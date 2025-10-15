La Capital | La Ciudad | empleo

Proponen crear un programa de empleo para personas con discapacidad

La iniciativa ingresó esta semana al Concejo Municipal. Según datos de la agencia nacional, sólo dos de cada diez personas con discapacidad tiene trabajo

15 de octubre 2025 · 21:16hs
El proyecto para crear un programa de empleo para personas son discapacidad llega en medio del reclamo del sector por la ley de emergencia.

El proyecto para crear un programa de empleo para personas son discapacidad llega en medio del reclamo del sector por la ley de emergencia.

La inclusión laboral es uno de los desafíos que enfrentan las personas con discapacidad. Para acompañar ese proceso, en el Concejo Municipal se presentó un proyecto para crear un Programa de Continuidad Formativa y Empleo para personas con discapacidad. La iniciativa busca fortalecer la autonomía y garantizar acompañamiento profesional, accesibilidad y apoyos sostenidos en el tiempo.

Según los últimos disponibles en la Agencia Nacional de Discapacidad, de 2022, apenas dos de cada diez personas con discapacidad de entre 18 y 65 años tienen un empleo en Argentina. La propuesta presentada en el Palacio Vasallo busca torcer estas cifras.

“Queremos que la inclusión laboral sea una realidad sostenida, no una excepción. El trabajo es un derecho y el Estado debe estar presente para garantizarlo”, advirtió la concejala Verónica Irizar (socialismo) durante la presentación de la iniciativa.

La edila apuntó que “acompañar trayectorias laborales es acompañar proyectos de vida. Las personas con discapacidad tienen mucho para aportar y necesitan políticas públicas que reconozcan ese valor y lo potencien”.

La iniciativa llega en un contexto marcado por el reclamo del sector de la discapacidad en torno a la aplicación de la ley de emergencia, promulgada por el gobierno nacional, pero suspendida en su ejecución hasta que el Congreso defina las partidas presupuestarias específicas para su financiamiento.

Rosario, ciudad inclusiva

La ciudad cuenta con una ordenanza (la Nº 9524) de 2016 que busca "promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, promoviendo el respeto de su dignidad inherente", dentro del ámbito del municipio.

En ese marco, la norma dispone la adopción de medidas efectivas y pertinentes para alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo.

Sobre ese marco se apoya el proyecto de Irizar para crear el Programa de Continuidad Formativa y Empleo con Apoyos para personas con discapacidad. La iniciativa tiene como objetivo fortalecer la inserción laboral y la autonomía de las personas con discapacidad, garantizando acompañamiento profesional, accesibilidad y apoyos sostenidos en el tiempo.

El programa está orientado a quienes hayan participado en procesos de entrenamiento para el trabajo y requieran apoyo económico, técnico y formativo adicional para sostener su incorporación al empleo formal. En este sentido contempla un subsidio mensual durante seis meses, acompañamiento profesional, adecuaciones razonables en los lugares de trabajo y aportes específicos para garantizar la accesibilidad y la movilidad.

En este sentido, la propuesta busca complementar los programas de entrenamiento laboral existentes a fin de dar continuidad a la trayectoria en el empleo.

>>Leer más: La UNR lanza la primera feria de empleo para personas con discapacidad

Aportes para empresas

El proyecto también prevé líneas de aportes no reembolsables para que las empresas que participen del programa puedan realizar pequeñas obras y adaptaciones laborales, módulos de apoyo a través de organizaciones especializadas y mecanismos de control y transparencia en la asignación de fondos.

Además, se incorpora la participación del Consejo Municipal de la Discapacidad y de la Asamblea de Organizaciones, como instancias de cogestión y monitoreo del plan, garantizando la intervención de los espacios vinculados a la temática y fortaleciendo el enfoque participativo.

El programa se financiará con recursos del Fondo Especial establecido por la ordenanza de 2016, reafirmando el compromiso del Estado local con la promoción de derechos, la equidad y la inclusión laboral.

Para Irizar, la implementación de este programa constituye un paso decisivo hacia la autonomía y la participación plena de las personas con discapacidad: “No alcanza con abrir una puerta; hay que acompañar el recorrido. Este programa busca que cada persona pueda sostener su trabajo, formarse, crecer y proyectar un futuro autónomo. Esa es la verdadera inclusión”, apuntó.

