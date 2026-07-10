La Capital | Policiales | Balaceras

Balaceras durante el feriado: un joven herido en Vía Honda y dos viviendas atacadas a tiros

Un joven de 23 años recibió un disparo en una pierna, mientras que en distintas zonas del sur y sudoeste de Rosario se registraron ataques contra hogares

10 de julio 2026 · 09:52hs
Google Seguir a La Capital en Google
La víctima de una de las balaceras quedó internado en el Hospital Carrasco. 

Foto: Google Maps.

La víctima de una de las balaceras quedó internado en el Hospital Carrasco. 

Un joven de 23 años fue víctima de un ataque a tiros ocurrido este jueves por la noche en la zona sur de Rosario. Como consecuencia, quedó internado, aunque fuera de peligro, por una herida en una pierna. Además se registraron otras balaceras en distintas zonas de Rosario.

El hecho se registró pasadas las 22.10 del jueves en Cerrillos al 4000, barrio Vía Honda. La víctima fue identificada como Jesús R., de 23 años, con domicilio a 500 metros del lugar del ataque, en el mismo barrio.

>> Leer más: Cinco jóvenes detenidos en barrio Luis Agote con varios gramos de marihuana fraccionada

De acuerdo a información preliminar, la Policía de Investigaciones fue notificada ante el ingreso de la víctima al Hospital Carrasco, donde llegó por sus propios medios acompañado de su hermana. La mujer informó a los agentes que el joven había recibido un disparo en la pierna, pero por el momento se desconocen pormenores del suceso.

Otro herido y más tiros en Rosario

En tanto, en la zona sudoeste de Rosario se registró otro hecho violento con el saldo de un herido. Se trata de un joven de 22 años que ingresó al Hospital Clemente Álvarez con varias heridas de arma blanca. El ataque ocurrió en alrededores de los Fonavi de Rouillón y Seguí, en circunstancia todavía bajo investigación.

>> Leer más: Empalme Graneros: tres detenidos por venta de cocaína en la misma esquina en apenas un mes

Por otro lado, la policía tomó conocimiento de una balacera en Villa Manuelita, barrio Tablada. Ocurrió contra una vivienda de Río Atuel al 4000 y los agentes detectaron al menos cuatro impactos de bala contra el frente del domicilio.

En otra vivienda de la zona sur, Oroño al 3900, se registró un ataque a tiros: fueron al menos 8 balazos contra contra la fachada de la casa. También en la zona sudoeste la policía trabajó a partir de una denuncia por disparos al aire. Fue en Rouillón y pasaje 1905, donde los peritos recogieron 24 vainas servidas.

Noticias relacionadas
Las herramientas usadas en los robos: Handys e Inhibidores de señal 

Imputan a una banda de cordobeses y rosarinos por robo en automóviles

Uno de los allanamientos en zona oeste.

Robaron a una jubilada de 83 años y el sistema Lince fue clave para detener a cuatro sospechosos

El crimen estaría relacionado con el narcotráfico

Detuvieron a otro sospechoso por el crimen de Gastón Montenegro

La policía trasladó a Daiana D. a la comisaría 2ª tras la denuncia de robo.

Robo mundialista en la peatonal: quiso llevarse una remera de la selección

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario Central: qué tan encaminado está el regreso de Axel Werner

Rosario Central: qué tan encaminado está el regreso de Axel Werner

Motos: aprobaron los boxes de estacionamiento frente a obras en construcción

Motos: aprobaron los boxes de estacionamiento frente a obras en construcción

Newells: Lautaro Giannetti empieza a asomar y tomar ritmo para salir al ruedo

Newell's: Lautaro Giannetti empieza a asomar y tomar ritmo para salir al ruedo

Robo mundialista en la peatonal: quiso llevarse una remera de la selección

Robo mundialista en la peatonal: quiso llevarse una remera de la selección

Lo último

Ángel Di María publicó un cálido mensaje en apoyo al duro momento que atraviesa Campaz

Ángel Di María publicó un cálido mensaje en apoyo al duro momento que atraviesa Campaz

Daniel Tonelli: Arroyo Seco despertó y quiere convertirse en una ciudad segura, turística y abierta al río

