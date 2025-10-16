La Capital | Política | Feimann

Tenso cruce entre Milei y Feinmann: el presidente se quedó en blanco tras preguntas sobre Espert y la economía

Al libertario le costó salir del paso. “¿Qué querés que haga, que llore?”, fue su respuesta sobre el escándalo que vincula al diputado con Fred Manchado

16 de octubre 2025 · 09:44hs
Milei vivió un incómodo momento tras ser interrogado por Feimann

Milei vivió un incómodo momento tras ser interrogado por Feimann

En el marco de una entrevista con Eduardo Feinmann, el presidente Javier Milei vivió un incómodo momento al ser interrogado por la situación económica y por el ex candidato José Luis Espert, quien decidió bajarse de la contienda electoral luego ser imputado por lavado de dinero a partir de su vinculación con Federico “Fred” Manchado, empresario investigado por narcotráfico.

El periodista comenzó preguntándole al mandatario sobre la situación económica. “El 60% de la gente no llega al día 20 (del mes)", comenzó Feinmann. “Emitiendo no se arregla, ¿como quiere que lo arregla? “, le respondió el presidente Javier Milei, y agregó: “Vamos, dígame. ¿Cómo le pongo plata a la gente?”.

Al ver que el mandatario le estaba haciendo preguntas, Feinmann afirmó: “El economista es usted, el especialista en crecimiento económico con y sin dinero”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lacapital/status/1978611378786038111?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1978611378786038111%7Ctwgr%5E84960472d9b8ba065a1ec8d35d6d3bfe6e8e7408%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Flacapital.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17606147199527202&partner=&hide_thread=false

>> Leer más: El especial mensaje de Donald Trump a Javier Milei: "Sos un gran presidente. Soy tu amigo"

"¿Quiere que haga como el kirchnerismo?", retrucó el presidente, y siguió: "Cuando usted genera inflación, genera distorsión de precios relativos, ¿sabe lo que va a pasar? El nivel de actividad va a ser más bajo, con lo cual el remedio es peor que la enfermedad. No lo resuelvo imprimiendo papelitos".

La incomodidad de Milei ante las preguntas sobre Espert

“¿Que daño electoral le hizo a la campaña los vínculos narcos de Espert?”, le consultó Feinmann al presidente. “Yo no creo que Espert tenga vínculos narcos, eso fue parte de una campaña sucia, entiendo que el no respondió en sus momento de la manera correcta”, respondió Milei.

“Mintió, y le mintió a usted también, no le contó la historia completa”, señaló Eduardo Feinmann. Sin desmentir las palabras del periodista, Milei agregó: “Mas allá de eso, esa operación lo que hizo es que no se discutan las cosas correctas".

"A mi no me importa mirar para atrás, ahora con el Colo Santilli y Karen Reichardt estamos haciendo todo lo posible para recortar toda la distancia que tenemos”, siguió el mandatario.

Embed

Una vez más, Feinmann volvió a consultarle al presidente sobre los efectos políticos de la baja de Espert, a lo que Milei respondió: “Basta de mirar para el pasado. Ya está, terminado ¿Qué querés que haga, que llore?”.

Otro momento de tensión

Durante la entrevista, el mandatario también fue interpelado sobre su viaje a Estados Unidos y el apoyo económico que busca de la administración norteamericana. Cuando le preguntaron qué daría Argentina a cambio de esa ayuda, Milei evitó una respuesta directa y desvió el tema hacia la “importancia de fortalecer los vínculos estratégicos”.

El diálogo, que se extendió más de media hora, dejó una imagen poco habitual del presidente, que se mostró visiblemente molesto ante las repreguntas y optó por cerrar el tema sin profundizar.

La entrevista marcó su primera aparición pública tras la gira internacional, en medio de un clima económico tenso y de fracturas dentro de su propio espacio político.

