Melconian sobre la reunión Milei-Trump: "Nunca vi una incursión cuasi colonial de este tipo"

El economista y exfuncionario macrista advirtió que "viene un cambio macroeconómico" tras las elecciones

15 de octubre 2025 · 15:28hs
Melconian sobre la reunión Milei-Trump: Nunca vi una incursión cuasi colonial de este tipo

El economista y exfuncionario macrista Carlos Melconian cuestionó duramente el auxilio de EEUU al gobierno argentino y analizó el encuentre entre los presidentes Javier Milei y Donald Trump en Washington, en el marco del anuncio del swap de u$s20.000 millones. Según el economista, el acuerdo “carece de información clara” y disparó: "Nunca vi una incursión cuasi colonial de este tipo" en la política económica local.

El extitular del Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri aseguró: “Yo nunca vi una incursión cuasi colonial de este tipo. Si alguien esperaba algo de ayer... terminó siendo confuso, el mensaje de ayer (por este martes) no cumplió su objetivo, es como que se frustró”. Con esa frase, Melconian aludió al traspié del gobierno al intentar aclarar que Trump no había condicionado su apoyo financiero al resultado de las legislativas de octubre, sino a las presidenciales de 2027.

En diálogo con Radio La Red, el economista explicó que esta “incertidumbre” constituye la primera etapa del Gobierno, que se extenderá hasta la noche del 26 de octubre, cuando se conozcan los resultados electorales. Según detalló, esta fase comenzó con las declaraciones del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien prometió “hacer lo que sea necesario” para asistir a la Argentina, y continuó con la negociación del swap anunciado en Washington.

Tres etapas y un escenario de riesgo

Melconian advirtió que su principal preocupación es que “no cesa la compra de dólares por parte de la gente”. “Como no es seria la información y no hay aclaración pertinente, estamos viendo una compra de dólares muy importante. Ese es el resultado microeconómico”, señaló.

Además, recordó que “el Tesoro norteamericano siempre cobra”, a diferencia del Fondo Monetario Internacional, con quien el país mantiene un acuerdo en revisión constante. En su análisis, la segunda etapa irá desde la noche del 26 de octubre hasta el 10 de diciembre, cuando se concrete el recambio legislativo.

“¿Quién es el Dios que puede interpretar los resultados de la elección de término medio? Vamos a un escenario raro. Ya en el cero a cero, el Gobierno dice ‘gané yo porque tengo más legisladores que antes’. ¿Quién se hace cargo de llamar a Trump para decirle ‘ganamos’?”, se preguntó el economista.

La tercera etapa, según Melconian, comenzará en 2026, el tercer año del gobierno de Milei. “Yo siempre dije ‘se corrió el velo el 7 de septiembre con la elección de la provincia de Buenos Aires’, que fue un gatillo y una excusa, porque la macroeconomía ya había fracasado ahí. El riesgo kuka estuvo siempre”, expresó.

“Viene un cambio” en el programa económico

Melconian anticipó que, tras las elecciones, “viene un cambio macroeconómico del programa”. Reiteró que el actual régimen cambiario “no puede sostenerse” y que el país deberá optar “o por libertad o por restricciones”.

“La elección se ganó con dolarización cuando nosotros proponíamos bimonetariedad. Y un día, frustrada la dolarización porque no hay fideos ni tuco, aparecieron con una competencia de monedas. Ahí es cuando yo pido seriedad”, afirmó.

Finalmente, planteó que “hay que arreglar la tasa de interés” y subrayó: “En algún momento tiene que haber una política monetaria que pierda la volatilidad. La bandera del superávit fiscal, sepa todo el arco político de Argentina, es involteable. Es una condición necesaria, pero no suficiente”.

