Central: los jugadores que le generan dudas a Holan para definir el equipo ante Platense

Por el momento el entrenador canalla se maneja con mucha cautela y la práctica de fútbol de este viernes puede ser clave. Di María ya trabaja normal

Elbio Evangeliste

Elbio Evangeliste

16 de octubre 2025 · 18:46hs
Ariel Holan se tomará su tiempo para definir los once de Central que jugará el domingo en el Gigante.

Después de algunas alarmas que sonaron en Central en el último partido, Ariel Holan trabaja en el armado del equipo que recibirá a Platense y por ahora tiene algunas dudas. Tras la práctica de fútbol de este viernes en el Gigante el DT tendrá un panorama mucho más claro.

En medio de esas dudas, una buena noticia para el Canalla. Tiene que ver con Ángel Di María, quien parece haber dejado atrás la molestia en el cuádriceps que sufrió en el choque ante Vélez.

Pero hay otros jugadores por los que el cuerpo técnico esperará hasta último momento, ya que son fundamentales. Uno de ellos es Jorge Broun y el otro nada menos que Alejo Veliz. La sensación es que ambos tienen chances de jugar, pero todavía no hay nada definido.

Fatu Broun no pudo terminar el partido que Central ganó en cancha de Vélez. Debió salir por una molestia.

A Broun lo siguen muy de cerca

Fatu Broun tuvo que dejar la cancha en los últimos minutos en cancha de Vélez por una sobrecarga en el posterior y si bien ese mismo día el jugador aclaró que se trató de un "calambre", está la posibilidad de que sea preservado en caso de no llegar al ciento por ciento desde lo físico.

>>Leer más: El electrocardiograma a Central le da como para seguir haciendo vida normal

Nada hacía pensar que Broun no fuera a recuperarse, pero durante la semana siguió con algunas pequeñas molestias, por lo que Holan y sus colaboradores prefieren tomarse su tiempo. En caso de no poder jugar, el arco canalla será propiedad de Axel Werner. "Hoy no es seguro que pueda jugar", confió una fuente cercana al cuerpo técnico.

Mientras, Veliz también terminó el partido contra Vélez con algunas molestias (cerca del final fue reemplazado por Agustín Módica) y en la semana varios días se entrenó de manera diferenciada. Claro que después de lo que fue la lesión en el hombro (ante Boca), algo que no le impidió jugar, no habría que descartarlo, pero para el centrodelantero también será clave el ensayo futbolístico en el Gigante.

Veliz siempre estuvo, incluso cuando se luxó el hombro. Ahora, la molestia que tiene es muscular.

Buenas noticias con Di María

En lo que tiene que ver con Di María, sí aparecieron algunos indicadores que tranquilizaron al cuerpo técnico. Es que Fideo ya trabaja de manera normal después de aquella molestia que sintió en Liniers.

En los primeros días de entrenamientos Angelito se mantuvo al margen de algunos trabajos específicos, pero ya el miércoles se movió a la par del resto. Eso sólo ya fue un fuerte indicio de que Holan podrá tenerlo a disposición para el domingo.

>>Leer más: Central: cuál es uno de los pilares esenciales del buen torneo y la gran temporada

La presencia o no de Di María no es un dato menor, ya que se trata del mejor jugador de Central en el torneo, el más desequilibrante. Ante la mínima duda no será arriesgado, pero todo va camino a que el domingo estará nuevamente entre lo once, como lo hizo en todos los partidos que el Canalla lleva disputados en el torneo Clausura.

Mientras, Jaminton Campaz, ya regresado de su paso por la selección de Colombia, tiene todos los boletos para meterse nuevamente en el equipo, en lugar de Santiago López.

El colombiano jugó algunos minutos (ingresó en el complemento) contra México y fue titular en el empate sin goles ante Canadá. Será Holan quien decida, pero es casi un hecho que recuperará su lugar entre los once.