Noticias relacionadas
Javier Milei se mostró molesto frente a la prensa 

Milei se mostró incómodo ante preguntas sobre Espert y la situación económica del país

Maximiliano Pullaro en el acto de Porvincias Unidas 

Pullaro: "Desde Provincias Unidas no vamos a proponer un presidente, vamos a ponerlo"

Milei podría cerrar campaña en Rosario como a fines de 2023.

La Libertad Avanza evalúa cerrar la campaña electoral con Milei en Rosario

El faltazo de los funcionarios nacionales subió la tensión política en la Cámara de Diputados.

Diputados exigen reprogramar la fecha de las interpelaciones a Karina Milei, Caputo y Lugones

Ver comentarios

Las más leídas

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

El Festival de Cosquín 2026 se presentó en Rosario con Soledad Pastorutti como invitada

El Festival de Cosquín 2026 se presentó en Rosario con Soledad Pastorutti como invitada

Newells pierde a uno de los prometedores juveniles de recambio para lo que resta del torneo

Newell's pierde a uno de los prometedores juveniles de recambio para lo que resta del torneo

Lo último

Quién es Santino Barbi, el arquero que pasó de buscar club online a ser la figura de la selección sub-20

Quién es Santino Barbi, el arquero que pasó de buscar club online a ser la figura de la selección sub-20

Seguridad: estiman que la Estación Policial Centro estará operativa en 2027

Seguridad: estiman que la Estación Policial Centro estará operativa en 2027

Argentinos vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Argentinos vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Día de la Madre: los comercios esperan un repunte en los días previos al festejo

Ricardo Diab, presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), dijo que septiembre fue unos de los meses con una caída más pronunciada en las ventas

Día de la Madre: los comercios esperan un repunte en los días previos al festejo
Seguridad: estiman que la Estación Policial Centro estará operativa en 2027
LA CIUDAD

Seguridad: estiman que la Estación Policial Centro estará operativa en 2027

Proponen sancionar con multas y trabajo comunitario a los padres de quienes hagan bullying
La Ciudad

Proponen sancionar con multas y trabajo comunitario a los padres de quienes hagan bullying

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

Microtráfico: inactivaron un puesto de venta de drogas en zona noroeste
POLICIALES

Microtráfico: inactivaron un puesto de venta de drogas en zona noroeste

Lo balearon en un intento de robo y manejó herido hasta una estación de servicio
POLICIALES

Lo balearon en un intento de robo y manejó herido hasta una estación de servicio

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

El Festival de Cosquín 2026 se presentó en Rosario con Soledad Pastorutti como invitada

El Festival de Cosquín 2026 se presentó en Rosario con Soledad Pastorutti como invitada

Newells pierde a uno de los prometedores juveniles de recambio para lo que resta del torneo

Newell's pierde a uno de los prometedores juveniles de recambio para lo que resta del torneo

Cómo le fue a Campaz con la selección de Colombia, cuándo llega y sus chances para el domingo

Cómo le fue a Campaz con la selección de Colombia, cuándo llega y sus chances para el domingo

Ovación
Argentinos vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura
Ovación

Argentinos vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Argentinos vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Argentinos vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Franco Colapinto corre el GP de Estados Unidos: días y horarios de la Fórmula 1

Franco Colapinto corre el GP de Estados Unidos: días y horarios de la Fórmula 1

Mundial sub-20: día, horario y TV para la presentación de Argentina en la final

Mundial sub-20: día, horario y TV para la presentación de Argentina en la final

Policiales
Microtráfico: inactivaron un puesto de venta de drogas en zona noroeste
POLICIALES

Microtráfico: inactivaron un puesto de venta de drogas en zona noroeste

Lo balearon en un intento de robo y manejó herido hasta una estación de servicio

Lo balearon en un intento de robo y manejó herido hasta una estación de servicio

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Venganza en Molino Blanco: fue absuelto el acusado de balear a una mujer y a una joven embarazada

La Ciudad
Seguridad: estiman que la Estación Policial Centro estará operativa en 2027
LA CIUDAD

