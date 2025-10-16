Cielo Razzo cierra su gira nacional en Rosario La banda local se presentará este sábado 18 en el Bioceres Arena, en lo que anticipan será su “show más importantes del año” 16 de octubre 2025 · 12:10hs

Cielo Razzo vuelve a casa. Como cierre de la gira nacional “El día fuera del tiempo”, que a lo largo de 2025 los llevó por todo el país, se presentarán en Rosario. Su “show más importante del año” será este sábado 18, a las 20, en el Bioceres Arena (Córdoba y Caferatta).

Las entradas se pueden conseguir en Amadeus (Córdoba 1369) y a través de la plataforma EntradaPlay. Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen acceso a sorteos exclusivos.





A lo largo de este 2025, la banda recorrió gran parte del país presentando su último trabajo de estudio. Estuvieron Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Mar del Plata, San Luis, Tucumán, Salta, Jujuy, y Mendoza, entre otros destinos, compartiendo las canciones de "El día fuera del tiempo" , octavo disco del banda, lanzado a mediados de 2024 (casi una década después de su anterior estreno).

Cielo Razzo se formó en la ciudad de Rosario en 1993, y con 30 años de trayectoria ha recorrido todo el país, presentándose en los escenarios más importantes y en los festivales de mayor trascendencia en reiteradas ocasiones (Cosquín Rock, Rock en Baradero, Pepsi Music, Quilmes Rock, entre otros) cosechando un gran número de seguidores que los llevó a tocar en lugares como Obras Sanitarias y el Luna Park.Los dos discos en vivo de la banda, fueron registrados en presentaciones en dichos estadios “Audiografía” (2006) y “Cielo Vivo” (2018). presentándose en los escenarios más importantes y en los festivales de mayor trascendencia en reiteradas ocasiones (Cosquín Rock, Rock en Baradero, Pepsi Music, Quilmes Rock, entre otros) cosechando un gran número de seguidores que los llevó a tocar en lugares como Obras Sanitarias y el Luna Park.Los dos discos en vivo de la banda, fueron registrados en presentaciones en dichos estadios “Audiografía” (2006) y “Cielo Vivo” (2018). Sus ocho álbumes de estudio son “Buenas” (2001), “Código de barras” (2003), “Marea” (2005),”Grietas” (2007), “Compost” (2010), “Sideral” (2013), “Tierra nueva” (2015) y "El día fuera del tiempo" (2024).