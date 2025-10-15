Proponen crear un programa de empleo para personas con discapacidad

La iniciativa ingresó esta semana al Concejo Municipal. Según datos de la agencia nacional, sólo dos de cada diez personas con discapacidad tiene trabajo

El proyecto para crear un programa de empleo para personas son discapacidad llega en medio del reclamo del sector por la ley de emergencia.

La inclusión laboral es uno de los desafíos que enfrentan las personas con discapacidad . Para acompañar ese proceso, en el Concejo Municipal se presentó un proyecto para crear un Programa de Continuidad Formativa y Empleo para personas con discapacidad . La iniciativa busca fortalecer la autonomía y garantizar acompañamiento profesional, accesibilidad y apoyos sostenidos en el tiempo.

Según los últimos disponibles en la Agencia Nacional de Discapacidad, de 2022, apenas dos de cada diez personas con discapacidad de entre 18 y 65 años tienen un empleo en Argentina. La propuesta presentada en el Palacio Vasallo busca torcer estas cifras.

“Queremos que la inclusión laboral sea una realidad sostenida, no una excepción . El trabajo es un derecho y el Estado debe estar presente para garantizarlo”, advirtió la concejala Verónica Irizar (socialismo) durante la presentación de la iniciativa.

La edila apuntó que “acompañar trayectorias laborales es acompañar proyectos de vida. Las personas con discapacidad tienen mucho para aportar y necesitan políticas públicas que reconozcan ese valor y lo potencien”.

La iniciativa llega en un contexto marcado por el reclamo del sector de la discapacidad en torno a la aplicación de la ley de emergencia, promulgada por el gobierno nacional, pero suspendida en su ejecución hasta que el Congreso defina las partidas presupuestarias específicas para su financiamiento.

Rosario, ciudad inclusiva

La ciudad cuenta con una ordenanza (la Nº 9524) de 2016 que busca "promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, promoviendo el respeto de su dignidad inherente", dentro del ámbito del municipio.

En ese marco, la norma dispone la adopción de medidas efectivas y pertinentes para alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo.

Sobre ese marco se apoya el proyecto de Irizar para crear el Programa de Continuidad Formativa y Empleo con Apoyos para personas con discapacidad. La iniciativa tiene como objetivo fortalecer la inserción laboral y la autonomía de las personas con discapacidad, garantizando acompañamiento profesional, accesibilidad y apoyos sostenidos en el tiempo.

El programa está orientado a quienes hayan participado en procesos de entrenamiento para el trabajo y requieran apoyo económico, técnico y formativo adicional para sostener su incorporación al empleo formal. En este sentido contempla un subsidio mensual durante seis meses, acompañamiento profesional, adecuaciones razonables en los lugares de trabajo y aportes específicos para garantizar la accesibilidad y la movilidad.

En este sentido, la propuesta busca complementar los programas de entrenamiento laboral existentes a fin de dar continuidad a la trayectoria en el empleo.

Aportes para empresas

El proyecto también prevé líneas de aportes no reembolsables para que las empresas que participen del programa puedan realizar pequeñas obras y adaptaciones laborales, módulos de apoyo a través de organizaciones especializadas y mecanismos de control y transparencia en la asignación de fondos.

Además, se incorpora la participación del Consejo Municipal de la Discapacidad y de la Asamblea de Organizaciones, como instancias de cogestión y monitoreo del plan, garantizando la intervención de los espacios vinculados a la temática y fortaleciendo el enfoque participativo.

El programa se financiará con recursos del Fondo Especial establecido por la ordenanza de 2016, reafirmando el compromiso del Estado local con la promoción de derechos, la equidad y la inclusión laboral.

Para Irizar, la implementación de este programa constituye un paso decisivo hacia la autonomía y la participación plena de las personas con discapacidad: “No alcanza con abrir una puerta; hay que acompañar el recorrido. Este programa busca que cada persona pueda sostener su trabajo, formarse, crecer y proyectar un futuro autónomo. Esa es la verdadera inclusión”, apuntó.

La propuesta destaca que las oportunidades laborales son fundamentales para que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima autonomía, así como verse incluidas y partícipes plenas de la vida en sociedad. El trabajo, destaca, es un derecho que las asiste, "en igualdad de condiciones con las demás".

Y subraya que "son los Estados, de acuerdo a las capacidades de cada uno, los que deben salvaguardar y promover el ejercicio de tales derechos, velando para que se realicen los ajustes razonables en el lugar de trabajo y con estrategias de diseño universal".