Empiezan las vacaciones de invierno en Rosario con una gran agenda de actividades

Del viernes 3 al domingo 19 de julio, espacios públicos y privados de la ciudad ofrecen propuestas variadas para toda la familia y para todos los bolsillos

Las vacaciones de invierno habilitan cada año unas semanas de diversión para las infancias, y de encuentro para toda la familia. Para acompañar el receso, la ciudad ofrece del viernes 3 al domingo 19 de julio, una variada y nutrida agenda de actividades en distintos puntos de la ciudad y para todos los bolsillos.

Tanto el gobierno municipal como el provincial proponen múltiples actividades diarias, en su mayoría con entrada libre y gratuita. Teatro, música, cine, talleres, ciencia, arte, juegos y recorridos urbanos guiados forman parte de la amplia programación pública.

Por otro lado, distintas salas y espacios privados e independientes tendrán espectáculos con precios accesibles, y los suscriptores de Tarjeta BLC podrán aprovechar descuentos exclusivos y sorteos en shows especiales.

Cada día, en lacapital.com.ar habrá una agenda con una selección de planes recomendados, y la posibilidad de consultar la grilla completa de distintos lugares de la ciudad.

Espacios públicos

Desde la Municipalidad de Rosario, se organizó “Planes que son de 10”, un cronograma con actividades diarias en toda la ciudad, en espacios públicos como el Tríptico de la Infancia, la Estación Embarcaderos, el Complejo Astronómico, el Cine Lumière, museos, centros culturales, bibliotecas populares y barriales, plazas y parques, entre otros.

Muchas de las actividades son parte del flamante Plan Mil 65, un programa municipal que se presenta como una política pública integral para acompañar en las etapas más sensibles de la vida: desde la gestación y hasta los 3 años, y a partir de los 65. El Plan conecta a niños, jóvenes y personas mayores en espacios compartidos donde se intercambian saberes, se construyen vínculos y se teje comunidad.

En este marco, se podrá por ejemplo disfrutar de un picnic con propuestas lúdicas y exploraciones en el jardín de nativas de Casa de Cultura Barrio Alvear (Lett 4253). El evento será el sábado 4, de 13 a 17, con entrada libre y gratuita.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Municipalidad de Rosario (@muni_rosario)

>> Leer más: Cuál es la oferta cultural de Teatro La Comedia para estas vacaciones de invierno

Por su parte, el gobierno de Santa Fe presentó “Vacaciones Copadas”, la propuesta para el receso invernal que reunirá más de 150 actividades culturales, recreativas, deportivas y gastronómicas distribuidas en los 19 departamentos santafesinos. “Estamos viviendo un momento complicado y las vacaciones de invierno son fundamentales para que las familias puedan disfrutar. Por eso es importante que el Estado santafesino ofrezca una propuesta de acceso libre y gratuito”, afirmó la Ministra de Cultura Susana Rueda.

En Rosario, habrá actividades en la Plataforma Lavardén (donde habrá espectáculos diversos pero también estaciones estables donde experimentar con la fotografía, el sonido y la imagen en movimiento), el Museo Gallardo, el cine El Cairo (con una programación que reúne doce clásicos del cine para toda la familia, desde 1939 hasta los últimos años), Casa Arijón, el Museo del Deporte (con un simulador de autos de carrera), y distintos espacios barriales. A esto se suma la oferta impulsada por la Secretaría de Turismo, que invita a recorrer los paisajes, la historia, el patrimonio y la identidad de la provincia.

