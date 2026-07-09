Arroyo Seco: detuvieron a un integrante de la banda del "peruano" Rodriguez Granthon

Es sospechoso de haber golpeado a integrantes de una familia. Fue condenado en 2022 a tres años de prisión por integrar la banda.

Dos personas quedaron detenidas por una denuncia de amenazas y lesiones graves en Arroyo Seco, uno de ellos está ligado a la banda del "peruano" Julio Rodríguez Granthon.

La Policía de Investigaciones realizó dos allanamientos en la localidad, el primero en Churchill al 600 y el otro en Independencia al 1200. Los detenidos son Lisandro Leonel T. de 28 años y Esteban Ezequiel P. de 27. Además, se secuestraron cuatro teléfonos celulares, una balanza de precisión, recipientes con marihuana fraccionada y otros con material vegetal compatible con cannabis. Por disposición judicial, estos últimos elementos fueron remitidos a la Fiscalía de Microtráfico para la continuidad de la investigación correspondiente.

Esteban Ezequiel P. fue condenado en mayo de 2022 a tres años de prisión por integrar, junto a otras ocho personas, una asociación ilícita vinculada a la banda narco liderada por el denominado “Peruano” Rodríguez Granthon, dedicada a la comercialización de estupefacientes y extorsiones. Asimismo, también figura mencionado en otra investigación de relevancia desarrollada durante 2025 por una causa de privación ilegítima de la libertad y extorsión.

Disputa deportiva

La investigación se inició el 22 de junio, luego de que las víctimas denunciaran haber sido atacadas tras una discusión vinculada a una institución deportiva local. De acuerdo con la investigación, los agresores golpearon a una de las víctimas provocándole una fractura de maxilar inferior y, posteriormente, ingresaron por la fuerza a otra vivienda, donde agredieron a otra persona hasta dejarla inconciente. Una de las víctimas permaneció internada durante cinco días en el Hospital Provincial de Rosario.

A partir de las tareas investigativas desarrolladas por la Brigada Operativa de la PDI, los investigadores lograron identificar los domicilios de los presuntos autores y reunir los elementos necesarios para solicitar las correspondientes órdenes de allanamiento.∏