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Trabajadores del Conicet denuncian "la destrucción del sistema científico"

Empleados del Conicet, de universidades y del Inti, entre otros organismos nacionales, denuncian “el proceso absolutamente irracional desde todo punto de vista”

9 de julio 2026 · 10:00hs
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Conicet. Trabajadores del organismo

Conicet. Trabajadores del organismo, universidades y el Inta firmaron una dura carta contra el ajuste del gobierno en educación, ciencia y tecnología

Trabajadores de universidades, el Conicet, el Inti, el Inta, el Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional de Energía Atómica, entre otros organismos nacionales, suscribieron una dura carta en la que denuncian la grave situación por la que atraviesan por el desfinanciamiento a los que somete el gobierno a la educación, la ciencia y la tecnología, “con el presupuesto más bajo de los últimos 54 años”.

"Alertamos sobre la crisis terminal que atravesamos"

  Trabajadores y trabajadoras de universidades, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti), Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea) firmaron en conjunto una crítica misiva contra la política de destrucción del sistema científico del gobierno de Javier Milei. “Alertamos sobre la crisis terminal que atravesamos y el impacto destructor para la Argentina en el presente y el futuro”, advirtieron.

  Definieron al “proceso de destrucción de su sistema científico, tecnológico y universitario” como “absolutamente irracional desde el punto de vista político, social y económico” y recordaron que “la inversión pública en la función ciencia y técnica, por debajo del 0.15% del PBI, es la más baja en la historia de nuestro país, al menos desde los últimos 54 años”.

  El desfinanciamiento sostenido, los retiros voluntarios, despidos y renuncias de personal altamente calificado forzados por pérdidas salariales cercanas al 40% desde diciembre de 2023, y la paralización total de programas estratégicos “son un proceso planificado por el actual gobierno que busca destruir capacidades construidas durante décadas por generaciones enteras de argentinos y argentinas”.

  Científicas y científicos remarcaron que “nunca un país que hizo un esfuerzo sostenido durante más de 200 años para generar capacidades científicas y tecnológicas al servicio de la sociedad las destruyó en tan corto tiempo”.

Tirar a la basura

Los firmantes consideraron que el desmantelamiento del sistema científico tecnológico puesto en marcha desde diciembre de 2023 “no tiene absolutamente nada que ver con el déficit cero o restricciones presupuestarias”. Por el contrario, “es una decisión política y cultural tomada por un gobierno que ha declarado abiertamente su voluntad de destruir al Estado que conduce”. Cuestionaron que hoy investigadores, docentes y técnicos altamente calificados se ven forzados a migrar, realizar otros trabajos ajenos a su formación o al pluriempleo. “Argentina invirtió en la formación de estos recursos humanos, una inversión que este gobierno tira a la basura impidiendo que trabajen para el desarrollo de nuestro país. Este ataque a las instituciones y a sus trabajadores y trabajadoras es principalmente un ataque feroz a la capacidad colectiva de la sociedad argentina para cuidarse, producir, imaginar y construir futuro”.

  “Ningún país se desarrolla destruyendo su inteligencia colectiva ?alertaron al conjunto de la sociedad- Lo que está en juego va mucho más allá del doloroso presente, lo que está en juego es el derecho colectivo a tener un futuro”.

  Los trabajadores que firmaron lo hicieron de forma anónima, “por la persecución y militarización en algunas de nuestras instituciones”, y recordaron que “el Inta fortalece una agricultura competitiva, federal y con desarrollo territorial; el Inti impulsa una industria nacional con innovación, tecnología y valor agregado; la Cnea sostiene la soberanía energética, tecnológica y nuclear de la Argentina; el SMN protege a la población con información climática estratégica, alertas tempranas y monitoreo meteorológico; el Conicet genera nuevas ideas, produce conocimiento y lo transfiere a la sociedad; las universidades nacionales forman profesionales, construyen pensamiento crítico y desarrollan conocimiento estratégico”. En todos estos espacios hay procesos de desfinanciamiento, desmantelamiento y/o vaciamiento por el éxodo que genera la pérdida feroz de poder adquisitivo. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) también emitió un comunicado sobre el tema en las últimas horas, sumándose a la oleada de repudios que generaron los recientes despidos en la Cnea y en el Conicet. Los rectores que lo integran expresaron su “profunda preocupación por el debilitamiento de organismos estratégicos del sistema científico y tecnológico” y advirtieron sobre el “riesgo para la soberanía científica, tecnológica y productiva de la Argentina”.

  “Estas instituciones, junto con las universidades nacionales, conforman un entramado público de producción de conocimiento, formación de recursos humanos, investigación, innovación y transferencia tecnológica que constituye uno de los principales activos estratégicos de la nación. Su debilitamiento compromete capacidades construidas durante décadas, afecta el desarrollo científico y tecnológico, limita la innovación y reduce las posibilidades de construir un modelo de desarrollo con mayor autonomía, inclusión y competitividad”, alertaron. Desde el CIN instaron a las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional a “garantizar el funcionamiento y el fortalecimiento de los organismos estratégicos del sistema científico y tecnológico nacional; suspender las medidas que impliquen la pérdida de capacidades científicas, tecnológicas y profesionales en instituciones como la Cnea, el Conicet, el Inti y el Inta; asegurar el financiamiento necesario para la continuidad de los proyectos estratégicos, el sostenimiento de la infraestructura científica y tecnológica y la preservación de los recursos humanos altamente calificado; adoptar medidas que garanticen la continuidad de las trayectorias de formación e investigación y promuevan el diálogo con las instituciones, las universidades nacionales, la comunidad científica y los trabajadores”.

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