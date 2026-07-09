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El mexicano Luisito Comunica defendió a los argentinos y dijo que Feinmann es "ignorante e imbécil"

El influencer aseguró que las declaraciones del periodista argentino generaron "una ola de mucho odio y racismo"

9 de julio 2026 · 21:42hs
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El mexicano Luisito Comunica defendió a los argentinos y dijo que Feinmann es ignorante e imbécil

El influencer mexicano Luisito Comunica calificó de "idiota, ignorante e imbécil" al periodista argentino Eduardo Feinmann, quien había asegurado: "Detesto con mi alma a los mexicanos", dichos que le valieron la crítica de la presidenta de México y por los que finalmente pidió disculpas.

"No tengo ni idea de quien sea pero, por los segundos que vi de él, puedo decir que es una persona sumamente idiota, igrante e imbécil, que no ha viajado ni un poquito y que no ha expandido su mente ni un poquito", sostuvo en un video Luisito Comunica, cuyo verdadero nombre es Luis Arturo Villar Sudek y que tiene más de 45 millones de seguidores en YouTube y 32 millones en Instagram.

El influencer se refirió así a los mensajes de odio entre mexicanos y argentinos que inundaron las redes sociales en medio del Mundial 2026, que llevaron a Feinmann a sentenciar: “Detesto a los mexicanos, los detesto con mi alma. El 'ahorita' ese se lo pueden meter en el orto. Son detestables esos tipos. La envidia que los mexicanos les tienen a los argentinos, no solo en el fútbol, quieren ser como nosotros y no les da el pinet".

La cuestión escaló hasta a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien calificó de “indignantes" las declaraciones del periodista argentino. Finalmente Feinmann pidió disculpas y deslizó: "Quiero ser muy claro: no fue un comentario xenófobo, no fue un mensaje de odio. Estábamos hablando de fútbol".

Ahora Luisito Comunica le respondió: "Me choca ver cómo gracias a este imbécil ahora mucha gente está hateando full a Argentina".

"He ido a Argentina muchísimas veces, tengo muchos amigos argentinos, me encantan los argentinos, me caen superbien, y me choca ver que por un pendejo como ese se está ahorita atacando y se está haciendo una ola de mucho odio y racismo", sostuvo el influencer mexicano.

Y concluyó: "Ni sé cómo se llama ni nada, sólo le diré: eres un imbécil, un ignorante. Abre un puto libro".

Lejos de los fuertes cruces en redes entre argentinos y mexicanos, Luisito Comunica ya había dicho que entiende mucho sobre fútbol, pero había celebrado la victoria del seleccionado de Lionel Scaloni sobre Egipto. "Qué juegazo se echaron los argentinos, no mames", indicó en un video, y añadió: "Son los cracks del fútbol".

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