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Vacaciones de invierno: viernes de gastronomía, hip hop y Topa

Comenzó el receso escolar y la agenda rosarina está repleta de planes para todos los gustos y bolsillos. Una selección de actividades que se pueden realizar con los más chicos.

10 de julio 2026 · 09:16hs
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Vacaciones de invierno: viernes de gastronomía

Vacaciones de invierno: viernes de gastronomía, Hip Hop y Topa

Las vacaciones de invierno ya están en marcha y Rosario continua con su amplia agenda de actividades para disfrutar en familia. Del sábado 4 al domingo 19 de julio, espacios públicos y privados de la ciudad ofrecerán propuestas para todas las edades y para todos los bolsillos, con opciones que van desde espectáculos y talleres hasta cine, juegos y experiencias al aire libre.

El viernes llega con una agenda para todos los gustos, desde una tarde de cine y cocina para las infancias hasta una muestra un espectáculo para cantar en familia. A las 16.30, el Cine Lumière (Vélez Sarsfield 1027) proyectará de manera gratuita “Wonka”, una oportunidad para volver a disfrutar en pantalla grande de la historia del creador de la famosa fábrica de chocolates.

A la misma hora, el Museo de Arte Decorativo Firma y Odilo Estévez (Santa Fe 748) será sede de un taller gastronómico infantil a cargo de la chef Cecilia Castagno, de Semplice. Chicos y chicas de 5 a 12 años aprenderán a preparar chipá artesanal y cookies. No hace falta experiencia previa y la actividad incluye recetario impreso, delantales, gorros, ingredientes y todos los utensilios necesarios. Es gratuita, con inscripción previa.

A las 17, el Centro Cultural Fontanarrosa (San Martín 1080) inaugurará dos nuevos espacios: el Club Cultural y Ciudad Hip Hop, una propuesta que invita a recorrer la historia de una de las expresiones culturales más influyentes de las últimas décadas. A través del rap, el breakdance y el graffiti, la muestra explora cómo el hip hop se convirtió en una herramienta para construir comunidad, contar historias y visibilizar distintas realidades.

Para cerrar la jornada, a las 17.30, Topa llega al Teatro Broadway (San Lorenzo 1223) con “Un mundo de colores”, un espectáculo pensado para disfrutar en familia, con música, juegos y los personajes más queridos por los más chicos. Los suscriptores de la Tarjeta de Beneficios La Capital tienen un 20% de descuento en las entradas.

Vacaciones de invierno: martes de lectura, manualidades y teatro

Agenda completa el viernes 10 de julio

10h - Recorrido guiado con actividades didácticas. Museo Diario La Capital (Sarmiento). Gratis.

11h - Recorrido guiado con actividades didácticas. Museo Diario La Capital (Sarmiento). Gratis.

11h - Espectáculo para infancias. Centro Cuidar San Cayetano (Julio Vanzo 7926). Gratis

13 a 17h - Picnic, propuestas lúdicas y exploraciones en el jardín de nativas. Mil65. Casa de Cultura Barrio Alvear (Lett 4253). Gratis

14h - Intervenciones circenses del payaso Eulogio. Casa de Cultura Barrio Alvear (Lett 4253). Gratis

14h hasta las 18h - Salas de escape. Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602). Gratis

14h - Rincón de lectura y Taller de diseño de azulejos. Museo de la Ciudad (Br. Oroño 2361). Gratis

14h - Encuentro de títeres. Función “El mundo de Dondo”. Plaza Buratovich (Cafferata 1300). Gratis

14h - Títeres y Espacio de juegos. Plaza Fausto Hernández (Chazarreta y Benito). Gratis

14h - Dispositivo de mediación “Versionesmacro”. macro (Av. E. López 2250). Gratis

14h - Circo itinerante. La Granja de la infancia (Pte. Perón 8000).

14.30h - Espectáculo infantil de pequeño formato. Playón La Amistad, Barrio Plata (Av Nuestra Señora del Rosario y Circunvalación). Gratis

15h - Muestra “La canción del barrio Vol. 2”. Biblioteca al paso, shows de bandas emergentes, proyecciones y juegos de mesa. Galpón 11 (Estevez Boero 980). Gratis

15h - Juegos didácticos de mesa. Museo de la Ciudad (Br. Oroño 2361). Gratis

15h - Taller “Detectives de imágenes. Exploradores en el universo de León Ferrari”. De 8 a 12 años. Museo de la Memoria (Córdoba 2019). Gratis

15h - Recorridos guiados para todo público. Museo de la Memoria (Córdoba 2019). Gratis

15h - Estación Cultural, Experiencias para jugar y crear. Red de mediadores de lectura. Plaza Santa Lucía (Julieta Lanteri al 2000). Gratis

15h - Títeres + Espacio de juegos. Plaza de Bolsillo (Ongamira y Mina Clavero). Gratis

15h - “Animación al paso”, Técnicas de animación para crear tus propias historias. Cine Lumière (Vélez Sarsfield 1027). Gratis

15h - Función “El cielo de tu patio”. Desde los 4 años. Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602).

