los que roban para luego vender. Y los buenos resultados ya están a la vista. Todo esto además de fiscalizar las condiciones de seguridad e higiene de cada lugar, detectando muchos inmuebles con instalaciones edilicias y eléctricas muy precarias”, explicó Herrera.

Noticias relacionadas
El tiempo en Rosario

El tiempo en Rosario: el jueves llega con una tarde casi veraniega

El proyecto para crear un programa de empleo para personas son discapacidad llega en medio del reclamo del sector por la ley de emergencia.

Proponen crear un programa de empleo para personas con discapacidad

Reynaldo Sietecase en la inauguración de la Feria del Libro Rosario

Sietecase inauguró la Feria del Libro con un conmovedor elogio al papel y a la lectura

El periodista, poeta y novelista Reynaldo Sietecase fue el segundo rosarino encargado en abrir la Feria Internacional del Libro de Rosario.

Arrancó la Feria del Libro con el impulso por los 300 años de Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

El gesto del ex-Newells con un rival que hasta fue criticado por el DT por su actuación

El gesto del ex-Newell's con un rival que hasta fue criticado por el DT por su actuación

¿Qué sorpresa en la formación metería Fabbiani para que Newells enfrente a Argentinos?

¿Qué sorpresa en la formación metería Fabbiani para que Newell's enfrente a Argentinos?

El Festival de Cosquín 2026 se presentó en Rosario con Soledad Pastorutti como invitada

El Festival de Cosquín 2026 se presentó en Rosario con Soledad Pastorutti como invitada

Lo último

La última final de la selección sub-20 ante un africano lo tuvo a Lionel Messi como protagonista

La última final de la selección sub-20 ante un africano lo tuvo a Lionel Messi como protagonista

Lo balearon en un intento de robo y pudo manejar herido hasta una estación de servicio

Lo balearon en un intento de robo y pudo manejar herido hasta una estación de servicio

Un detenido en operativos de clausuras de chatarrerías en zona oeste

Un detenido en operativos de clausuras de chatarrerías en zona oeste

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

La familia de Nico Fortuna logró una sentencia favorable ante la falta de cobertura de su obra social, que sólo cumplió con medidas cautelares
El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

Por Gonzalo Santamaría
Lo balearon en un intento de robo y pudo manejar herido hasta una estación de servicio
POLICIALES

Lo balearon en un intento de robo y pudo manejar herido hasta una estación de servicio

Feria del Libro Rosario: charlas, lecturas y autores destacados para este jueves
La Ciudad

Feria del Libro Rosario: charlas, lecturas y autores destacados para este jueves

La última final de la selección sub-20 ante un africano lo tuvo a Lionel Messi como protagonista
Ovación

La última final de la selección sub-20 ante un africano lo tuvo a Lionel Messi como protagonista

Un detenido en operativos de clausuras de chatarrerías en zona oeste
LA CIUDAD

Un detenido en operativos de clausuras de chatarrerías en zona oeste

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna
Policiales

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

El gesto del ex-Newells con un rival que hasta fue criticado por el DT por su actuación

El gesto del ex-Newell's con un rival que hasta fue criticado por el DT por su actuación

¿Qué sorpresa en la formación metería Fabbiani para que Newells enfrente a Argentinos?

¿Qué sorpresa en la formación metería Fabbiani para que Newell's enfrente a Argentinos?

El Festival de Cosquín 2026 se presentó en Rosario con Soledad Pastorutti como invitada

El Festival de Cosquín 2026 se presentó en Rosario con Soledad Pastorutti como invitada

Cómo le fue a Campaz con la selección de Colombia, cuándo llega y sus chances para el domingo

Cómo le fue a Campaz con la selección de Colombia, cuándo llega y sus chances para el domingo

Ovación
Náutica: una Regata para celebrar desde el río el Tricentenario de la ciudad
Ovación

Náutica: una Regata para celebrar desde el río el Tricentenario de la ciudad

Náutica: una Regata para celebrar desde el río el Tricentenario de la ciudad

Náutica: una Regata para celebrar desde el río el Tricentenario de la ciudad

Regional Amateur: Unión de Álvarez y Coronel Aguirre, listos para salir a jugar

Regional Amateur: Unión de Álvarez y Coronel Aguirre, listos para salir a jugar

Newells atraviesa agitados tiempos de decisiones antes de ir a La Paternal

Newell's atraviesa agitados tiempos de decisiones antes de ir a La Paternal

Policiales
Lo balearon en un intento de robo y pudo manejar herido hasta una estación de servicio
POLICIALES

