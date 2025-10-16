La Capital | Economía | Estados Unidos

Pese otra intervención de EEUU, el dólar subió por tercer día: qué pasó con el blue en Rosario

El tipo de cambio volvió a subir con fuerza en la recta final hacia las elecciones, a pesar de una nueva compra de pesos por parte del Tesoro norteamericano

16 de octubre 2025 · 17:45hs
Pese otra intervención de EEUU, el dólar subió por tercer día: qué pasó con el blue en Rosario

Foto: Archivo AP

En un mercado dominado por la firme demanda por cobertura, a poco más de una semana de las elecciones legislativas, el dólar oficial subió este jueves por tercer día consecutivo y superó la cota de los $1.400 en el segmento mayorista, pese a una nueva intervención del Tesoro de EEUU a través de un banco privado.

Los inversores, que esperan definiciones clave vinculadas al salvataje financiero de EEUU -podría alcanzar los u$s40.000 millones-, no detienen el apetito por la divisa, ante la expectativa de un cambio de régimen cambiario poselecciones del 26 de octubre.

Bajo este panorama, el dólar mayorista aumentó $22 a $1.407, con un máximo intradiario de $1.420, y con un volumen operado en torno a u$s676 millones, menor al de la rueda previa, que se ubicó cerca de los u$s750 millones, según las fuentes del mercado.

El economista Gustavo Ber comentó que "existe expectativa por conocer la estrategia de las intervenciones en el mercado cambiario, tanto antes como después de las elecciones, y cómo encuadraría con una postura oficial de compra de reservas".

Mientras, el dólar en el Banco Nación subió $20 a $1.425 para la venta. En el promedio general que realiza el Banco Central dentro del segmento minorista, la cotización dio $1.441,97.

Por su parte, los dólares financieros también subieron con fuerza. El dólar MEP asciende 2,1% hasta $1.472, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) trepa 2,1%, hasta $1.492.

A cuánto cerró el blue en Rosario

Y el dólar blue también subió: se incrementó este jueves $15 hasta los $1.449 para la compra y $1.480 para la venta, según un relevamiento en la city rosarina.

Los contratos de dólar futuro, que arrancaron la rueda con operaciones a la baja de manera generalizada, con el correr de la jornada se dieron vuelta y cerraron con incrementos en todos los plazos. Los principales avances se registraron en los tramos más largos, como fue el caso de los contratos de abril del próximo año, que subieron 1,3%, hasta $1.700.

Las últimas novedades sobre el salvataje de EEUU

El mercado sigue atento a las novedades vinculadas al salvatate de EEUU. Este jueves, el embajador argentino en EEUU, Alec Oxenford, confirmó que en breve se hará público el acuerdo comercial alcanzado entre ambos países.

Poco después, el ministro de Economía, Luis Caputo, difundió un mensaje grabado para los empresarios en el Coloquio IDEA. Allí, les prometió una reforma laboral y previsional, descartó nuevamente una devaluación y les pidió su apoyo.

A esto se suma la confirmación del titular del BID, Ilan Goldfajn, de que el organismo destinará finalmente u$s10.000 millones en asistencia al país durante los próximos tres años.