Daniel Tonelli: "Arroyo Seco despertó y quiere convertirse en una ciudad segura, turística y abierta al río"

Subastan la pelota con la que Maradona hizo la Mano de Dios y el Gol del Siglo: cuánto cuesta

Subastan la pelota con la que Maradona hizo la Mano de Dios y el Gol del Siglo: cuánto cuesta

La venta de autos repuntó en Santa Fe y afirman que el segundo semestre será mejor

El representante de concesionarios en la provincia, Jorge Pesado Castro, aseguró que la demanda de vehículos cero kilómetro viene creciendo. Qué pasa con los usados

La venta de autos repuntó en Santa Fe y afirman que el segundo semestre será mejor
Balaceras durante el feriado: un joven herido en Vía Honda y dos viviendas atacadas a tiros
Policiales

Balaceras durante el feriado: un joven herido en Vía Honda y dos viviendas atacadas a tiros

El asado gasolero de los rosarinos: tapa, marucha, nalga, pollo y cerdo

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

El "asado gasolero" de los rosarinos: tapa, marucha, nalga, pollo y cerdo

Cómo es el nuevo sistema de licencias médicas para empleados públicos en Santa Fe
La Ciudad

Cómo es el nuevo sistema de licencias médicas para empleados públicos en Santa Fe

Mundial 2026: por el delay, se disparó el interés por las antenas TDA para ver los partidos
Ovación

Mundial 2026: por el delay, se disparó el interés por las antenas TDA para ver los partidos

Operativo epidemiológico en Ybarlucea: desalojaron un criadero por triquinosis
La Región

Operativo epidemiológico en Ybarlucea: desalojaron un criadero por triquinosis

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario Central: qué tan encaminado está el regreso de Axel Werner

Rosario Central: qué tan encaminado está el regreso de Axel Werner

Motos: aprobaron los boxes de estacionamiento frente a obras en construcción

Motos: aprobaron los boxes de estacionamiento frente a obras en construcción

Newells: Lautaro Giannetti empieza a asomar y tomar ritmo para salir al ruedo

Newell's: Lautaro Giannetti empieza a asomar y tomar ritmo para salir al ruedo

Robo mundialista en la peatonal: quiso llevarse una remera de la selección

Robo mundialista en la peatonal: quiso llevarse una remera de la selección

Detuvieron a otro sospechoso por el crimen de Gastón Montenegro

Detuvieron a otro sospechoso por el crimen de Gastón Montenegro

Ovación
Subastan la pelota con la que Maradona hizo la Mano de Dios y el Gol del Siglo: cuánto cuesta
Ovación

Subastan la pelota con la que Maradona hizo la Mano de Dios y el Gol del Siglo: cuánto cuesta

Subastan la pelota con la que Maradona hizo la Mano de Dios y el Gol del Siglo: cuánto cuesta

Subastan la pelota con la que Maradona hizo la Mano de Dios y el Gol del Siglo: cuánto cuesta

España vs. Bélgica por los cuartos del Mundial 2026: dónde y a qué hora verlo

España vs. Bélgica por los cuartos del Mundial 2026: dónde y a qué hora verlo

Mbappé habló sobre su lesión: qué dijo tras el golpe en el tobillo que asustó a Francia

Mbappé habló sobre su lesión: qué dijo tras el golpe en el tobillo que asustó a Francia

Policiales
Balaceras durante el feriado: un joven herido en Vía Honda y dos viviendas atacadas a tiros
Policiales

Balaceras durante el feriado: un joven herido en Vía Honda y dos viviendas atacadas a tiros

Cinco jóvenes detenidos en barrio Luis Agote con varios gramos de marihuana fraccionada

Cinco jóvenes detenidos en barrio Luis Agote con varios gramos de marihuana fraccionada

Arroyo Seco: detuvieron a un integrante de la banda del peruano Rodriguez Granthon

Arroyo Seco: detuvieron a un integrante de la banda del "peruano" Rodriguez Granthon

Imputan a una banda de cordobeses y rosarinos por robo en automóviles

Imputan a una banda de cordobeses y rosarinos por robo en automóviles

La Ciudad
Cómo es el nuevo sistema de licencias médicas para empleados públicos en Santa Fe
La Ciudad