El primer fin de semana, se destacan la proyección gratuita de “El Mago de Oz”, que inaugura el ciclo “El lenguaje de los sueños” en El Cairo. La emblemática película de Víctor Fleming, protagonizada por Judy Garland, se podrá ver el sábado 4, a las 16. Para quienes prefieran el teatro, a esa misma hora, en el Gran Salón de Plataforma Lavardén habrá una función (también gratuita) de “Esto está embrujado”, una propuesta local que presenta “una aventura llena de terror, risa y suspenso para ahuyentar los miedos”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ministerio de Cultura de Santa Fe (@santa_fe_cultura)

>> Leer más: Estrenos de cine en Rosario: suspenso, "Minions y Monstruos" y el adelanto de Moana

Museo Diario La Capital

En el Museo del Diario La Capital habrá una agenda especial para las infancias y las familias. Del 6 al 17 de julio, de lunes a viernes habrá recorridos guiados con actividades didácticas a las 10 y 11 de la mañana. Los martes y jueves a las 15, se podrá participar de talleres de encuadernación (para quienes tengan entre 7 y 14 años). Finalmente, los sábados a las 12, habrá recorridos teatralizados, donde un divertido canillita los llevará a descubrir la historia de las rotativas.

Las últimas dos actividades son gratuitas pero tienen cupos limitados. Para reservar lugar, se puede llamar al 5228805 (de lunes a viernes de 9 a 13 hs) o por el formulario disponible en la biografía de Instagram (@museodiariolacapital).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MuseoDiarioLaCapital (@museodiariolacapital)

Teatros

Por otra parte, los teatros y salas de la ciudad delinearon programaciones especiales para el receso, con shows locales de altísimo nivel y también con visitas de lujo. En el Teatro Broadway, las vacaciones empiezan con todo: el lunes 6 se presenta la producción local de “Bob Esponja: el musical”, el miércoles 8 “Las Aventuras del Explorador”, y el jueves 9 “Poder K-Pop: guerreras y demonios”, entre muchas otras. Suscriptores de Tarjeta BLC tienen un 20% de descuento en las entradas y acceso a sorteos exclusivos.

Las salas independientes de la ciudad no se quedan afuera. Por ejemplo, en La Orilla Infinita (Colón 2148) se podrá ver “Ito”, una propuesta diseñada especialmente para infancias de 0 a 3 años. Estrena este sábado 4, a las 16, y luego habrá funciones en el mismo horario los días 9, 10, 16, y 17. Los sábados 11 y 18 de julio se suma una segunda presentación a las 14hs. Con Tarjeta BLC hay un 25% de descuento en las entradas y sorteos de ingresos gratuitos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bobesponja (@bobesponjaargentina)

>> Leer más: Vacaciones de invierno 2026: escapadas en familia para disfrutar en todo el país

El Teatro Caras y Caretas, por su parte, alojará durante todas las vacaciones a los legendarios Tito y Pelusa con su espectáculo “Una aventura maravillosa”. La dupla de payasos con más de 40 años de carrera, y junto a la participación especial de Gabriela Coronel, darán funciones del 9 al 18 de julio. Una oportunidad para que nuevas generaciones conozcan este clásico de la cultura rosarina.

Alto Rosario

Los shoppings por supuesto no se quedan afuera de las propuestas de receso. El Alto Rosario armó “La Diversión Vuela Alto”, una atractiva agenda de actividades pensada especialmente para compartir en familia y disfrutar del tiempo libre durante las semanas de descanso.

Este año, el gran protagonista de la temporada será Super Jump, el increíble parque inflable que se instalará en el estacionamiento del shopping hasta el 19 de julio. Esta iniciativa invita a chicos, jóvenes y adultos a disfrutar juntos de una experiencia llena de adrenalina y diversión, a través de un recorrido repleto de obstáculos, toboganes gigantes y desafíos interactivos diseñados para todas las edades.

Asimismo, la agenda del shopping incorporará una destacada oferta cultural en el Patio de Eventos (PAE) junto al Estudio de Comedias Musicales. Se trata de un ciclo de Microteatro que presentará el clásico familiar "La Cenicienta", con funciones especiales los días domingo 5 y 12 y sábado 18 de julio, en dos turnos diarios a las 14 y a las 15:30.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alto Rosario (@altorosario)

La inscripción para esta actividad se realizará a través de la aplicación ¡Appa!, en la sección "Eventos". A esta cartelera se sumará también una atracción tecnológica sin cargo de la mano de Crucijuegos, disponible del 6 al 16 de julio, donde los niños podrán participar de una estación de postas ingresando a través de la app y llevarse regalos de la marca.