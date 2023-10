Quién es Karol G, la colombiana que viene en abril a la Argentina

>> Leer más: Karol G disparó contra una revista que retocó una foto suya

Los comienzos de Karol G

Carolina Giraldo Navarro nació el 14 de febrero de 1991 en Medellín, Colombia. Es hija del también músico Guillermo Giraldo y de Martha Navarro, tiene tres hermanas, dos son fruto del matrimonio y la tercera por parte de su padre, y desde temprana edad tuvo interés por la música.

Asistió al colegio Calasanz (exclusivo para mujeres) de su ciudad, y allí fue donde descubrió su gran pasión. Se formó artísticamente realizando cursos de música desde los 5 años junto a una de sus hermanas. En esas clases, descubrió su talento para componer y cantar.

En 2006, con solo 15 años, Carolina participó en el reality show "The X Factor" y, a pesar de no haber ganado, su fama creció entre los espectadores del programa. Fue su oportunidad en el mundo de la música, ya que gracias a esta participación firmó su primer contrato discográfico con Flamingo Récords (Colombia) y después Diamond Music (Puerto Rico). Su nombre artístico fue creado directamente por su apodo y la inicial de su primer apellido: Karol G.

La joven artista trabajó durante un tiempo como corista de Reykon, un cantante de reggaetón, y en el 2012 lanzó junto a él la canción “301”, que se volvió viral al escucharse en todas las estaciones de radio y en las redes, lo que llevó su nombre a la cima. Obtuvo gran reconocimiento también en Estados Unidos y su nombre empezó a circular por el país norteamericano, al cual se mudó apenas dos años más tarde.

Su ascenso fue a pasos agigantados y llegó a tener grandes colaboraciones como “Amor de dos” junto al reconocido cantante estadounidense de origen puertorriqueño, Nicky Jam, “Hello” con Ozuna y “Código de amor” con Daddy Yankee, entre tantos otros éxitos.

Su primer álbum de estudio “Unstoppable” fue lanzado en 2017, cuando su carrera musical llevaba casi una década y ya era mundialmente conocida por su numerosa cantidad de colaboraciones con distintos artistas de renombre y de varias partes de Latinoamérica.

Karol G y “CaritoGcol” en sus épocas de Youtuber

En 2010, cuando tenía 19 años, Karol G comenzó a publicar videos en YouTube de canciones en inglés, en las que demostró su amor por las canciones románticas y creó covers de hits, algunos de la talla de “Killing me softly” y “Can’t take my eyes off of you”.

Estos videos los compartió en el usuario “CaritoGcol” y le sirvieron de gran impulso para hacerse su nombre y lugar dentro de la industria. En ellos, se muestra dentro de su casa de la manera más rústica cantando los temas con una voz angelical.

Los mayores éxitos de Karol G

Las canciones de Karol G llegaron a romper las fronteras del idioma, ya que suenan en distintas partes del mundo.

Su más grande éxito llegó en colaboración con Nicki Minaj para la canción “Tusa”, que se adueñó del puesto de la canción más cantada en las fiestas de toda latinoamérica durante 2019 y 2020. En YouTube, el video musical cuenta con más de 1.463 millones de reproducciones, una cifra alcanzada por pocos.

Como si no fuera suficiente el éxito de este hit, meses después lanzó “Bichota” y volvió a romper todos los esquemas con otro tema que se convirtió en uno de sus himnos.

Esta canción cuenta con más de 1.250 millones de reproducciones en la plataforma de videos y le dio nombre a una de su tour y a la asociación junto a su sello discográfico.

En 2021, publicó la canción “El Makinon” junto a Mariah Angeliq, una de las colaboraciones más interesantes tuvo en el álbum de estudio llamado “KG0516”.

La dupla entre la colombiana y la estadounidense de raíces cubanas fue rápidamente aceptada por la audiencia y se convirtió en un éxito internacional, con más de 988 millones de visualizaciones en YouTube.

Karol G y su relación con Anuel AA

Karol G protagonizó uno de los romances más populares en el mundo del reguetón junto a Anuel. Su relación comenzó tras una colaboración en 2018, donde se conocieron en la grabación de los videos musicales. La colombiana le propuso previamente al puertorriqueño lanzar juntos la canción llamada “Culpables”, que se convirtió en un éxito.

En el momento que empezó el contacto entre ambos para grabar el tema, Anuel se encontraba en la cárcel por posesión ilícita de arma de fuego, por lo que no podía participar en ningún proyecto. A pesar de esto, le comentó a su equipo que cuando estuviera en libertad haría una canción junto a ella.

“Yo cuando la vi casi me desmayo, supe que esa mujer iba a ser mi mujer”, le comentó el cantante a Billboard. Como parte de la promoción de la canción, ambos compartieron varias publicaciones juntos y muchos seguidores apuntaron a una posible relación entre ellos.

Una vez confirmada la noticia, se mostraron juntos en las redes sociales y pasaron el aislamiento obligatorio por la pandemia de Covid-19 en la casa de Karol en Miami. Juntos sacaron otro tema que se convirtió en un éxito absoluto llamado "Secreto", en el que se muestran juntos en la intimidad.

En marzo de 2021, tras tres años de noviazgo, pusieron fin a su relación. Después de la separación surgieron rumores de que Anuel le habría sido infiel a Karol.

La cantante colombiana hizo pública la noticia a través de sus redes sociales con el siguiente mensaje: “Si ya solo aceptarlo es difícil, imagina tenerlo que hacer ante millones de personas. Por mucho tiempo, tratamos de alejar nuestra relación de las redes sociales para cuidarnos. Nunca utilizamos nuestra relación para hacer marketing, ni hoy ni hace casi tres años que todo comenzó”.

La queja sobre los retoques fotográficos

En abril de 2023, Karol G disparó contra una revista que retocó una foto suya: "Me siento feliz con mi cuerpo". La cantante colombiana se enojó con la revista GQ que puso en la portada una imagen que, según aseguró, no representa su cara porque "no se ve así". Consideró que se trató de una "falta de respeto" tanto hacia ella como a todas las mujeres que buscan sentirse "cómodas" con su cuerpo.

“Hoy se hizo pública mi portada en la revista GQ, con una imagen que no me representa porque mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo al natural", escribió en un largo mensaje difundido a través de su cuenta de Instagram.