Lo balearon en un intento de robo y pudo manejar herido hasta una estación de servicio

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Venganza en Molino Blanco: fue absuelto el acusado de balear a una mujer y a una joven embarazada

Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

La Ciudad
Un detenido en operativos de clausuras de chatarrerías en zona oeste
LA CIUDAD

Un detenido en operativos de clausuras de chatarrerías en zona oeste

Feria del Libro Rosario: charlas, lecturas y autores destacados para este jueves

Feria del Libro Rosario: charlas, lecturas y autores destacados para este jueves

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

El tiempo en Rosario: el jueves llega con una tarde casi veraniega

El tiempo en Rosario: el jueves llega con una tarde casi veraniega

Le dimos con una 40, ni cabida ahora: dos condenados por el crimen fallido de un comerciante
Policiales

"Le dimos con una 40, ni cabida ahora": dos condenados por el crimen fallido de un comerciante

POLICIALES

Venganza en Molino Blanco: fue absuelto el acusado de balear a una mujer y a una joven embarazada

Melconian sobre la reunión Milei-Trump: Nunca vi una incursión cuasi colonial de este tipo
Política

Melconian sobre la reunión Milei-Trump: "Nunca vi una incursión cuasi colonial de este tipo"

La Renga anunció un show en Rosario: cuándo salen a la venta las entradas
Zoom

La Renga anunció un show en Rosario: cuándo salen a la venta las entradas

Empresarios, sindicalistas y provincia analizan la crisis metalúrgica en Santa Fe

Por Alvaro Torriglia
Economía

Empresarios, sindicalistas y provincia analizan la crisis metalúrgica en Santa Fe

Un joven fue asesinado en San Lorenzo por el supuesto robo de un celular
Policiales

Un joven fue asesinado en San Lorenzo por el supuesto robo de un celular

Otra vez el experimento escolar del volcán dejó heridos: esta vez fue en un colegio de Palermo
Información General

Otra vez el experimento escolar del "volcán" dejó heridos: esta vez fue en un colegio de Palermo

EEUU anunció que el salvataje a Argentina podría alcanzar a u$s40.000 millones y volvió a comprar pesos
Política

EEUU anunció que el salvataje a Argentina podría alcanzar a u$s40.000 millones y volvió a comprar pesos

Siguen los rastrillajes para encontrar el resto del cuerpo del remisero asesinado por Pablo Laurta
Información general

Siguen los rastrillajes para encontrar el resto del cuerpo del remisero asesinado por Pablo Laurta

Pullaro: Me preocupó que Trump condicionara la ayuda al resultado electoral
Política

Pullaro: "Me preocupó que Trump condicionara la ayuda al resultado electoral"

Hoteles: los eventos deportivos y culturales impulsan el negocio 2025/26
Negocios

Hoteles: los eventos deportivos y culturales impulsan el negocio 2025/26

Habló Pablo Laurta, acusado por doble femicidio y homicidio: Todo fue por justicia
Información General

Habló Pablo Laurta, acusado por doble femicidio y homicidio: "Todo fue por justicia"

Javkin: Queremos que el país tenga una alternativa desde el interior
Política

Javkin: "Queremos que el país tenga una alternativa desde el interior"

Quiénes son los Hells Angels, los temidos motoqueros que llegaron a la Argentina
Información General

Quiénes son los Hells Angels, los temidos motoqueros que llegaron a la Argentina

Agustín Pellegrini: El 26 de octubre es libertad o comunismo
POLITICA

Agustín Pellegrini: "El 26 de octubre es libertad o comunismo"

Media sanción al proyecto para que en las escuelas se dicte educación financiera 
LA CIUDAD

Media sanción al proyecto para que en las escuelas se dicte educación financiera 

Balacera en Tablada: un hombre fue internado con múltiples heridas
Policiales

Balacera en Tablada: un hombre fue internado con múltiples heridas

El especial mensaje de Trump a Milei: Sos un gran presidente. Soy tu amigo
Política

El especial mensaje de Trump a Milei: "Sos un gran presidente. Soy tu amigo"

Detuvieron a tres personas por el robo millonario a un anciano golpeado en Funes
Policiales

Detuvieron a tres personas por el robo millonario a un anciano golpeado en Funes

Rosario tendrá 6 mil cámaras de seguridad inteligentes para febrero

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Rosario tendrá 6 mil cámaras de seguridad inteligentes para febrero