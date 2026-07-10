La venta de autos repuntó en Santa Fe y afirman que el segundo semestre será mejor

El representante de concesionarios en la provincia, Jorge Pesado Castro, aseguró que la demanda de vehículos cero kilómetro viene creciendo. Qué pasa con los usados

Después de una drástica caída de más del 25 por ciento en los patentamientos de autos en todo el país durante mayo, el primer semestre concluyó con señales de recuperación . La cantidad de vehículos nuevos registrados en Santa Fe aumentó un 9,9 por ciento en junio y los vendedores creen que la segunda mitad del año será positiva.

Desde la Asociación de Concesionarias Automotores de la República Argentina (Acara) plantearon que la última parte de 2026 seguirá una tendencia de crecimiento. El representante de la entidad en la provincia, Jorge Pesado Castro , dijo a través de LT8 que el escenario actual es "muy ventajoso" para comprar un cero kilómetro o un usado .

"La economía está empezando a florecer y eso va a mejorar la capacidad de ahorro, que estaba muy deteriorada" , anticipó el empresario rosarino. A nivel regional destacó que en los próximos meses empezará la venta de "las cosechas fuertes" y precisó: "La soja y el maíz vienen muy bien. Eso va a derramar beneficios en toda la zona".

De acuerdo a datos de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA), junio finalizó con 4.393 unidades patentadas en Santa Fe . Esto implica un incremento fuerte con respecto al mes anterior, incluso por encima de la variación del 7,2 por ciento a nivel nacional.

Así como se aprecia una recuperación después del bajón de mayo, el relevamiento de Acara indica que el repunte reciente no basta para revertir la caída sostenida del último año. En este sentido, la provincia sufrió un descenso del 8,6 por ciento en comparación con el mismo período de 2025.

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Pesado Castro cree que la situación del mercado automotor argentino seguirá mejorando en el segundo semestre. Al respecto, apuntó: "Al bajar la inflación, ya están bajando las tasas de interés".

Por lo pronto, la primera mitad del año concluyó con una retracción del 9,9 por ciento en los patentamientos de todo el país. La caída en Santa Fe fue de 8,4 puntos porcentuales, con 27.510 unidades registradas en comparación con las 30.024 de 2025.

El representante de Acara en la provincia sostuvo que las ventas en las concesionarias se redujeron por la "la disminución de la capacidad de consumo en gran parte de la población". También se refirió a la "falta de una financiación más adecuada", en relación a las tasas de interés.

Por otra parte, el empresario rosarino introdujo un argumento "ajeno a la parte comercial" a la hora de explicar la caída. "Mucha gente sigue pensando que sus automotores están al mismo valor que cuando había escasez de vehículos cero kilómetro", advirtió.

¿Cuál es el cero kilómetro más barato en Argentina?

Pesado Castro concluyó que los usados tenían precios excesivos y esto limitaba las operaciones. Sin embargo, afirmó que el escenario actual es distinto: "Todos los usados han bajado aproximadamente un 10 por ciento". A continuación añadió que los coches nuevos también se abarataron en la misma proporción.

El representante de Acara señaló que los autos cero kilómetro más baratos de Argentina cuestan al menos $ 27.000.000. En ese segmento se incluyen el Fiat Mobi, el Renault Kwid y el Hyundai HB20.

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En una gama mediana como la que buscan remiseros y taxistas, la lista de modelos económicos tiene un precio mínimo que oscila entre 30 y 35 millones de pesos. En esta categoría aparecen el Fiat Cronos, el Peugeot 208 y el Renault Stepway.

Por otro lado, el vendedor comentó que los vehículos con motores híbridos tienen "valores muy competitivos" con la ventaja de un arancel cero para su importación. La oferta varía entre 28.000 y 35.000 dólares para modelos que no pagan patente durante los primeros cinco años en Santa Fe y se bonifica el sellado provincial.

Se viene un freno en la venta de autos chinos

En sintonía con los cambios del mercado a nivel nacional, una de las principales novedades de 2026 fue el crecimiento de los autos chinos en Rosario. Pesado Castro reconoció que las marcas asiáticas ganaron mucho terreno, pero advirtió que "eso se está frenando".

El empresario recordó que la importación con arancel cero tiene un límite anual. "Las licitaciones ya se han hecho y se está agotando el stock. Estimo que lo que queda es cada vez un poquito menos de disponibilidad", comentó.

El representante de Acara aseveró que los modelos chinos "tuvieron un primer semestre muy exitoso", pero calculó que no tendrán tantas unidades para sostener el nivel de ventas hasta diciembre. A su vez, anticipó que la tendencia puede modificarse a partir del año próximo, cuando se renueven los cupos para las compras en el exterior.

¿Cuáles fueron los autos más vendidos en junio de 2026?

Durante junio se confirmaron 45.995 patentamientos en Argentina. Esta cifra representa un aumento con respecto al mes anterior, pero también implica una caída interanual del 12,8 por ciento y un descenso del 9,9 por ciento en el acumulado desde el inicio de 2026.

Dentro de la lista difundida por la asociación nacional aparecen 30.106 automóviles nuevos, un 5,4 por ciento más que en mayo. El segmento que más creció en esa comparación fue el de los comerciales livianos (donde se anotan las camionetas 4x4), con 13.093 unidades y una suba de 12,6 puntos porcentuales.

El ranking de modelos con más patentamientos en junio fue encabezado por la Toyota Hilux. En el período analizado se inscribieron 3.002 pick ups de la firma japonesa. En el segundo lugar aparece el Fiat Cronos (1.900), seguido por la Ford Ranger (1.786) y el Ford Territory (1.584).

De la mano de su 4x4, la automotriz nipona también quedó en la cima de la lista de marcas más vendidas después de mayo, con 6.775 vehículos. En tanto, Volswagen (5.487) sacó una leve diferencia por encima de Fiat (5.226).