La propuesta destaca que las oportunidades laborales son fundamentales para que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima autonomía, así como verse incluidas y partícipes plenas de la vida en sociedad. El trabajo, destaca, es un derecho que las asiste, "en igualdad de condiciones con las demás".

Y subraya que "son los Estados, de acuerdo a las capacidades de cada uno, los que deben salvaguardar y promover el ejercicio de tales derechos, velando para que se realicen los ajustes razonables en el lugar de trabajo y con estrategias de diseño universal".

Noticias relacionadas
La continuidad del programa responde a una política pública orientada a prevenir la exclusión juvenil y a generar herramientas concretas para el desarrollo personal y profesional de las nuevas generaciones. 

Baigorria propone nuevas herramientas para capacitar y generar empleo joven

Reynaldo Sietecase en la inauguración de la Feria del Libro Rosario

Sietecase inauguró la Feria del Libro con un conmovedor elogio al papel y a la lectura

El periodista, poeta y novelista Reynaldo Sietecase fue el segundo rosarino encargado en abrir la Feria Internacional del Libro de Rosario.

Arrancó la Feria del Libro con el impulso por los 300 años de Rosario

Movilización en La Plata por el fentanilo contaminado. En Rosario será este jueves

Fentanilo contaminado: Rosario se moviliza para pedir justicia por las víctimas

Ver comentarios

Las más leídas

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

¿Qué sorpresa en la formación metería Fabbiani para que Newells enfrente a Argentinos?

¿Qué sorpresa en la formación metería Fabbiani para que Newell's enfrente a Argentinos?

El gesto del ex-Newells con un rival que hasta fue criticado por el DT por su actuación

El gesto del ex-Newell's con un rival que hasta fue criticado por el DT por su actuación

Lo último

Carlos Del Frade: Somos la cuarta fuerza política de la provincia de Santa Fe

Carlos Del Frade: "Somos la cuarta fuerza política de la provincia de Santa Fe"

Proponen crear un programa de empleo para personas con discapacidad

Proponen crear un programa de empleo para personas con discapacidad

Central Córdoba: Ramírez y Marín, los compadres del gol que sueñan con el ascenso a la B

Central Córdoba: Ramírez y Marín, los compadres del gol que sueñan con el ascenso a la B

Proponen crear un programa de empleo para personas con discapacidad

La iniciativa ingresó esta semana al Concejo Municipal. Según datos de la agencia nacional, sólo dos de cada diez personas con discapacidad tiene trabajo

Proponen crear un programa de empleo para personas con discapacidad
Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna
Policiales

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Argentina busca la final del Mundial sub-20 y le gana a Colombia con gol del rosarino Silvetti
Ovación

Argentina busca la final del Mundial sub-20 y le gana a Colombia con gol del rosarino Silvetti

Milei se mostró incómodo ante preguntas sobre Espert y la situación económica del país
Política

Milei se mostró incómodo ante preguntas sobre Espert y la situación económica del país

Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Por Martín Stoianovich

Policiales

Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Fentanilo contaminado: Rosario se moviliza para pedir justicia por las víctimas
La Ciudad

Fentanilo contaminado: Rosario se moviliza para pedir justicia por las víctimas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

¿Qué sorpresa en la formación metería Fabbiani para que Newells enfrente a Argentinos?

¿Qué sorpresa en la formación metería Fabbiani para que Newell's enfrente a Argentinos?

El gesto del ex-Newells con un rival que hasta fue criticado por el DT por su actuación

El gesto del ex-Newell's con un rival que hasta fue criticado por el DT por su actuación

Central: cuál es uno de los pilares esenciales del buen torneo y la gran temporada

Central: cuál es uno de los pilares esenciales del buen torneo y la gran temporada

Ovación
Argentina busca la final del Mundial sub-20 y le gana a Colombia con gol del rosarino Silvetti
Ovación

Argentina busca la final del Mundial sub-20 y le gana a Colombia con gol del rosarino Silvetti

Argentina busca la final del Mundial sub-20 y le gana a Colombia con gol del rosarino Silvetti

Argentina busca la final del Mundial sub-20 y le gana a Colombia con gol del rosarino Silvetti

Newells pierde a uno de los prometedores juveniles de recambio para lo que resta del torneo

Newell's pierde a uno de los prometedores juveniles de recambio para lo que resta del torneo

El próximo rival de Newells se quedó sin arquero y podría atajar un refuerzo exprés de renombre

El próximo rival de Newell's se quedó sin arquero y podría atajar un refuerzo exprés de renombre

