Fentanilo contaminado: Rosario se moviliza para pedir justicia por las víctimas

La convocatoria es este jueves, a las 18, en el Monumento. En la ciudad murieron 30 personas en marco de la tragedia sanitaria

15 de octubre 2025 · 19:42hs
Movilización en La Plata por el fentanilo contaminado. En Rosario será este jueves

Movilización en La Plata por el fentanilo contaminado. En Rosario será este jueves

Mientras avanza la investigación por el fentanilo contaminado, Rosario encabeza la primera movilización de familiares de víctimas, que en la ciudad alcanza a unas 30 personas. Será este jueves, a las 18, en el Monumento Nacional a la Bandera.

La convocatoria, enmarcada en un “Encuentro Nacional de Familias Víctimas de Fentanilo Contaminado”, está abierta a toda la sociedad y allegados de fallecidos por fuera de Rosario. La invitación expresa que está organizado por “familiares de todo el país, unidos desde el dolor.

Al mismo tiempo, las familias expusieron su “convicción de lucha para encontrar a todos los responsables de este envenenamiento sin precedentes”.

El encuentro apela al respeto e invita a participar “sin colores políticos, en paz y honrando la memoria de las 124 vidas inocentes que ya no están”. Cabe remarcar que el número expuesto de víctimas es coincidente con la causa que lleva adelante el juez Ernesto Kreplak en el Juzgado Nº 3 de La Plata, donde se investiga el camino del fentanilo contaminado.

“Visibilicemos esta tragedia y tendamos puentes de ayuda para todas las familias que lo necesitan”, cierra el comunicado oficial al que accedió La Capital. Es la primera movilización que se realiza en Rosario y busca reproducir las numerosas concentraciones que se dieron en La Plata.

Los diputados vendrán a Rosario

La investigación política por la causa fentanilo avanza en el Congreso de la Nación y la semana pasada se llevó a cabo la segunda reunión de la comisión especial que investiga al opioide contaminado. En esa oportunidad, directivos del hospital Italiano de La Plata y allegados de las víctimas, varios de ellos de Rosario, se hicieron presentes y dieron su testimonio. Además, se habilitó la posibilidad de que el grupo de diputados que investiga la causa llegue a la ciudad para escuchar a las familias de toda la provincia y la región.

“Esta comisión planteó la posibilidad de ir a Rosario, para escuchar a la gente de allá y de Santa Fe”, expresó Mónica Fein, presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre Fentanilo Contaminado y/o Adulterado de la Cámara de Diputados de la Nación. El grupo de familiares de víctimas en Rosario ya presentó el pedido formal para que en las próximas semanas la comisión arribe a la ciudad.

En la causa del fentanilo contaminado, a cargo del juez Kreplak, se investiga desvíos de calidad de los lotes 31.202 y 31.244 de fentanilo producidos por Laboratorios Ramallo S.A. y comercializados por HLB Pharma, que salieron al mercado contaminados con bacterias de Klebsiella y Ralstonia, y por posibles desvíos de cantidad del producto al mercado ilegal.

Según lo publicado por la Justicia de La Plata, donde se investiga esta causa, hay notificados 124 casos de pacientes víctimas del fentanilo contaminado: 59 en la provincia de Santa Fe, alrededor de 30 en Rosario, 54 en la provincia de Buenos Aires, 7 en Córdoba, 3 en Formosa y 1 caso en la Ciudad de Buenos Aires.

Las voces de las familias rosarinas

Ivana Esteban fue la primera en hablar en la reunión de la comisión en el Congreso. Si bien había pedido la palabra y estaba en la lista, interrumpió a las autoridades del hospital Italiano de La Plata para expresar su descontento sobre la concepción de “víctima” que tiene la institución médica.

Más tarde contó el caso de su madre, Ángela Campos, que ingresó en marzo al hospital Italiano de Rosario y pasó un puñado de días internada en sala hasta que sufrió un cuadro respiratorio grave, el cual la derivó a terapia intensiva. “Me habían dicho que no era de gravedad, pero al día siguiente nos dicen que era un estado sumamente crítico y que estaba intubada. Ahí empezó un derrotero de varios días donde no sabían qué tenía y los antibióticos no hacían efecto”, relató la mujer.

>> Leer más: Fentanilo contaminado: las historias de tres familias que luchan por conocer la verdad

Siguiendo atentamente las explicaciones de los médicos platenses, Esteban remarcó que “lo relatado por ellos, en Rosario no pasó” y luego fue contundente: “Estuve 30 días en el pasillo de la terapia, armamos una comunidad en el pasillo y todos los días veíamos morir a alguien". Una de ellas fue su madre, que falleció durante los primeros días de abril.

Aunque todavía no estaba enterada de la infección por el fentanilo adulterado, Esteban realizó la denuncia por el “deficiente atención médica” ante la Justicia de Santa Fe y ante el Pami. Este último avaló su reclamo y le impuso una multa de 10 mil pesos al efector, “la más alta que le podían poner, me dijeron”.

"Nunca más lo vi despierto"

Seguido a Esteban, tomó la palabra Valeria Cuaglia, que el 5 de mayo llevó a su padre Roberto, “caminando y riéndose” también al Italiano de Rosario, pero quedó internado al estar anémico. “Esa noche lo veo bien, pero al otro día me dicen que lo tuvieron que sedar y nunca más lo vi despierto”, recordó.

>> Leer más: HLB Pharma: el laboratorio que distribuyó el fentanilo contaminado y su oscura historia en Rosario

Muy unida a su padre, Valeria relataba e intentaba no cortar sus palabras: “No me entero por los médicos. Me decían que había una bacteria resistente. Y fallece el 20 de mayo”.

“Vi la movilización de La Plata y me quise contactar con los familiares. Después me encontré con las historias de Carla y Vanesa (las dos familiares que impulsaron la organización en Rosario) y me contacto con ellas, que me dicen que mi papá estaba en la causa, me entero por ellas pero no por el Italiano. La atención en Rosario fue muy diferente”, remarcó Cuaglia.

Dos meses para saber la verdad

Por último, vía videollamada, Estefanía Ferrari reconoció las palabras de los médicos del Italiano de La Plata, el "maravilloso trabajo” del juez Kreplak y se identificó con el relato de sus compañeras de Rosario. Además, pidió que el Pami revise los prestadores que tiene en su cartera.

“Mi papá Luis entró el 25 de abril para una operación. Le tenían que abrir el abdomen, pero el 3 de mayo nos dicen que había contraído neumonía. Preguntamos si era por el fentanilo contaminado y me dijeron que estaba investigando”, detalló Ferrari.

El 1º de junio, el padre de Estefanía falleció y no fue hasta dos meses después que se enteró de la presencia de las bacterias Klebsiella a raíz del fentanilo contaminado. "No nos quedamos nunca tranquilos. Recién el 7 de agosto nos enteramos de que mi papá estaba en la lista por los propios familiares de Rosario", dijo sobre el final de la comisión.

