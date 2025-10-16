La Capital | Policiales | Narcotráfico

Narcotráfico: más de 20 allanamientos en Rosario y 8 detenidos en operativos de la Policía Federal

En una causa por narcotráfico la Policía Federal secuestró 9 kilos de marihuana, un kilo de cocaína y varias drogas sintéticas. También hubo procedimientos en Funes, Roldán y Villa Gobernador Gálvez

16 de octubre 2025 · 17:51hs
Narcotráfico: más de 20 allanamientos en Rosario y 8 detenidos en operativos de la Policía Federal.

Narcotráfico: más de 20 allanamientos en Rosario y 8 detenidos en operativos de la Policía Federal.

La Policía Federal realizó este jueves una serie de allanamientos en Rosario y alrededores vinculados a una causa por narcotráfico. El saldo de los operativos fue la detención de 8 personas y el secuestro de 9 kilos de marihuana, poco más de dos kilos de cocaína, éxtasis y otras drogas sintéticas.

La investigación la llevó adelante la División Antidrogas Rosario de la Policía Federal junto a los fiscales Claudio Kishimoto y Franco Benetti. Los operativos se realizaron por autorización del juez Carlos Vera Barros y fueron en al menos 21 domicilios.

>> Leer más: Pullaro pidió "usar todas las herramientas legales" para derrotar al narcotráfico

De acuerdo a información preliminar difundida por fuentes oficiales, la causa se inició a fines de 2023 y tuvo varias idas y vueltas "por la experiencia delictiva de los investigados". "Se mudaban cada tanto de sus domicilios y cambiaban sus líneas telefónicas", indicaron desde la PFA.

Allanamientos por narcotráfico

Fueron 21 los operativos realizados este jueves, 18 de ellos en Rosario, uno en Funes, uno en Roldán y otro en Villa Gobernador Gálvez. Como resultado los agentes secuestraron, además de estupefacientes, varias armas, dinero en pesos y en dólares, vehículos y dispositivos electrónicos.

>> Leer más: La Corte Suprema habilitó la extradición de Fred Machado a Estados Unidos

Los detenidos fueron identificados como Giuliani Ignacio C., Daiana Belén R., Oriana C., Mauricio T., Cristian Ernesto L., Pedro Fabián A., Anuar Jardlel G. y Ramón Luis N. En distintos domicilios secuestraron dos autos y una moto, 38 celulares, 6 notebooks y 4 tablets.

En cuanto a la droga secuestrada, desde la PFA indicaron que en total decomisaron 9 kilos de cogollos de marihuana, 2,1 kilo de cocaína, 483 pastillas de éxtasis, 48 gramos de MDMA, 1,4 milímetros de ketamina líquida y 9 gramos de ketamina en polvo, además de una planta de marihuana e insumos para cultivo.

Acerca de las armas secuestradas, la PFA informó tres pistolas, tres revólveres y un rifle. También decomisaron 130 municiones y cartuchos de distintos calibres.

Noticias relacionadas
Tras la balacera, numerosos efectivos policiales con armas largas están custodiando el Hospital de Emergencias.

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

Jesús Ledesma tenía 65 años. Fue visto por última vez el 6 de julio de 2022. Un año después surgieron las pistas de un crimen.

Crimen sin cuerpo en Funes: piden 18 años de prisión para una mujer por la desaparición de un albañil

El crimen de Mijail, cuyo juicio comenzó este jueves, ocurrió en enero de 2022 en el barrio Godoy. 

Piden 24 años de cárcel para los acusados por el crimen "a traición" de un chico de 15 años

El sospechoso detenido por un violento robo en Alvear a principios de octubre. 

