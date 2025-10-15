La Capital | Policiales | Dylan Cantero

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

El joven fue atacado por cuatro hombres desde un auto blanco en Pasaje 512 y Caña de Ámbar, barrio La Granada

15 de octubre 2025 · 20:01hs
Dylan Cantero, uno de los referentes de la nueva generación del clan Cantero e hijo del fundador de Los Monos, fue baleado este miércoles por la tarde en barrio La Granada de Rosario. El joven recibió un disparo en una pierna y fue trasladado por sus propios medios al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde permanecía internado fuera de peligro.

El ataque ocurrió alrededor de las 18.10 en la esquina de Pasaje 512 y Caña de Ámbar, según informó la policía. De acuerdo con los primeros datos del parte oficial, cuatro hombres a bordo de un auto blanco abrieron fuego contra la víctima y luego huyeron.

En el lugar, los investigadores hallaron rastros de sangre, dos plomos sobre la calzada y varios impactos de bala en una vivienda cercana. La zona fue rápidamente acordonada y personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC)realizó las primeras pericias.

Fuentes del caso indicaron que Cantero fue trasladado por sus propios medios hasta el Heca y que su herida, aunque de consideración, no revestía riesgo de vida.

Antecedentes de Dylan Cantero

Dylan Cantero fue condenado en un procedimiento abreviado a tres años de prisión como miembro de una asociación ilícita, al ser considerado parte de una estructura vinculada a la histórica banda de Los Monos. Es hijo de Ariel “Viejo” Cantero, uno de los fundadores del grupo narcocriminal que operó en la zona sur, y Celestina Contreras. Hace unos meses terminó de cumplir la condena.

El joven había sido aprehendido en distintas ocasiones cuando era menor de edad, por causas vinculadas al porte ilegal de armas y tenencia de dinero en efectivo, y fue detenido nuevamente tras cumplir 18 años, en el marco de una investigación de la fiscal Marisol Fabbro sobre un desprendimiento de la organización encabezado por Luciano “Lucho” Cantero y Lorena Verdún.

Investigación en curso

Los peritos levantaron rastros balísticos y relevan cámaras de seguridad de la zona para identificar el vehículo utilizado en el ataque.

Hasta el momento no hay detenidos, y los investigadores buscan determinar si el hecho está vinculado a disputas internas dentro del clan o a enfrentamientos recientes en el territorio que históricamente controló la familia Cantero.

