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Parafraseando a "Juego de tronos", Santiago Caputo sentenció: "Viviré y moriré en mi puesto"

El asesor presidencial Santiago Caputo volvió a mostrarse incondicional hacia el presidente Milei

9 de julio 2026 · 19:20hs
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Parafraseando a Juego de tronos, Santiago Caputo sentenció: Viviré y moriré en mi puesto

El asesor presidencial Santiago Caputo volvió a mostrarse incondicional hacia el presidente Javier Milei y publicó una foto donde se lo ve detrás del mandatario, como una especie de custodio. “Viviré y moriré en mi puesto”, aseguró desde sus redes sociales, parafraseando el juramento de la Guardia de la Noche en la serie "Juego de tronos".

Caputo incluso citó la frase en su idioma original ("I shall live and die at my post"), en una nueva referencia a una de sus series televisivas favoritas. En algún momento ya había publicado en redes social "winter is coming" ("el invierno está llegando"), el lema de la Casa Stark en la saga de novelas de fantasía épica escrita por George R. R. Martin, en la cual se basa la serie de HBO. Y alguna vez usó otro pasaje del juramento de la Guardia de Noche, también en inglés: "El escudo que protege los reinos de los hombres".

Desde diciembre de 2023, el rol de asesor externo le permitió a Caputo formar parte del círculo rojo del jefe del Estado, al mismo tiempo en que logró tener una gran influencia sobre el gabinete sin ocupar ninguno de los Ministerios. Su llegada a la mesa chica se consolidó gracias a la confianza ciega que le tiene tanto el presidente como su hermana, la secretaria general, Karina Milei, con quienes conforma el famoso "triángulo de hierro".

Para Caputo, Milei lidera el gobierno "más importante y transparente de la historia argentina" y afirma que su objetivo principal es que se convierta en "el mejor" mandatario, a través de las modificaciones legislativas y estructurales que se necesitan hacer en la Argentina para que sea "el país más libre del mundo".

La relación con Caputo fue previa a la llegada de Milei a la presidencia, incluso su vínculo fue clave para convencerlo de lanzar su candidatura. Una vez ganadas las elecciones, el asesor aseguró que la campaña política y la gestión de La Libertad Avanza (LLA) son "indivisibles" y lo fundamentó en que toda su estrategia se reflejó en el éxito de las reformas que llevaron al Congreso.

Caputo había conocido al exlegislador porteño (que luego fue expulsado de LLA) Ramiro Marra cuando estudiaban en el colegio Manuel Belgrano. Tanto Marra como Eugenio Casielles, otro exlegislador libertario, fueron quienes lo acercaron a la campaña legislativa de Milei en 2021.

Entre 2022 y 2023 se encargó del desarrollo estratégico de su candidatura al punto de volverse indispensable y ser calificado por el propio presidente como "el verdadero arquitecto" de la victoria libertaria.

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