Cayó un sospechoso por violento asalto a pareja a la que dejaron maniatada en Alvear

Ver comentarios

Las más leídas

El consultor Jaime Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones

El consultor Jaime Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

Argentinos vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Argentinos vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Tenso cruce entre Milei y Feinmann: el presidente se quedó en blanco tras preguntas sobre Espert y la economía

Tenso cruce entre Milei y Feinmann: el presidente se quedó en blanco tras preguntas sobre Espert y la economía

Lo último

San Lorenzo: intensa búsqueda de un adolescente de 15 años que cayó al río Paraná

San Lorenzo: intensa búsqueda de un adolescente de 15 años que cayó al río Paraná

Cooperativas respaldan a Cotar, en riesgo por un proceso judicial

Cooperativas respaldan a Cotar, en riesgo por un proceso judicial

Central: los jugadores que le generan dudas a Holan para definir el equipo ante Platense

Central: los jugadores que le generan dudas a Holan para definir el equipo ante Platense

San Lorenzo: intensa búsqueda de un adolescente de 15 años que cayó al río Paraná

Estaba con un grupo de amigos a bordo de una canoa, perdió el equilibrio y terminó en el agua. La Policía desplegó un operativo

San Lorenzo: intensa búsqueda de un adolescente de 15 años que cayó al río Paraná
Crimen sin cuerpo en Funes: piden 18 años de prisión para una mujer por la desaparición de un albañil

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Crimen sin cuerpo en Funes: piden 18 años de prisión para una mujer por la desaparición de un albañil

Narcotráfico: más de 20 allanamientos en Rosario y 8 detenidos en operativos de la Policía Federal
Policiales

Narcotráfico: más de 20 allanamientos en Rosario y 8 detenidos en operativos de la Policía Federal

El consultor Jaime Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones
Política

El consultor Jaime Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones

El cementerio El Salvador será un museo a cielo abierto: cuáles serán los cambios
La Ciudad

El cementerio El Salvador será un museo a cielo abierto: cuáles serán los cambios

Pese otra intervención de EEUU, el dólar subió por tercer día: qué pasó con el blue en Rosario
Economía

Pese otra intervención de EEUU, el dólar subió por tercer día: qué pasó con el blue en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El consultor Jaime Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones

El consultor Jaime Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

Argentinos vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Argentinos vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Tenso cruce entre Milei y Feinmann: el presidente se quedó en blanco tras preguntas sobre Espert y la economía

Tenso cruce entre Milei y Feinmann: el presidente se quedó en blanco tras preguntas sobre Espert y la economía

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

Ovación
El once de Newells que eligió el Ogro Fabbiani para visitar a Argentinos Juniors
Ovación

El once de Newell's que eligió el Ogro Fabbiani para visitar a Argentinos Juniors

El once de Newells que eligió el Ogro Fabbiani para visitar a Argentinos Juniors

El once de Newell's que eligió el Ogro Fabbiani para visitar a Argentinos Juniors

Tenis: el paranaense Ezequiel Simonit se quedó con el tradicional Pro Tour Pichín Tonella

Tenis: el paranaense Ezequiel Simonit se quedó con el tradicional Pro Tour Pichín Tonella

El Gigante, destino final de Russo: parte de sus cenizas serán esparcidas en una ceremonia íntima

El Gigante, destino final de Russo: parte de sus cenizas serán esparcidas en una ceremonia íntima

Policiales
Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero
Policiales

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

Narcotráfico: más de 20 allanamientos en Rosario y 8 detenidos en operativos de la Policía Federal

Narcotráfico: más de 20 allanamientos en Rosario y 8 detenidos en operativos de la Policía Federal

Crimen sin cuerpo en Funes: piden 18 años de prisión para una mujer por la desaparición de un albañil

Crimen sin cuerpo en Funes: piden 18 años de prisión para una mujer por la desaparición de un albañil

Piden 24 años de cárcel para los acusados por el crimen a traición de un chico de 15 años

Piden 24 años de cárcel para los acusados por el crimen "a traición" de un chico de 15 años

La Ciudad
Feria del Libro 2025: quiénes son los 180 escritores rosarinos que darán el presente en el encuentro literario
La Ciudad

