Las obras en el Policlínico San Martín entran en su etapa final y se inauguran a fines de julio

Los trabajos en el policlínico integran el plan de fortalecimiento de infraestructura sanitaria. Javkin y la secretaria de Salud supervisaron las tareas

La ampliación del Policlínico San Martín , ubicada en Chubut 7145) ya entró en su etapa final y su inauguración está prevista para fines de este mes. Así lo adelantaron el intendente Pablo Javkin y la secretaria de Salud Pública, Soledad Rodríguez , en una reciente recorrida por las obras.

La intervención demandó una inversión aproximada de 420 millones de pesos e integra el plan de fortalecimiento de infraestructura sanitaria que lleva adelante el municipio.

En concreto, esta intervención permitirá potenciar la capacidad de atención del efector mediante la incorporación de nuevos espacios destinados a la rehabilitación, la atención interdisciplinaria y la descentralización de servicios municipales.

En total, la iniciativa sumará 183 metros cuadrados cubiertos. La obra contempla la construcción de una nueva sala de kinesiología, un consultorio, dos boxes de tratamiento, un ingreso independiente, una rampa de acceso que mejorará la accesibilidad y un patio terapéutico destinado a las actividades de rehabilitación.

Además, se incorporan dos consultorios para la Agencia de Prevención y Abordajes de Consumos Problemáticos, junto con un office y un espacio de usos múltiples (SUM), ampliando las prestaciones que se brindan a vecinas y vecinos en el establecimiento. A su vez, la obra involucra la puesta en funcionamiento de un nuevo Centro Cuidar.

Durante la visita, Rodríguez expresó: "El Policlínico San Martín es el único efector del territorio que tiene guardia 24 horas. Nosotros lo llamamos 'nuestro hospital territorial', porque tiene algunas cosas de hospital, pero también del centro de salud, porque tiene puertas abiertas y mucha actividad ambulatoria".

Sobre la intervención que está llevándose a cabo en el lugar, la funcionaria destacó que "empezó como un proyecto de ampliación de la sala de kinesiología, pero tomando algunos otros modelos que tenemos en la red, de engranaje y amalgama entre salud y desarrollo". Fue en este marco que se pensó que la Agencia de Consumos Problemáticos esté presente en dicho espacio, al igual que un nuevo Centro Cuidar destinado a las infancias.

"La idea fue construcción de los equipos que se encontraron y le dieron forma y ahí la vemos materializada: más de 200 metros cuadrados en los que funcionará una nueva sala de kinesiología completamente renovada, divina, espaciosa, con mucha luz, y un punto de la agencia de consumos problemáticos que va a trabajar en íntimo contacto con los equipos de la guardia del Policlínico San Martín", explicó la secretaria.

Y añadió: "Entonces vamos a tener allí la conjunción de actividades ambulatorias y si es necesario también la internación que ofrece el efector."

"Esta es una obra más que se suma a un total de 24 obras que la Secretaría de Salud hoy sostiene. Algunas en marcha, otras en fase de proyecto y otras licitándose. Todo en respuesta a lo que nuestras usuarias y usuarios necesitan, que son espacios confortables y que nuestros equipos merecen trabajar bien también", concluyó.

De la recorrida por los trabajos también participaron el director del Policlínico San Martín, Juan Buera, parte del personal de salud que trabaja en el establecimiento, y vecinas y vecinos que se atienden en el lugar.

Una referencia sanitaria y cultural para la comunidad

El Policlínico San Martín no sólo es el centro de salud de atención primaria más grande, sino que es el único que posee servicio de guardia de la red de Salud Pública. Pero además, y sobre todo, es un espacio de referencia sanitaria y cultural para las y los vecinos de los distritos Noroeste y Oeste y localidades aledañas.

El efector se diferencia del resto de los centros de salud ya que cuenta con recursos de mayor complejidad. Da respuesta a miles de vecinas y vecinos de los barrios de la zona, a través de su guardia de 24 horas para adultas, adultos, niñas y niños.

Además, cuenta con destacados profesionales en sus servicios de cardiología, neurología, endocrinología, traumatología, reumatología, dermatología, ginecología, obstetricia, odontología, fisiatría, kinesiología, fonoaudiología, psicología y psiquiatría. Y es importante destacar la alta demanda en sus sectores de rayos x y ecografía.

Se traba en 15 grandes obras de salud

Se trata de trabajos que se llevan adelante en todos los distritos de la ciudad y que serán inaugurados entre 2026 y 2027 para beneficiar a vecinas y vecinos de todos los barrios.

En este marco, el Estado local realiza una inversión que supera los $5.900 millones para mejorar la Red de Salud Pública, que incluye ampliaciones, remodelaciones, mejoras y nuevas estructuras en centros de salud, hospitales, y en el Instituto de Lucha Antipoliomielítica y Rehabilitación del Lisiado de Rosario (Ilar). Sumado a esto, el municipio desarrollará la nueva planta de sueros del Laboratorio de Especialidades Medicinales (LEM), que tendrá un presupuesto de $3.800 millones.

Las obras que se están ejecutando y que se inaugurarán durante el corriente año son:

Centro de Salud Domingo Matheu : contará con 4 nuevos consultorios, sumando 150 m2 de espacio en el efector.

: contará con 4 nuevos consultorios, sumando 150 m2 de espacio en el efector. Centro de Salud Coulin : Sumará 22 por ciento de la superficie cubierta y un 21 por ciento de la superficie exterior. Contará con nueva farmacia y consultorio, mejoras en admisión, accesos y salida de emergencia, reformas en los patios y nueva sala de espera climatizada.

: Sumará 22 por ciento de la superficie cubierta y un 21 por ciento de la superficie exterior. Contará con nueva farmacia y consultorio, mejoras en admisión, accesos y salida de emergencia, reformas en los patios y nueva sala de espera climatizada. Policlínico San Martín : Se trabaja en la nueva sala de kinesiología, un consultorio, 2 boxes de tratamiento, ingreso independiente, rampa de acceso y patio terapéutico. También se incorporan 2 consultorios para la Agencia de Consumo con office y espacio de SUM. El total de la ampliación será de 150 m2.

: Se trabaja en la nueva sala de kinesiología, un consultorio, 2 boxes de tratamiento, ingreso independiente, rampa de acceso y patio terapéutico. También se incorporan 2 consultorios para la Agencia de Consumo con office y espacio de SUM. El total de la ampliación será de 150 m2. Hospital Carrasco : Se trabaja en la puesta en valor del edificio histórico. Obra que contempla la demolición de la escalera existente y construcción de una nueva, poniendo en valor y recuperando parte del edificio histórico.

: Se trabaja en la puesta en valor del edificio histórico. Obra que contempla la demolición de la escalera existente y construcción de una nueva, poniendo en valor y recuperando parte del edificio histórico. Paseo de las Salud : Finalización del paseo. Comprende el retiro del piso existente, impermeabilización, colocación de nuevo pavimento, sector de caucho con estación de calistenia, papeleros, bebederos, vegetación y rampa de acceso.

: Finalización del paseo. Comprende el retiro del piso existente, impermeabilización, colocación de nuevo pavimento, sector de caucho con estación de calistenia, papeleros, bebederos, vegetación y rampa de acceso. Hospital de Salud Animal: Se trabaja en la última etapa del hospital, adecuación de caniles, aislación térmica, reparación de rejas y desagües, ampliación área de internación, construcción de sector de enfermería y área de radiología e imagen.

Las que finalizarán en el 2027 son las siguientes: