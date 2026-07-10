Balaceras durante el feriado: un joven herido en Vía Honda y dos viviendas atacadas a tiros

Un joven de 23 años recibió un disparo en una pierna, mientras que en distintas zonas del sur y sudoeste de Rosario se registraron ataques contra hogares

Un joven de 23 años fue víctima de un ataque a tiros ocurrido este jueves por la noche en la zona sur de Rosario. Como consecuencia, quedó internado, aunque fuera de peligro, por una herida en una pierna. Además se registraron otras balaceras en distintas zonas de Rosario.

El hecho se registró pasadas las 22.10 del jueves en Cerrillos al 4000, barrio Vía Honda. La víctima fue identificada como Jesús R., de 23 años , con domicilio a 500 metros del lugar del ataque, en el mismo barrio.

De acuerdo a información preliminar, la Policía de Investigaciones fue notificada ante el ingreso de la víctima al Hospital Carrasco, donde llegó por sus propios medios acompañado de su hermana. La mujer informó a los agentes que el joven había recibido un disparo en la pierna, pero por el momento se desconocen pormenores del suceso.

Otro herido y más tiros en Rosario

En tanto, en la zona sudoeste de Rosario se registró otro hecho violento con el saldo de un herido. Se trata de un joven de 22 años que ingresó al Hospital Clemente Álvarez con varias heridas de arma blanca. El ataque ocurrió en alrededores de los Fonavi de Rouillón y Seguí, en circunstancia todavía bajo investigación.

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Por otro lado, la policía tomó conocimiento de una balacera en Villa Manuelita, barrio Tablada. Ocurrió contra una vivienda de Río Atuel al 4000 y los agentes detectaron al menos cuatro impactos de bala contra el frente del domicilio.

En otra vivienda de la zona sur, Oroño al 3900, se registró un ataque a tiros: fueron al menos 8 balazos contra contra la fachada de la casa. También en la zona sudoeste la policía trabajó a partir de una denuncia por disparos al aire. Fue en Rouillón y pasaje 1905, donde los peritos recogieron 24 vainas servidas.