El tiempo en Rosario: el jueves llega con una tarde casi veraniega El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada sin lluvias, con viento moderado del sur y del este 15 de octubre 2025 · 22:10hs

Virginia Benedetto / La Capital El tiempo en Rosario

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves una jornada mayormente nublada y sin lluvias en Rosario, con temperaturas que alcanzarán los 31 grados en horas de la tarde.

Durante la madrugada y la mañana, el cielo permanecerá cubierto y las temperaturas se ubicarán entre 17 y 18 grados, con vientos del sur que rotarán hacia el sureste y podrían registrar ráfagas de entre 50 y 60 km/h en las primeras horas del día.

Por la tarde, se espera que el termómetro ascienda hasta los 31 grados, en una jornada calurosa para la época, aunque con cielo mayormente nublado. El viento se mantendrá moderado, con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

Hacia la noche, el cielo seguirá con nubosidad variable y una temperatura que descenderá a 23 grados, sin probabilidades de precipitaciones. El viento soplará desde el este, con intensidad leve a moderada.

En resumen, el tiempo en Rosario llega con un jueves cálido y sin lluvias, ideal para actividades al aire libre, aunque con el cielo cubierto durante toda la jornada.