Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

El joven fue atacado por cuatro hombres desde un auto blanco en Pasaje 512 y Caña de Ámbar, barrio La Granada

Dylan Cantero , uno de los referentes de la nueva generación del clan Cantero e hijo del fundador de Los Monos , fue baleado este miércoles por la tarde en barrio La Granada de Rosario. El joven recibió un disparo en una pierna y fue trasladado por sus propios medios al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) , donde permanecía internado fuera de peligro.

El ataque ocurrió alrededor de las 18.10 en la esquina de Pasaje 512 y Caña de Ámbar , según informó la policía. De acuerdo con los primeros datos del parte oficial, cuatro hombres a bordo de un auto blanco abrieron fuego contra la víctima y luego huyeron .

En el lugar, los investigadores hallaron rastros de sangre, dos plomos sobre la calzada y varios impactos de bala en una vivienda cercana . La zona fue rápidamente acordonada y personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizó las primeras pericias.

Fuentes del caso indicaron que Cantero fue trasladado por sus propios medios hasta el Heca y que su herida, aunque de consideración, no revestía riesgo de vida .

Antecedentes de Dylan Cantero

Dylan Cantero fue condenado en un procedimiento abreviado a tres años de prisión como miembro de una asociación ilícita, al ser considerado parte de una estructura vinculada a la histórica banda de Los Monos. Es hijo de Ariel “Viejo” Cantero, uno de los fundadores del grupo narcocriminal que operó en la zona sur, y Celestina Contreras. Hace unos meses terminó de cumplir la condena.

Dylan.png Dylan Cantero, de 20 años, terminará de purgar en prisión una condena a tres años por asociación ilícita.

El joven había sido aprehendido en distintas ocasiones cuando era menor de edad, por causas vinculadas al porte ilegal de armas y tenencia de dinero en efectivo, y fue detenido nuevamente tras cumplir 18 años, en el marco de una investigación de la fiscal Marisol Fabbro sobre un desprendimiento de la organización encabezado por Luciano “Lucho” Cantero y Lorena Verdún.

Investigación en curso

Los peritos levantaron rastros balísticos y relevan cámaras de seguridad de la zona para identificar el vehículo utilizado en el ataque.

Hasta el momento no hay detenidos, y los investigadores buscan determinar si el hecho está vinculado a disputas internas dentro del clan o a enfrentamientos recientes en el territorio que históricamente controló la familia Cantero.