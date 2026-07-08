Comenzó el receso escolar y la agenda rosarina está repleta de planes para todos los gustos y bolsillos. Una selección de actividades que se pueden realizar con los más chicos.

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Vacaciones de invierno: miércoles de títeres, memoria y freestyle

Las vacaciones de invierno ya están en marcha y Rosario continua con su amplia agenda de actividades para disfrutar en familia. Del sábado 4 al domingo 19 de julio, espacios públicos y privados de la ciudad ofrecerán propuestas para todas las edades y para todos los bolsillos, con opciones que van desde espectáculos y talleres hasta cine, juegos y experiencias al aire libre.

La programación del miércoles 8 de julio ofrece decenas de actividades para todas las edades. Entre las propuestas destacadas, los más chicos podrán disfrutar de funciones de títeres y espacios de juegos en distintos puntos de la ciudad : a las 14.30 en la Plaza Piamonte (Camino Piamonte 3255), y a las 15 en la Plaza de los Sueños (Rodríguez y Fontezuela) y en el Punto Abre (Washington y Rauch).

También a las 15, el Museo de la Ciudad (Bv. Oroño 2361) ofrecerá “Parque Explorado” , un recorrido para descubrir el patrimonio del Parque Independencia a través del juego y la exploración. En ese mismo horario, el Museo de la Memoria (Córdoba 2019) llevará adelante “Abuelas y abuelos memoriosos” , una propuesta destinada a chicos y chicas de 5 a 12 años que invita a compartir la lectura de libros prohibidos durante la última dictadura militar y reflexionar sobre la memoria y la identidad.

Para cerrar el día , a las 21, Somos Música Espacio Cultural (San Martín 1372) será sede de una nueva edición de las Juntadas Re-Suena, con la Compe Freestyle Zona Libre, que reunirá a 24 competidores y competidoras en una batalla, además de la presentación del artista Tano. La entrada será gratuita.

Vacaciones de invierno: martes de lectura, manualidades y teatro

Agenda completa el miércoles 8 de julio

10h - Recorrido guiado con actividades didácticas. Museo Diario La Capital (Sarmiento). Gratis.

10h - “Exploraciones en el jardín”. Grabado en el espacio Berni y los monstruos, espacio textil y narraciones. Mil65. Estación Embarcaderos (Vélez Sarsfield 164). Gratis

10h - Taller de arte collage para todas las edades. La Usina Social (Jujuy 2844)

11h - Recorrido guiado con actividades didácticas. Museo Diario La Capital (Sarmiento). Gratis.

13 a 17h - Picnic, propuestas lúdicas y exploraciones en el jardín de nativas. Mil65. Casa de Cultura Barrio Alvear (Lett 4253). Gratis

14h - Lecturas y juegos para primera infancia. Mil65. Casa de Cultura Barrio Alvear (Lett 4253). Gratis

14h - Rincón de lectura y Taller de diseño de azulejos. Museo de la Ciudad (Br. Oroño 2300). Gratis

14h - Estación Cultural, experiencias para jugar y crear. Red de mediadores de lectura. Mil65. Plaza John Wesley (Gorriti y Camilo Aldao). Gratis

14h - Dispositivo de mediación “Versionesmacro”. macro (Av. E. López 2250). Gratis

14h - El programa Vereditas de mi Barrio propone una tarde de juegos y encuentro en el espacio público. Calchaquí y Bv. Seguí. Gratis.

14.30h - Función de títeres y Espacio de juegos. Plaza Piamonte (Camino Piamonte 3255). Gratis

14.30 a 16h - Taller de construcción de juguetes que funcionan, por Diego Percik.

Casa Arijón (Arijón 84 bis). Gratis.

15h - Función de títeres y Espacio de juegos. Mil65. Plaza De los Sueños (Rodríguez y Fontezuela). Gratis

15h - Espectáculo infantil de pequeño formato. Centro Cuidar Itatí (Garibaldi 2542). Gratis

15h - Función de títeres y Espacio de juegos. Red de mediadores de lectura. Mil65. Punto Abre - Puente Negro (Washington y Rauch). Gratis

15h - “Parque Explorado”. Recorrido por el patrimonio del Parque Independencia desde el juego y la exploración. Museo de la Ciudad (Br. Oroño 2361). Gratis

15h - “Abuelas y abuelos memoriosos”. Lecturas compartidas de libros prohibidos por la última dictadura militar para infancias de 5 a 12 años. Mil65. Museo de la Memoria (Córdoba 2019). Gratis

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15h - Recorridos guiados para todo público. Museo de la Memoria (Córdoba 2019). Gratis

15h - Taller de pancartas “Oktubre”, con Carlos Aguirre. macro (Av. E. López 2250). Gratis

15h - “Animación al paso”. Técnicas de animación para crear tus propias historias. Cine Lumière (Vélez Sarsfield 1027). Gratis

15h - Taller de apreciación musical. Para toda la familia. Casa Castenetto (Azurduy 6150). Gratis

15h - Orquesta Familia Sarrasani. Música circense, balcánica y latinoamericana. La Granja de la infancia (Pte. Perón 8000)

15h - “Circo en juego”, del Circo Lumière. Estaciones para descubrir el universo del circo. El jardín de los niños (Parque Independencia)

15 - “Las aventuras del explorador”. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223). Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen 20% de descuento.

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15h - “Luna Gatuna”. La Orilla Infinita (Colón 2148).