Policiales
Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna
Policiales

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Venganza en Molino Blanco: fue absuelto el acusado de balear a una mujer y a una joven embarazada

Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Le dimos con una 40, ni cabida ahora: dos condenados por el crimen fallido de un comerciante

"Le dimos con una 40, ni cabida ahora": dos condenados por el crimen fallido de un comerciante

La Ciudad
Proponen crear un programa de empleo para personas con discapacidad
La Ciudad

Proponen crear un programa de empleo para personas con discapacidad

Sietecase inauguró la Feria del Libro con un conmovedor elogio al papel y a la lectura

Sietecase inauguró la Feria del Libro con un conmovedor elogio al papel y a la lectura

Arrancó la Feria del Libro con el impulso por los 300 años de Rosario

Arrancó la Feria del Libro con el impulso por los 300 años de Rosario

Fentanilo contaminado: Rosario se moviliza para pedir justicia por las víctimas

Fentanilo contaminado: Rosario se moviliza para pedir justicia por las víctimas

EEUU anunció que el salvataje a Argentina podría alcanzar a u$s40.000 millones y volvió a comprar pesos
Política

EEUU anunció que el salvataje a Argentina podría alcanzar a u$s40.000 millones y volvió a comprar pesos

Siguen los rastrillajes para encontrar el resto del cuerpo del remisero asesinado por Pablo Laurta
Información general

Siguen los rastrillajes para encontrar el resto del cuerpo del remisero asesinado por Pablo Laurta

Pullaro: Me preocupó que Trump condicionara la ayuda al resultado electoral
Política

Pullaro: "Me preocupó que Trump condicionara la ayuda al resultado electoral"

Hoteles: los eventos deportivos y culturales impulsan el negocio 2025/26
Negocios

Hoteles: los eventos deportivos y culturales impulsan el negocio 2025/26

Habló Pablo Laurta, acusado por doble femicidio y homicidio: Todo fue por justicia
Información General

Habló Pablo Laurta, acusado por doble femicidio y homicidio: "Todo fue por justicia"

Javkin: Queremos que el país tenga una alternativa desde el interior
Política

Javkin: "Queremos que el país tenga una alternativa desde el interior"

Quiénes son los Hells Angels, los temidos motoqueros que llegaron a la Argentina
Información General

Quiénes son los Hells Angels, los temidos motoqueros que llegaron a la Argentina

Agustín Pellegrini: El 26 de octubre es libertad o comunismo
POLITICA

Agustín Pellegrini: "El 26 de octubre es libertad o comunismo"

Media sanción al proyecto para que en las escuelas se dicte educación financiera 
LA CIUDAD

Media sanción al proyecto para que en las escuelas se dicte educación financiera 

Balacera en Tablada: un hombre fue internado con múltiples heridas
Policiales

Balacera en Tablada: un hombre fue internado con múltiples heridas

El especial mensaje de Trump a Milei: Sos un gran presidente. Soy tu amigo
Política

El especial mensaje de Trump a Milei: "Sos un gran presidente. Soy tu amigo"

Detuvieron a tres personas por el robo millonario a un anciano golpeado en Funes
Policiales

Detuvieron a tres personas por el robo millonario a un anciano golpeado en Funes

Rosario tendrá 6 mil cámaras de seguridad inteligentes para febrero

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Rosario tendrá 6 mil cámaras de seguridad inteligentes para febrero

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

Anmat prohibió la venta de una reconocida golosina y una serie de productos keto
Información General

Anmat prohibió la venta de una reconocida golosina y una serie de productos keto

Hallan cadáver en avanzado estado de descomposición cerca del canal Ibarlucea
POLICIALES

Hallan cadáver en avanzado estado de descomposición cerca del canal Ibarlucea

Día de la Madre en calle San Luis: los rosarinos buscan ofertas y promos
La Ciudad

Día de la Madre en calle San Luis: los rosarinos buscan ofertas y promos

Argentina se mide con Colombia para tratar de sacar un pasaje a la final
Ovacion

Argentina se mide con Colombia para tratar de sacar un pasaje a la final

Creció la solicitud de asistencia social durante el invierno en Rosario
La Ciudad

Creció la solicitud de asistencia social durante el invierno en Rosario

Dos mujeres condenadas por robar un auto usado en dos asesinatos
Policiales

Dos mujeres condenadas por robar un auto usado en dos asesinatos