Cómo es el nuevo sistema de licencias médicas para empleados públicos en Santa Fe

Un locro reunió a 150 personas en situación de calle para celebrar el 9 de Julio

Un locro reunió a 150 personas en situación de calle para celebrar el 9 de Julio

El asado gasolero de los rosarinos: tapa, marucha, nalga, pollo y cerdo

El "asado gasolero" de los rosarinos: tapa, marucha, nalga, pollo y cerdo

Cementerio El Salvador: un viaje a través del tiempo para explorar la memoria de Rosario

Cementerio El Salvador: un viaje a través del tiempo para explorar la memoria de Rosario

Quién fue Ramiro Agulla, el publicista que creó La llama que llama y la campaña de De la Rúa
Zoom

Quién fue Ramiro Agulla, el publicista que creó "La llama que llama" y la campaña de De la Rúa

Bronquiolitis: Santa Fe suma un anticuerpo para proteger a los bebés más vulnerables
La Ciudad

Bronquiolitis: Santa Fe suma un anticuerpo para proteger a los bebés más vulnerables

Los rosarinos celebraron el 9 de Julio con un desfile y una gran fiesta popular
La Ciudad

Los rosarinos celebraron el 9 de Julio con un desfile y una gran fiesta popular

Santiago Caputo en modo Juego de tronos: Viviré y moriré en mi puesto
Política

Santiago Caputo en modo "Juego de tronos": "Viviré y moriré en mi puesto"

Ciencia: el ajuste presupuestario se reforzó en el primer semestre
Economía

Ciencia: el ajuste presupuestario se reforzó en el primer semestre

El FMI respaldó la hoja de ruta que presentó Caputo para pagar las deudas
Economía

El FMI respaldó la hoja de ruta que presentó Caputo para pagar las deudas

Un aeropuerto de Florida ahora se llama Presidente Donald J. Trump
El Mundo

Un aeropuerto de Florida ahora se llama Presidente Donald J. Trump

El mexicano Luisito Comunica dijo que Feinmann es ignorante e imbécil
Información General

El mexicano Luisito Comunica dijo que Feinmann es "ignorante e imbécil"

Una falsa amenaza de bomba en el microcentro rosarino terminó con un detenido
Policiales

Una falsa amenaza de bomba en el microcentro rosarino terminó con un detenido

Robo mundialista en la peatonal: quiso llevarse una remera de la selección
Policiales

Robo mundialista en la peatonal: quiso llevarse una remera de la selección

Trabajadores del Conicet denuncian la destrucción del sistema científico
Información General

Trabajadores del Conicet denuncian "la destrucción del sistema científico"

Etapa final de las obras en el Policlínico San Martín: se inauguran a fines de julio
La Ciudad

Etapa final de las obras en el Policlínico San Martín: se inauguran a fines de julio

Rosario perdió $1.300 millones por mes para sostener los colectivos
La Ciudad

Rosario perdió $1.300 millones por mes para sostener los colectivos

Caída del pelo: el verdadero rol del estrés y la herencia en la alopecia
Salud

Caída del pelo: el verdadero rol del estrés y la herencia en la alopecia

El gobierno reflotó su mesa política como espacio de definición oficialista
Política

El gobierno reflotó su mesa política como espacio de definición oficialista

Autorizaron a 35 empleados a salir antes para ver a Argentina y los despidieron
Información General

Autorizaron a 35 empleados a salir antes para ver a Argentina y los despidieron

Tres detenidos por venta de cocaína en la misma esquina de Rosario en apenas un mes
Policiales

Tres detenidos por venta de cocaína en la misma esquina de Rosario en apenas un mes

Facturas truchas por $10 mil millones: condenan a la banda de los contadores
Policiales

Facturas truchas por $10 mil millones: condenan a "la banda de los contadores"

Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6: se lleva 363 millones de pesos
Información General

Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6: se lleva 363 millones de pesos

Murió Pascual Guerrieri, artífice clave del terrorismo de Estado en Rosario
Política

Murió Pascual Guerrieri, artífice clave del terrorismo de Estado en Rosario