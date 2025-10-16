Un detenido tras operativos de clausuras de chatarrerías en zona oeste

Una persona quedó demorada en un operativo de clausura de chatarrerías llevado a cabo por la Municipalidad de Rosario junto a efectivos de la Unidad Regional II de la Policía provincial. El trabajo se desplegó en el marco de inspecciones que se vienen haciendo en ese tipo de establecimientos con el objetivo, entre otras cosas, de cortar el circuito venta clandestina de repuestos y otros materiales de dudoso origen.

La intervención fue ejecutada el miércoles en Pasaje 1821, en la zona oeste de la ciudad, por agentes de la Secretaría de Control a través de las direcciones generales de Inspección de Industria, Comercio y Servicio y también de Control Urbano. En tanto, por el lado de la policía participaron efectivos de la Comisaría 19.

En el lugar se produjo la detención del titular del comercio tras hallar elementos de dudosa procedencia y sin poder justificar. Según confirmó el municipio, en el sitio se encontraron cables, autopartes, elementos del servicio de gas y agua, entre otras cosas. El material fue secuestrado por la policía, mientras que los agentes municipales labraron el acta correspondiente por ocupación indebida del espacio público ya que, además, el comercio se encontraba en terrenos fiscales.

En tanto, en la misma jornada los inspectores también clausuraron una chatarrería en Felipe Moré al 3800, en este caso por no contar con habilitación ni las condiciones de seguridad e higiene necesarias para el funcionamiento.

chatarreria secuestro Parte de los elementos incautados en las clausuras de chatarrería de ayer. Foto: Municipalidad de Rosario

“Desde que arrancamos con los operativos en chatarrerías ya tuvimos, por ejemplo, una baja del 50 por ciento en el robo de medidores de agua y se han recuperado muchos materiales del alumbrado público. A partir de estas intervenciones comenzamos a cortar de a poco con el vandalismo que sufre el vecino día a día. Como nos pide el intendente Pablo Javkin, vamos a seguir en este camino”, destacó el secretario de Control municipal, Diego Herrera.

En lo que va de este año, ya fueron 42 las intervenciones con clausuras. Por su parte, vale recordar que en los casos en los que los locales violan al menos una clausura previa se realiza la correspondiente denuncia penal. La presentación judicial se realiza luego que los agentes comprueban, en el marco de una nueva inspección, que el negocio se encuentra funcionando y, además, retiró la faja que se había colocado. Es decir, se actúa de esta forma tras detectar una desobediencia grave a la autoridad estatal.

Los operativos de chatarrerías se originan de dos formas. Por un lado, a partir de denuncias de particulares o vecinos ante posibles irregularidad o ilegalidades. Mientras que, en paralelo, se realizan controles de rutina, que en general se programan por Distrito. El municipio fiscaliza las condiciones de seguridad e higiene, mientras que la fuerza de seguridad provincial es quien controla la procedencia del material acopiado.

Solo el año pasado se secuestraron más de 20 toneladas de materiales de dudosa procedencia. Y se produjo la detención, siempre junto al gobierno de la provincia de Santa Fe, de 31 personas responsables de distintos establecimientos. Asimismo, se presentaron 25 denuncias penales en la Justicia.

“Con este tipo de acciones conjuntas con el gobierno provincial le pegamos al segundo eslabón, que son quienes le compran a los que roban para luego vender. Y los buenos resultados ya están a la vista. Todo esto además de fiscalizar las condiciones de seguridad e higiene de cada lugar, detectando muchos inmuebles con instalaciones edilicias y eléctricas muy precarias”, explicó Herrera.