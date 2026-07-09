Robo mundialista en peatonal Córdoba: quiso llevarse una remera de la selección

Una joven de 27 años fue demorada en el microcentro de Rosario porque llevaba dos prendas escondidas entre su vestimenta

Un operativo por un intento de robo de ropa concluyó este miércoles con la detención de la clienta de un negocio de la peatonal Córdoba. Un empleado la denunció porque había tratado de llevarse una remera de la selección argentina sin pagar en el corazón del microcentro.

El procedimiento entre Córdoba y Entre Ríos derivó en el arresto de una joven de 27 años que había ido a una tienda deportiva . Fuentes oficiales confirmaron que el encargado llamó a la policía cuando advirtió que faltaban algunas prendas del local.

Personal de la Brigada de Orden Urbano (BOU) fue al comercio y se encargó de trasladar a Daiana D. después de recuperar los elementos sustraídos. Además de la remera albiceleste, había ocultado una campera. Ambos artículos fueron devueltos después de la intervención de los agentes.

Ramiro F. llamó a la policía a las 17.30 y denunció que la sospechosa había entrado a uno de los probadores con distintas prendas . Sin embargo, no llevaba ninguna de ellas cuando salió.

Ante esta irregularidad, el encargado fue a revisar el cubículo y encontró dos alarmas de seguridad tiradas en el piso. De inmediato salió del local para perseguir a la muchacha.

>> Leer más: El informe toxicológico de Ernestina Pais despejó dudas sobre su muerte

El empleado de 39 años consiguió retener a la mujer y después intervinieron los agentes que estaban a cargo de patrullar la zona de peatonal Córdoba y Corrientes. Durante la requisa recuperaron la remera argentina y una campera beige, ambas ocultas debajo de la vestimenta de la detenida.

Una vez que le devolvieron los artículos, el encargado de retiró del lugar. Mientras tanto, Daiana D. quedó bajo arresto en la comisaría 2ª a la espera de la intervención de la Justicia provincial por la denuncia de hurto.