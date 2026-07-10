Mundial 2026: por el delay, se disparó el interés por las antenas TDA para ver los partidos

Las búsquedas crecieron más de 2.000% durante el torneo. También aumentaron las consultas por proyectores para seguir los encuentros en pantalla gigante

Nadie quiere que le griten antes los goles del Mundial

El problema del delay en las transmisiones del Mundial 2026 ya empezó a modificar los hábitos de los hinchas argentinos. Mientras miles buscan evitar que el vecino grite un gol antes de verlo en la pantalla, creció de forma exponencial el interés por comprar antenas de Televisión Digital Abierta (TDA) , una alternativa que permite seguir los partidos con menor demora que el streaming.

Según datos difundidos por Mercado Libre, las búsquedas de antenas TDA aumentaron 2.112% durante el torneo en comparación con las semanas previas al inicio de la Copa del Mundo.

El pico se registró el 29 de junio , una fecha en la que el problema del retraso en las transmisiones volvió a instalarse entre los hinchas que seguían los partidos desde sus casas.

Las diferencias de varios segundos entre las transmisiones por streaming y otras plataformas hicieron que muchos argentinos buscaran alternativas para ver los encuentros prácticamente en tiempo real.

La televisión digital abierta, que transmite la señal con una latencia considerablemente menor que la mayoría de las plataformas online, volvió a ganar protagonismo durante el Mundial.

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En los últimos días, numerosos usuarios compartieron en redes sociales su frustración por escuchar los festejos de los vecinos antes de que el gol apareciera en sus pantallas.

Qué es una antena TDA

Una antena TDA es un dispositivo diseñado para captar la señal de Televisión Digital Abierta (o TV Digital Terrestre). A diferencia de la televisión por cable o satélite, esta señal se transmite de forma gratuita y libre por el aire mediante ondas terrestres.

El dispositivo permite ver canales locales e internacionales en alta definición (Full HD) sin necesidad de pagar abonos mensuales ni usar internet.

También crecieron las búsquedas de proyectores

Otra tendencia que dejó el Mundial fue el aumento del interés por los proyectores.

Las búsquedas de estos dispositivos crecieron 101% durante el torneo, impulsadas por quienes eligieron seguir los partidos en pantallas de gran tamaño, tanto en reuniones familiares como en bares, oficinas y otros espacios compartidos.

Las figuritas y las camisetas siguen siendo protagonistas

El Mundial también volvió a impactar en otros consumos vinculados al fútbol.

Las figuritas se mantuvieron como uno de los términos más buscados desde mayo, mientras que la camiseta de la selección argentina registró un fuerte crecimiento de interés durante el certamen.

Este domingo habrá intercambio de figuritas en Puerto Joven. Foto: Celina Mutti Lovera/ La Capital

Entre las sorpresas aparecen también las camisetas de Japón y Noruega, que despertaron un marcado interés entre los argentinos durante las últimas semanas.

En el caso de Noruega, el crecimiento coincidió con la destacada actuación del seleccionado europeo en el Mundial, mientras que Japón se consolidó como uno de los fenómenos entre los fanáticos por el diseño de su indumentaria y el rendimiento del equipo.

La tendencia confirma que, además de la expectativa por cada partido de la Scaloneta, el Mundial también modifica la forma en que los argentinos eligen mirar el fútbol y seguir todo lo que rodea a la competencia.