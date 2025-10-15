Choque de lanchas en el Paraná: un nene sigue grave y el conductor alcoholizado no fue imputado

El siniestro ocurrió el viernes frente al arroyo Ludueña cuando una lancha embistió a otra. El nene de 10 años está en terapia intensiva con fracturas graves

Cinco días después del choque de dos lanchas en el río Paraná, frente al arroyo Ludueña, un nene de 10 años permanece internado en terapia intensiva con lesiones graves. El conductor de la embarcación que produjo el siniestro y que dio positivo en el test de alcoholemia todavía no fue imputado.

El siniestro ocurrió el viernes por la tarde en la zona norte de la costa rosarina, cuando una lancha familiar, en la que viajaban un matrimonio con sus tres hijos , fue embestida por otra embarcación ocupada por dos hombres, y uno

El impacto provocó heridas de distinta consideración en los ocupantes, aunque el más afectado fue Benjamín de 10 años, quien desde entonces se encuentra en terapia intensiva en el Sanatorio de la Mujer.

El director del sanatorio donde permanece internado, Eduardo Ontivero, detalló en diálogo con La Capital que el menor tiene " fracturas de coxis y pelvis , lesiones que suelen ser sangrantes y pueden generar hematomas importantes”. Según el profesional, "tuvo una parálisis ocular al momento del ingreso, pero luego se recuperó ”, explicó.

"Mañana se le va a hacer una tomografía con contraste para poder evaluar el hematoma que tiene, que es muy grande, producto de la fractura. Hay que seguirlo de cerca porque puede tener complicaciones. Él está despierto y se alimenta bien. Pero en estos casos lo mejor es tenerlo en terapia intensiva para poder observarlo bien", sostuvo el director médico. Además, agregó que el menor también tuvo golpes en la rodilla y el tobillo derecho pero todavía no fueron evaluados porque se priorizó el reposo.

Asimismo, si la tomografía con contraste prevista para el jueves arroja buenos resultados, el objetivo de los médicos es "poder pasarlo a la sala general" y el sábado "hacerle imágenes de rodilla y tobillo". En este sentido, Ontivero aseguró que "el fin de semana estará internado para poder controlarlo".

"Esto podría haber sido una catástrofe. Si no hubiera tenido un chaleco este nene se hubiera ahogado. Entre lo movido que está el agua en el río en esa zona y en ese horario del fin de semana, más el shock y la fractura, el chico no podía patalear", sentenció.

El resto de la familia

El resto de los ocupantes de la lancha también sufrió traumatismos. La hija más grande, de 13 años, estuvo internada 48 horas con politraumatismos y un cuadro de amnesia leve producto de una conmoción cerebral tras los golpes dentro de la lancha.

El matrimonio también sufrió golpes y el padre, además, tuvo una fractura de tabique nasal. Por su parte, el más chico de los hermanos, de tres años, resultó ileso.

El conductor se encuentra libre y sin imputación

El conductor de la otra embarcación, que manejaba bajo los efectos del alcohol y registró 1,3 gramos por litro en sangre, fue demorado por Prefectura Naval tras el accidente, pero recuperó la libertad a las pocas horas.

A casi una semana del hecho, la Justicia todavía no formalizó ninguna imputación. La causa, que inicialmente tramitó en el fuero federal, pasó luego a la Justicia provincial, bajo la figura de “lesiones leves culposas”. Sin embargo, hasta este miércoles el responsable no fue citado a audiencia imputativa.