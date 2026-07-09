Robo mundialista en peatonal Córdoba: quiso llevarse una remera de la selección

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Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6: se lleva 363 millones de pesos
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Murió Pascual Guerrieri, artífice clave del terrorismo de Estado en Rosario
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Sin Di María, Central ganó sus primeros amistosos con goles de Marco Ruben
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El tiempo en Rosario: un jueves agradable, con menos viento y bastantes nubes
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Venezuela: encontraron el cuerpo de un niño argentino entre los escombros
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En 10 años fueron asesinados al menos 15 reclusos en cárceles de la provincia
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Una camionera rosarina demandó a una empresa por discriminación laboral
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Movilidad regresiva: el mercado de trabajo migra hacia la precarización
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La industria se volvió a hundir en mayo y suma en cinco meses -3,1 %
La Ciudad
Qué avenidas y barrios serán repavimentados durante las vacaciones de invierno
Información General
La ejecutaron en la horca en 1955 por matar a su novio violento; ahora la indultan
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En poco más de 12 horas fallecieron dos motociclistas en la zona oeste
Política
La selección aún no pasó los cuartos de final y Milei ya ofrece la Casa Rosada
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Sacar la primera licencia de conducir en Rosario será más rápido