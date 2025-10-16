La Capital | Política | Durán Barba

El consultor Jaime Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones del 26 de octubre

El exconsultor político de Mauricio Macri dio su visión sobre la actualidad política de Argentina de cara a los comicios legislativos

16 de octubre 2025 · 14:48hs
El consultor político Jaime Durán Barba aseguró que La Libertad Avanza tendrá "una derrota muy importante" en las elecciones del domingo 26 de octubre. Además, opinó que "la gente" ve "como un mal tipo" al presidente Javier Milei.

Durán Barba, exconsultor de Mauricio Macri durante su presidencia, describió como una "tontería" la campaña que está haciendo el primer mandatario. "Milei no ganó diciendo 'kirchnerismo Nunca Más'. Hizo nueva política, que significa no hablar de política", expresó.

"Y cuando Milei ofreció el ajuste, no era ajustar a los jubilados, a los discapacitados, a la educación. Él dijo 'vamos a hacer un enorme ajuste que lo van a pagar los políticos y la casta'", sostuvo el consultor político y continuó: "Resulta que llegó y quienes aparecen pagando son los jubilados, son los discapacitados, son los hospitales, son las universidades. Todos personajes con los cuales los argentinos se identifican fácilmente de manera positiva".

Durán Barba consideró que Milei "ofreció perseguir a los malos y llegó a perseguir a los buenos". "Esa es una falta de coherencia en el discurso que le va a llevar, creo yo, a una derrota muy importante", señaló y siguió: "En Argentina en general tenemos un error conceptual muy grave, que es creer que la economía determina la política, y eso no es así. Yo he trabajado 50 años en campañas y este domingo verás las de Bolivia, nunca perdemos. Hemos perdido las de Macri en 2019 porque ya no teníamos mucho control".

Para el consultor que trabajó con Mauricio Macri, "importa un rábano la economía", sino que "lo que importa es la comunicación del candidato con la gente partiendo de que la gente es más importante que el candidato".

"Cuando él finge la voz para ser un león que ataca, es gracioso. Es humor negro, pero es humor. El Milei de campaña fue eso, un personaje gracioso, raro, llamativo", explicó y concluyó: "Cuando tú te pones a polemizar con un niño autista, no eres un león gracioso, eres un tipo de mala índole. La gente te ve como un mal tipo".

