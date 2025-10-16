La Capital | Ovación | Newell's

Argentinos vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

La Lepra visitará La Paternal con la necesidad de un triunfo para escaparle a la lucha por la permanencia. En esta nota los detalles y estadísticas del partido

16 de octubre 2025 · 11:30hs
Newell's visita a Argentinos en el estadio Diego Armando Maradona por la 13ª fecha del torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Bicho y la Lepra de este viernes por la noche.

A qué hora juegan Argentinos vs. Newell's

El partido correspondiente a la Zona A entre Argentinos y Newell's será este viernes 17 de octubre, desde las 21.15, en La Paternal con el arbitraje principal de Felipe Viola, mientras que en el VAR estará Álvaro Carranza.

Dónde ver Argentinos vs. Newell's

La transmisión del encuentro entre el Bicho y la Lepra será a través de TNT Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

En el último enfrentamiento entre ambos, Newell's y Argentinos empataron sin goles en el Coloso.

>> Leer más: Newell's pierde a uno de los prometedores juveniles de recambio para lo que resta del torneo

Posibles formaciones de Argentinos y Newell's

Argentinos: Sergio Romero; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Alan Lescano; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel o Ismael Sosa. DT: Nicolás Diez.

Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Saúl Salcedo o Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Martín Luciano; Luca Regiardo, Ever Banega, Gonzalo Maroni; Facundo Guch, Carlos González y Luciano Herrera. DT: Cristian Fabbiani.