15.30h - Taller para bebés “Latidos literarios”. Red de mediadores de lectura. Mil65. Museo Castagnino (Av. Pellegrini 2202). Gratis

15 a 16.30h - Taller “Popurrí de Chucherías”, juegos y actividades literarias y creativas, destinado a infancias desde los 6 años y coordinado por la profesora Natalia Álvarez Dean. Espacio Cultural y Educativo de la Memoria y la Música Salta 2141. Gratis.

16h - Función "El cocinero del campeón". Teatro La Comedia (Mitre 958). Gratis con retiro previo de entrada

16h - Función “Blend Urbano”, del Circo Lumière. Estación Embarcaderos (Vélez Sarsfield 164). Gratis

16h - Función de títeres “Jugando cuento”, con Ailen Naira Shelby (Cía. Le Chirimbolos). De 4 a 7 años. Biblioteca Estrada (Servando Bayo 799). Gratis

16h - Espectáculo infantil de pequeño formato. Centro de Jubilados Irurtia (Irurtia 7550). Gratis

16h - Espectáculo infantil de pequeño formato. Vecinal Belgrano Sur (Riobamba 7069). Gratis

16h - “La guarida de los sentidos”. Para bebés de 0 a 2 años. Teatro de la Manzana (San Juan 1950).

16h - “Las guerreras K-pop”. Teatro Caras y Caretas (Corrientes 1518)

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16h - “Otra de Princesas y Piratas”. Centro Cultural Atlas (Mitre 645)

16h - El Circo Guerapa presentará su obra “El Cuoco”. Casa Arijón (Arijón 84 bis). Gratis.

16h - Proyección de “Alicia en el País de las Maravillas”, de 1951. Cine El Cairo (Santa Fe 1120). Gratis.

16h - Presentación de “Ota. Teatro para bebés”. Petit Salón de Plataforma Lavardén (Mendoza 1085, segundo piso). Gratis.

16.30h - Shows de Baja Roma y Club Forestal. Galpón 11 (Estévez Boero 980). Gratis

16.30h - Proyección de “Garfield, la película”. Cine Lumière (Vélez Sarsfield 1027). Gratis

16.30h - Ritmo, juego y un abrazo, Para infancias de 5 a 10 años y sus abuelos, continúa el miércoles 15/7 Museo de Arte Decorativo Firma y Odilo Estevez (Santa Fe 748). Gratis. Con inscripción.

16.30h - “Luna Gatuna”. La Orilla Infinita (Colón 2148).

16.30h - “La guarida de los sentidos”. Para bebés de 0 a 2 años. Teatro de la Manzana (San Juan 1950).

17h - Recorrido para todo público. Museo Castagnino (Av. Pellegrini 2202). Gratis

17h - Recorrido guiado por las muestras. macro. (Av. E. López 2250). Gratis

17h - Show de “Martín, cuentos y canciones”, narración, lectura y música en vivo. EMR Librería Municipal (Presidente Roca 731)

17h - “La guarida de los sentidos”. Para bebés de 0 a 2 años. Teatro de la Manzana (San Juan 1950).

17h - “El Investigatopo”. Teatro Empleados de Comercio (Corrientes 450). Sin cargo para afiliados AEC y socios AMECRO

17.30h - Espectáculo infantil de pequeño formato. Vecinal Azcuénaga (Mendoza 5310). Gratis

17.30h - “La guarida de los sentidos”. Para bebés de 0 a 2 años. Teatro de la Manzana (San Juan 1950).

17h - Presentación del Quinteto Aureus, con un concierto didáctico en homenaje a María Elena Walsh. Plataforma Lavardén (Mendoza 1085). Gratis.

21h - Como parte de las Juntadas Re-Suena se presentarán Compe Freestyle Zona Libre y Tano. Somos Música Espacio Cultural (San Martín 1372). Gratis.

>> Leer más: Empiezan las vacaciones de invierno en Rosario con una gran agenda de actividades

¿Qué hacer con los chicos estas vacaciones de invierno en Rosario?

En Rosario hay una gran variedad de planes para disfrutar con los más chicos en estas vacaciones de invierno. Hay propuestas todos los gustos: circo, teatro, humor, museos, cine, títeres, música, muestras, talleres y espectáculos al aire libre en los distintos espacios de la ciudad.

Los espacios de Municipalidad de Rosario y del gobierno de Santa Fe abren en horarios especiales y proponen una multiplicidad de planes en su mayoría gratuitos. Las grillas detalladas con los días, horarios y lugares de cada una de las propuestas, además, pueden consultarse en los sitios web y en las redes sociales de cada una de las reparticiones: @santa_fe_cultura y @culturarosario.

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Por otro lado, distintas salas y espacios tendrán espectáculos con precios accesibles, y los suscriptores de Tarjeta BLC podrán aprovechar descuentos exclusivos y sorteos en shows seleccionados.

En el Museo del Diario La Capital habrá una agenda especial para las infancias y las familias. Del 6 al 17 de julio, de lunes a viernes habrá recorridos guiados con actividades didácticas a las 10 y 11 de la mañana. Los martes y jueves a las 15, se podrá participar de talleres de encuadernación (para quienes tengan entre 7 y 14 años). Finalmente, los sábados a las 12, habrá recorridos teatralizados, donde un divertido canillita los llevará a descubrir la historia de las rotativas. Las últimas dos actividades son gratuitas pero tienen cupos limitados. Para reservar lugar, se puede llamar al 5228805 (de lunes a viernes de 9 a 13 hs) o por el formulario disponible en la biografía de Instagram (@museodiariolacapital).