Feria del Libro 2025: quiénes son los 180 escritores rosarinos que darán el presente en el encuentro literario

El cementerio El Salvador será un museo a cielo abierto: cuáles serán los cambios

El cementerio El Salvador será un museo a cielo abierto: cuáles serán los cambios

Este sábado habrá estacionamiento gratuito en el centro por el Día de la Madre

Este sábado habrá estacionamiento gratuito en el centro por el Día de la Madre

Se realizará una nueva edición del Social Media Day en la UCA Rosario

Se realizará una nueva edición del "Social Media Day" en la UCA Rosario

Uruguay legalizó la eutanasia: cómo es la ley que se convirtió en un hito en Latinoamérica
Información General

Uruguay legalizó la eutanasia: cómo es la ley que se convirtió en un hito en Latinoamérica

Microtráfico: inactivaron un puesto de venta de drogas en zona noroeste
POLICIALES

Microtráfico: inactivaron un puesto de venta de drogas en zona noroeste

Lo balearon en un intento de robo y manejó herido hasta una estación de servicio
POLICIALES

Lo balearon en un intento de robo y manejó herido hasta una estación de servicio

Un detenido en operativos de clausuras de chatarrerías en zona oeste
LA CIUDAD

Un detenido en operativos de clausuras de chatarrerías en zona oeste

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna
Policiales

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante millonario luego del sorteo de este miércoles
Información General

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante millonario luego del sorteo de este miércoles

Proponen crear un programa de empleo para personas con discapacidad
La Ciudad

Proponen crear un programa de empleo para personas con discapacidad

Milei se mostró incómodo ante preguntas sobre Espert y la situación económica del país
Política

Milei se mostró incómodo ante preguntas sobre Espert y la situación económica del país

Fentanilo contaminado: Rosario se moviliza para pedir justicia por las víctimas
La Ciudad

Fentanilo contaminado: Rosario se moviliza para pedir justicia por las víctimas

Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Por Martín Stoianovich

Policiales

Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Todo vacante en el Quini 6: se viene un pozo multimillonario
Información General

Todo vacante en el Quini 6: se viene un pozo multimillonario

El tiempo en Rosario: el jueves llega con una tarde casi veraniega
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el jueves llega con una tarde casi veraniega

Salvataje: Bessent dobló la apuesta verbal pero el dólar cerró en alza
Economía

Salvataje: Bessent dobló la apuesta verbal pero el dólar cerró en alza

Pullaro: Desde Provincias Unidas no vamos a proponer un presidente, vamos a ponerlo
Política

Pullaro: "Desde Provincias Unidas no vamos a proponer un presidente, vamos a ponerlo"

La Libertad Avanza evalúa cerrar la campaña electoral con Milei en Rosario
Política

La Libertad Avanza evalúa cerrar la campaña electoral con Milei en Rosario

Choque de lanchas en el Paraná: un nene sigue grave y el conductor alcoholizado no fue imputado
La Ciudad

Choque de lanchas en el Paraná: un nene sigue grave y el conductor alcoholizado no fue imputado

Le dimos con una 40, ni cabida ahora: dos condenados por el crimen fallido de un comerciante
Policiales

"Le dimos con una 40, ni cabida ahora": dos condenados por el crimen fallido de un comerciante

POLICIALES

Venganza en Molino Blanco: fue absuelto el acusado de balear a una mujer y a una joven embarazada

Melconian sobre la reunión Milei-Trump: Nunca vi una incursión cuasi colonial de este tipo
Política

Melconian sobre la reunión Milei-Trump: "Nunca vi una incursión cuasi colonial de este tipo"

Empresarios, sindicalistas y provincia analizan la crisis metalúrgica en Santa Fe

Por Alvaro Torriglia
Economía

Empresarios, sindicalistas y provincia analizan la crisis metalúrgica en Santa Fe