Caída del pelo: el verdadero rol del estrés y la herencia en la alopecia

Cuáles son los motivos más comunes cuando se cae el cabello. Las consultas aumentan entre los jóvenes. El diagnóstico correcto es clave

Dormir mal, alimentarse en forma inadecuada, tener déficit de vitaminas y vivir bajo un estrés constante son motivos que pueden provocar una caída del cabello repentina o paulatina . Sin embargo, los especialista explican que las causas suelen ser diferentes en cada persona y por lo tanto es fundamental tener un diagnóstico correcto y un tratamiento adecuado, y sostenido en el tiempo, según el médico lo determine. Las consultas aumentan y son cada vez más los jóvenes que recurren a un especialista, preocupados por este tema.

La Capital habló con Sebastián Mercau, médico dermatólogo, diplomado en Tricología , explicó las causas de la pérdida del cabello, las consecuencias que pueden ser reversibles o no y la importancia de los tratamientos llevados a cabo por especialistas. El profesional, director de la Clínica de la Piel, quien está a cago además del área de Tricología del Hospital Centenario de Rosario, remarcó la importancia de consultar lo antes posible, cuando se advierten las primeras pérdidas de cabello.

Alopecia es la pérdida reversible o irreversible de folículos pilosos, dando como resultado una disminución de la densidad capilar de manera difusa o localizada. Existen más de 100 tipos de alopecia descriptos hasta el momento, y es fundamental realizar un diagnóstico preciso y precoz para poder lograr éxito en el tratamiento. El diagnóstico de las alopecias es fundamentalmente clínico. Es muy importante la primera consulta donde se realiza un interrogatorio exhaustivo sobre el motivo de consulta, duración de la caída de pelo, antecedentes personales y familiares y síntomas asociados a la caída. Se solicitan análisis de sangre para descartar otras enfermedades sistémicas o déficit de vitaminas y minerales.

¿Qué es la tricoscopía?

Los dermatólogos que nos especializamos en patología de pelo y cuero cabelludo (Tricólogos) contamos con una herramienta imprescindible para el diagnóstico de las alopecias que es la Tricoscopía. Básicamente es un microscopio de superficie que nos permite ver de manera magnificada y con mucha definición el pelo y cuero cabelludo. Existen distintos patrones y alteraciones que observamos con la Tricoscopía que permiten hacer un diagnóstico en forma muy precisa. En pocos casos es necesario realizar un estudio histopatológico para poder confirmar la sospecha diagnostica.

¿Cuáles son las alopecias más frecuentes en nuestro medio? ¿ Y el perfil del paciente que más consulta?

La alopecia androgenética masculina y femenina son los subtipos de alopecia más frecuente. Afecta al 80% de los hombres en algún momento de la vida, y al 40% de las mujeres, por lo general luego de la menopausia. Se presenta con afinamiento y perdida progresiva de densidad en la zona superior de la cabeza (entradas y zona frontal, zona de coronilla y en la zona parietal). En las mujeres en edad fértil suele ir acompañado de una mayor tendencia a pelo graso. La alopecia areata es la que le sigue en frecuencia, y luego la alopecia fibrosante frontal, que es una alopecia cicatrizal, irreversible, cuya incidencia está aumentando mucho en los últimos años. Se presenta con un cuadro de progresión muy lenta, con pérdida parcial o total de cejas, retroceso de la línea de implantación frontal y de patillas, y grados variables de perdida de vello corporal. Al ser cicatrizal e irreversible, los pelos que se pierden no se recuperan, por lo cual lo ideal es hacer un diagnóstico precoz.

¿Ha bajado la edad de los consultantes en hombres y en mujeres?

Si, ha bajado la edad de los pacientes que consultan, probablemente debido a varias razones. Hoy en día hay mucho más información y difusión sobre los distintos tipos de alopecias, hay métodos diagnósticos precisos y modernos (como la Tricoscopía Digital) y también tenemos disponibles opciones de tratamiento muy eficaces. Todo esto hace que los pacientes consulten antes, apenas detectan alguna alteración o síntoma con respecto al pelo, y, en algunos casos también lo hacen en forma preventiva (por antecedentes familiares).

Frená la alopecía y olvidate del pelo quebradizo

¿Qué rol juega el estrés?

El estrés, dijo el especialista, puede alterar el ciclo normal de pelo y aumentar la cantidad de pelo en fase de caída que normalmente tenemos dando un cuadro de pérdida difusa de pelo que se denomina Efluvio Telógeno. Por lo general se presenta 2 a 3 meses después del episodio estresante y suele durar 2 a 3 meses promedio. En la mayoría de los casos es autolimitado y se recupera el pelo que se perdió. De todas formas, el diagnóstico de estrés como causa de caída de pelo tiene que ser de descarte, en donde se deben descartar previamente otras causas de caídas de pelo mediante un interrogatorio y examen tricológico adecuado. A muchos pacientes les dicen, erróneamente, que la causa de su caída es el estrés, presentando distintos tipos de alopecias sin diagnóstico. Si la caída de pelo lleva más de 6 meses de duración, difícilmente sea el estrés la causa de la misma.

La preocupación por la calidad y cantidad del cabello afecta a hombres y mujeres

¿Es reversible la alopecia o siempre empeora?

Depende del tipo de alopecia. Las alopecias cicatrizales, producen grados variables de destrucción de los folículos pilosos, haciendo irreversible su recuperación. En cambios, en las alopecias no cicatrizales, por lo general se pueden revertir con un tratamiento adecuado, muchas veces dependiendo del uso crónico de medicaciones para mantener el resultado obtenido.

Mencionó a la alopecia areata, ¿hay más casos?

La alopecia areata es un tipo de alopecia no cicatrizal que es autoinmune, en donde el sistema inmunológico ataca por error los folículos pilosos, provocando la caída de pelo en zonas localizadas o de forma completa. Por lo general afecta a adultos jóvenes, aunque puede presentarse también en niños y en adultos mayores. El cuero cabelludo es la zona más comúnmente afectada, pero también puede comprometer cejas, pestañas, barba y vello corporal. La caída de pelo suele ser reversible con tratamiento. Se estima que afecta al 2% de la población mundial, y en los últimos años hubo un aumento en el número de casos.

¿Han mejorado los tratamientos?

La alopecia areata en su forma más leve suele tener un muy buen pronóstico, y se logra la recuperación de pelo con un tratamiento adecuado. En su forma más severa, que incluyen variantes donde con pérdida importante o total de pelo a nivel de cuero cabelludo, o la forma universal (perdida de pelo en todo el cuerpo), el pronóstico es más complejo y la enfermedad tiende a la cronicidad y tener recaídas. Además, suele afectar mucho la calidad de vida de los pacientes. Hoy en día contamos con tratamientos nuevos, seguros y muy eficaces aprobados para el tratamiento de la alopecia areata severa. Y probablemente se aprueben nuevos en el corto o mediano plazo, lo cual es una excelente noticia para los pacientes, y toda la comunidad médica.