15h - “Circo en Juego”, del Circo Lumière. Estaciones para descubrir el universo del circo. El jardín de los niños (Parque Independencia).

15h - Mini recorridos y actividades. Museo Castagnino (Av. Pellegrini 2202). Gratis

15h - “Luna gatuna”. La Usina Social (Jujuy 2844)

16h - “Ito, teatro para bebés”. De 0 a 3 años. La Orilla Infinita (Colón 2148). Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen 25% de descuento.

16h - Visitas mediadas. Museo de la Ciudad (Br. Oroño 2361). Gratis

16h - Mini recorridos y actividades. Museo Castagnino (Av. Pellegrini 2202). Gratis

16h - Varieté de circo. Escuela Municipal de Artes Urbanas (Estévez Boero 670). Gratis

16h - Música para bebés, con Valeli. Mil65. La Casa Imaginada (Santa Fe 1553). Gratis

16h - Función “Cuando la luna en la laguna”. Con Diana Sevlever y Carolina Dorazio. Dirección: Doris García. Obra para bebés. Mil65. Biblioteca Estrada (Servando Bayo 799). Gratis

16h - Función fulldome de “Cosmix”. Desde los 6 años. Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602).

16h - “Jugando Cuento”. Sala Tandava (9 de Julio 754).

16.30h - Ciclo "Dibujando con Max Cachimba y Michael Siquot". En el marco de la muestra "Las mujeres de mi vida”, de Maitena. CEC (Paseo de las Artes y el río). Gratis

16.30h - Shows en vivo de Linko y Lluvia de verano. Galpón 11 (Estévez Boero 980). Gratis

16.30h - Proyección de “Wonka”. Cine Lumière (Vélez Sarsfield 1027). Gratis

16.30h - Taller gastronómico infantil, Chef Cecilia Castagno (Semplice). De 5 a 12 años. Museo de Arte Decorativo Firma y Odilo Estevez (Santa Fe 748). Gratis. Con inscripción

16.30h - Tito y Pelusa en “Una aventura maravillosa”. Teatro Caras y Caretas (Corrientes 1518)

16.30h - “Esto está embrujado”. Teatro de la Manzana (San Juan 1950).

16.30h - “Luna gatuna”. La Usina Social (Jujuy 2844)

17h - Inauguración Club Cultural (2° Piso) y Ciudad Hip Hop (Entrepiso y Sala B). Cultural Fontanarrosa (San Martín 1080). Gratis

17h - Recorrido para todo público. Museo Castagnino (Av. Pellegrini 2202). Gratis

17h - Recorrido guiado por las muestras. macro. (Av. E. López 2250). Gratis

17h - Función fulldome de “Belisario: el pequeño gran héroe del cosmos”. Desde los 6 años. Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602).

17h - “Universo Estupenda Deluxe”. Teatro Empleados de Comercio (Corrientes 450). Sin cargo para afiliados AEC y socios AMECRO

17.30h - “Topa, un mundo de colores”. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223). Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen 20% de descuento.

18h - Taller Arte Para Todo Público. La Usina Social (Jujuy 2844)

20.30h - Observaciones en el cielo. Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602).

>> Leer más: Empiezan las vacaciones de invierno en Rosario con una gran agenda de actividades

¿Qué hacer con los chicos estas vacaciones de invierno en Rosario?

En Rosario hay una gran variedad de planes para disfrutar con los más chicos en estas vacaciones de invierno. Hay propuestas todos los gustos: circo, teatro, humor, museos, cine, títeres, música, muestras, talleres y espectáculos al aire libre en los distintos espacios de la ciudad.

Los espacios de Municipalidad de Rosario y del gobierno de Santa Fe abren en horarios especiales y proponen una multiplicidad de planes en su mayoría gratuitos. Las grillas detalladas con los días, horarios y lugares de cada una de las propuestas, además, pueden consultarse en los sitios web y en las redes sociales de cada una de las reparticiones: @santa_fe_cultura y @culturarosario.

Por otro lado, distintas salas y espacios tendrán espectáculos con precios accesibles, y los suscriptores de Tarjeta BLC podrán aprovechar descuentos exclusivos y sorteos en shows seleccionados.

En el Museo del Diario La Capital habrá una agenda especial para las infancias y las familias. Del 6 al 17 de julio, de lunes a viernes habrá recorridos guiados con actividades didácticas a las 10 y 11 de la mañana. Los martes y jueves a las 15, se podrá participar de talleres de encuadernación (para quienes tengan entre 7 y 14 años). Finalmente, los sábados a las 12, habrá recorridos teatralizados, donde un divertido canillita los llevará a descubrir la historia de las rotativas. Las últimas dos actividades son gratuitas pero tienen cupos limitados. Para reservar lugar, se puede llamar al 5228805 (de lunes a viernes de 9 a 13 hs) o por el formulario disponible en la biografía de Instagram (@museodiariolacapital).

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