Seguridad: estiman que la Estación Policial Centro estará operativa en 2027

Día de la Madre: los comercios esperan un repunte en los días previos al festejo

Día de la Madre: los comercios esperan un repunte en los días previos al festejo

Proponen sancionar con multas y trabajo comunitario a los padres de quienes hagan bullying

Proponen sancionar con multas y trabajo comunitario a los padres de quienes hagan bullying

Un detenido en operativos de clausuras de chatarrerías en zona oeste

Un detenido en operativos de clausuras de chatarrerías en zona oeste

El tiempo en Rosario: el jueves llega con una tarde casi veraniega
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el jueves llega con una tarde casi veraniega

Salvataje: Bessent dobló la apuesta verbal pero el dólar cerró en alza
Economía

Salvataje: Bessent dobló la apuesta verbal pero el dólar cerró en alza

Pullaro: Desde Provincias Unidas no vamos a proponer un presidente, vamos a ponerlo
Política

Pullaro: "Desde Provincias Unidas no vamos a proponer un presidente, vamos a ponerlo"

La Libertad Avanza evalúa cerrar la campaña electoral con Milei en Rosario
Política

La Libertad Avanza evalúa cerrar la campaña electoral con Milei en Rosario

Choque de lanchas en el Paraná: un nene sigue grave y el conductor alcoholizado no fue imputado
La Ciudad

Choque de lanchas en el Paraná: un nene sigue grave y el conductor alcoholizado no fue imputado

Le dimos con una 40, ni cabida ahora: dos condenados por el crimen fallido de un comerciante
Policiales

"Le dimos con una 40, ni cabida ahora": dos condenados por el crimen fallido de un comerciante

POLICIALES

Venganza en Molino Blanco: fue absuelto el acusado de balear a una mujer y a una joven embarazada

Melconian sobre la reunión Milei-Trump: Nunca vi una incursión cuasi colonial de este tipo
Política

Melconian sobre la reunión Milei-Trump: "Nunca vi una incursión cuasi colonial de este tipo"

Empresarios, sindicalistas y provincia analizan la crisis metalúrgica en Santa Fe

Por Alvaro Torriglia
Economía

Empresarios, sindicalistas y provincia analizan la crisis metalúrgica en Santa Fe

Un joven fue asesinado en San Lorenzo por el supuesto robo de un celular
Policiales

Un joven fue asesinado en San Lorenzo por el supuesto robo de un celular

Otra vez el experimento escolar del volcán dejó heridos: esta vez fue en un colegio de Palermo
Información General

Otra vez el experimento escolar del "volcán" dejó heridos: esta vez fue en un colegio de Palermo

EEUU anunció que el salvataje a Argentina podría alcanzar a u$s40.000 millones y volvió a comprar pesos
Política

EEUU anunció que el salvataje a Argentina podría alcanzar a u$s40.000 millones y volvió a comprar pesos

Siguen los rastrillajes para encontrar el resto del cuerpo del remisero asesinado por Pablo Laurta
Información general

Siguen los rastrillajes para encontrar el resto del cuerpo del remisero asesinado por Pablo Laurta

Pullaro: Me preocupó que Trump condicionara la ayuda al resultado electoral
Política

Pullaro: "Me preocupó que Trump condicionara la ayuda al resultado electoral"

Hoteles: los eventos deportivos y culturales impulsan el negocio 2025/26
Negocios

Hoteles: los eventos deportivos y culturales impulsan el negocio 2025/26

Habló Pablo Laurta, acusado por doble femicidio y homicidio: Todo fue por justicia
Información General

Habló Pablo Laurta, acusado por doble femicidio y homicidio: "Todo fue por justicia"

Javkin: Queremos que el país tenga una alternativa desde el interior
Política

Javkin: "Queremos que el país tenga una alternativa desde el interior"

Quiénes son los Hells Angels, los temidos motoqueros que llegaron a la Argentina
Información General

Quiénes son los Hells Angels, los temidos motoqueros que llegaron a la Argentina