En una causa por narcotráfico la Policía Federal secuestró 9 kilos de marihuana, un kilo de cocaína y varias drogas sintéticas. También hubo procedimientos en Funes, Roldán y Villa Gobernador Gálvez

Narcotráfico: más de 20 allanamientos en Rosario y 8 detenidos en operativos de la Policía Federal.

La Policía Federal realizó este jueves una serie de allanamientos en Rosario y alrededores vinculados a una causa por narcotráfico . El saldo de los operativos fue la detención de 8 personas y el secuestro de 9 kilos de marihuana, poco más de dos kilos de cocaína, éxtasis y otras drogas sintéticas.

La investigación la llevó adelante la División Antidrogas Rosario de la Policía Federal junto a los fiscales Claudio Kishimoto y Franco Benetti. Los operativos se realizaron por autorización del juez Carlos Vera Barros y fueron en al menos 21 domicilios.

De acuerdo a información preliminar difundida por fuentes oficiales, la causa se inició a fines de 2023 y tuvo varias idas y vueltas "por la experiencia delictiva de los investigados". "Se mudaban cada tanto de sus domicilios y cambiaban sus líneas telefónicas" , indicaron desde la PFA.

Allanamientos por narcotráfico

Fueron 21 los operativos realizados este jueves, 18 de ellos en Rosario, uno en Funes, uno en Roldán y otro en Villa Gobernador Gálvez. Como resultado los agentes secuestraron, además de estupefacientes, varias armas, dinero en pesos y en dólares, vehículos y dispositivos electrónicos.

>> Leer más: La Corte Suprema habilitó la extradición de Fred Machado a Estados Unidos

Los detenidos fueron identificados como Giuliani Ignacio C., Daiana Belén R., Oriana C., Mauricio T., Cristian Ernesto L., Pedro Fabián A., Anuar Jardlel G. y Ramón Luis N. En distintos domicilios secuestraron dos autos y una moto, 38 celulares, 6 notebooks y 4 tablets.

En cuanto a la droga secuestrada, desde la PFA indicaron que en total decomisaron 9 kilos de cogollos de marihuana, 2,1 kilo de cocaína, 483 pastillas de éxtasis, 48 gramos de MDMA, 1,4 milímetros de ketamina líquida y 9 gramos de ketamina en polvo, además de una planta de marihuana e insumos para cultivo.

Acerca de las armas secuestradas, la PFA informó tres pistolas, tres revólveres y un rifle. También decomisaron 130 municiones y cartuchos de distintos calibres.