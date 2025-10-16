Tenso cruce entre Milei y Feinmann: el presidente se quedó en blanco tras preguntas sobre Espert y la economía

Al libertario le costó salir del paso. “¿Qué querés que haga, que llore?”, fue su respuesta sobre el escándalo que vincula al diputado con Fred Manchado

En el marco de una entrevista con Eduardo Feinmann, el presidente Javier Milei vivió un incómodo momento al ser interrogado por la situación económica y por el ex candidato José Luis Espert, quien decidió bajarse de la contienda electoral luego ser imputado por lavado de dinero a partir de su vinculación con Federico “Fred” Manchado, empresario investigado por narcotráfico.

El periodista comenzó preguntándole al mandatario sobre la situación económica. “El 60% de la gente no llega al día 20 (del mes)" , comenzó Feinmann. “Emitiendo no se arregla, ¿como quiere que lo arregla? “ , le respondió el presidente Javier Milei, y agregó: “Vamos, dígame. ¿Cómo le pongo plata a la gente?”.

Al ver que el mandatario le estaba haciendo preguntas, Feinmann afirmó: “El economista es usted, el especialista en crecimiento económico con y sin dinero”.

"¿Quiere que haga como el kirchnerismo?", retrucó el presidente, y siguió: "Cuando usted genera inflación, genera distorsión de precios relativos, ¿sabe lo que va a pasar? El nivel de actividad va a ser más bajo, con lo cual el remedio es peor que la enfermedad. No lo resuelvo imprimiendo papelitos".

La incomodidad de Milei ante las preguntas sobre Espert

“¿Que daño electoral le hizo a la campaña los vínculos narcos de Espert?”, le consultó Feinmann al presidente. “Yo no creo que Espert tenga vínculos narcos, eso fue parte de una campaña sucia, entiendo que el no respondió en sus momento de la manera correcta”, respondió Milei.

“Mintió, y le mintió a usted también, no le contó la historia completa”, señaló Eduardo Feinmann. Sin desmentir las palabras del periodista, Milei agregó: “Mas allá de eso, esa operación lo que hizo es que no se discutan las cosas correctas".

"A mi no me importa mirar para atrás, ahora con el Colo Santilli y Karen Reichardt estamos haciendo todo lo posible para recortar toda la distancia que tenemos”, siguió el mandatario.

Una vez más, Feinmann volvió a consultarle al presidente sobre los efectos políticos de la baja de Espert, a lo que Milei respondió: “Basta de mirar para el pasado. Ya está, terminado ¿Qué querés que haga, que llore?”.

Otro momento de tensión

Durante la entrevista, el mandatario también fue interpelado sobre su viaje a Estados Unidos y el apoyo económico que busca de la administración norteamericana. Cuando le preguntaron qué daría Argentina a cambio de esa ayuda, Milei evitó una respuesta directa y desvió el tema hacia la “importancia de fortalecer los vínculos estratégicos”.

El diálogo, que se extendió más de media hora, dejó una imagen poco habitual del presidente, que se mostró visiblemente molesto ante las repreguntas y optó por cerrar el tema sin profundizar.

La entrevista marcó su primera aparición pública tras la gira internacional, en medio de un clima económico tenso y de fracturas dentro de su propio espacio político.