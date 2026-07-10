El "asado gasolero" de los rosarinos: tapa, marucha, nalga, pollo y cerdo

Argentina juega el sábado a la noche y los carniceros cuentan qué compran los clientes para ver los partidos juntos sin lastimar el bolsillo

El asado, un ritual casi religioso para los argentinos y la mejor excusa para juntarse con la familia o los amigos, cambia su composición con los vaivenes económicos.

El partido de la selección cambia los hábitos de consumo . Con Argentina clasificada a los cuartos de final del Mundial 2026 y el cruce del sábado a las 22 frente a Suiza, las carnicerías rosarinas esperan un movimiento mayor al de los encuentros anteriores con el asado como protagonista .

El horario nocturno y de fin de semana aparece como el escenario ideal para las reuniones familiares y entre amigos , con la parrilla otra vez en el centro , aunque con una particularidad: cada vez más clientes buscan alternativas para abaratar la cuenta .

" El sábado sí va a ser un día de juntada, seguro, y el asado va a estar dando vuelta . En los partidos anteriores tocaron algunos horarios complicados", sostuvo Juan Ramos, presidente de la Sociedad de Carniceros de Rosario.

Sábado a la noche otra vez

Ramos explicó que notaron un incremento, "pero nada masivo y mucho menos que la gente se haya volcado totalmente al asado. Pensamos que este fin de semana, con el partido de la selección un sábado a la noche, va a estar más interesante", confió.

Según explicó, la situación económica modificó la composición tradicional de la parrilla. Ya no predominan únicamente la costilla y el vacío, sino que los consumidores mezclan distintos cortes y suman pollo y cerdo para reducir el gasto.

"La gente trata de ir variando, no solamente la costilla y el vacío. La tapa de asado, el pollo para hacer a la parrilla y los cortes de cerdo también se usan mucho. Todo está basado en el poder adquisitivo de cada familia", señaló.

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Precio y calidad

Ramos aseguró que el interés por el asado ya empezó a sentirse en las consultas de los clientes, aunque aclaró que todavía no se traduce en una demanda masiva. "Ya estamos detectando preguntas por el asado. No es algo que uno diga que explotó, porque hablo con otros carniceros y a todos les pasa lo mismo. Pero sí vemos que la gente arma asados que ya no son solamente de costilla y vacío como antes, sino que va variando para abaratar un poco".

Entre las opciones más buscadas aparecen cortes que ofrecen una buena relación entre precio y calidad. "Sacando la costilla y el vacío, que siempre son los más buscados, la otra alternativa es la tapa de asado, la marucha y la tapa de nalga. También se usa mucho la marucha deshuesada, que cuesta menos que los cortes tradicionales y es muy rica", indicó.

En cuanto a los valores, Ramos aclaró que los precios varían entre carnicerías según las ofertas y la zona, por lo que solo pueden tomarse como una referencia. "La costilla está en un promedio de 22.000 pesos el kilo y el vacío ronda los 24.000. Calculando medio kilo por persona para cuatro comensales, el costo queda entre 11.000 y 12.000 pesos por persona".

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Cuidar el bolsillo

En cambio, los cortes alternativos permiten bajar algunos escalones el gasto. La tapa de asado ronda los 16.000 pesos el kilo, mientras que la marucha deshuesada y la tapa de nalga se ubican cerca de los 18.000 pesos, con versiones con hueso que pueden encontrarse alrededor de los 14.000.

"Con esos cortes el costo baja a entre 9.000 y 10.000 pesos por persona. De todos modos, es un cálculo estimativo porque cada carnicería maneja sus propios precios y promociones", remarcó.

El pollo también gana cada vez más espacio en las parrillas rosarinas. Su precio sensiblemente menor lo convierte en una de las alternativas preferidas para completar el menú y mantener la tradición del asado sin hacer un desembolso tan grande.

"Hay que acordarse de que muchos asados también se hacen con pollo. Está en un promedio de 5.000 pesos el kilo, por lo que un pollo de dos kilos cuesta alrededor de 10.000 pesos y rinde mucho. También se usan bastante las patas de pollo y la pulpa de cerdo, que ronda los 10.000 pesos el kilo. La gente busca alternativas para abaratar y las encuentra", concluyó.