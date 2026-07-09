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El FMI respaldó la hoja de ruta que presentó Caputo para pagar las deudas

La vocera del Fondo celebró la publicación del plan financiero como una muestra de “transparencia y previsibilidad”

9 de julio 2026 · 23:20hs
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La vocera del FMI

AFP

La vocera del FMI, Julie Kozack, señaló que el programa de Caputo es”un apoyo” al esfuerzo para acceder a los mercados.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) respaldó el programa financiero que presentó el gobierno el lunes pasado y apoyó la reforma a la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que impulsa el Ejecutivo.

El organismo multilateral se mostró satisfecho con la hoja de ruta que mostró el ministro de Economía, Luis Caputo, para garantizar el pago de los vencimientos de deuda de 2026 y 2027. “Celebramos su publicación, una mayor transparencia y previsibilidad, en torno a la financiación del sector público y la acumulación de reservas, apoyará la confianza del mercado”, dijo la vocera del FMI, Julie Kozack.

Durante su discurso, Kozack señaló que el plan para pagar la deuda funciona como “un apoyo” a los esfuerzos de Argentina “para recuperar de forma duradera el acceso al mercado”.

Mercados internacionales

Durante la presentación, Caputo indicó que la vuelta del país a los mercados “es una opción más, no un objetivo”, y deslizó la posibilidad de salir “este año y el año que viene”.

“Mantener la flexibilidad en el momento y las modalidades de reentrada en el mercado fortalecerá aún más la credibilidad en Argentina”, precisó la vocera del FMI.

Banco Central

Ante la consulta sobre el proyecto de reformar la carta orgánica del BCRA, la cual presentó el presidente Javier Milei en una reunión con legisladores libertarios, el FMI apoyó la intención del Gobierno y explicó las razones por las que la consideran necesaria.

“Una reforma fortalecería las salvaguardas institucionales del Banco Central que protegen su independencia política y aclararía el mandato del BCRA”, dijo Kozack, para quien los cambios mejorarán “la rendición de cuentas y la transparencia” y reducirán “ las vulnerabilidades de lo que llamamos dominio fiscal, que es esencialmente una situación en la que el Banco Central financia al gobierno”.

El propio Milei informó que uno de los pilares centrales en el proyecto de modificación recae sobre el artículo 20, el cual permite financiar al Estado a través de distintos mecanismos.

Visita a la Argentina

Por último, Kozack confirmó que la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, visitará la Argentina a fines de julio y se reunirá con el mandatario nacional. La noticia había sido anticipada por el ministro de Economía y se da en una gira que tenía prevista y que también incluye escala en Uruguay, el 30 de julio.

“La visita refleja nuestro compromiso cercano y constructivo con Argentina. Y ofrecerá una oportunidad para intercambiar opiniones sobre el progreso, los desafíos y las oportunidades del país”, dijo y sumó que será “una oportunidad maravillosa” para que Georgieva “escuche realmente las opiniones del pueblo argentino y sus diferentes intereses”.

Será la primera vez que la actual directora viste el país; la última había sido en 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri, por su antecesora Christine Lagarde.

Pago de deuda

Mientras tanto, horas antes del Día de la Independencia, el gobierno pagó el miércoles unos u$s 2.500 millones por los bonos Globales y las reservas quedaron debajo de los u$s 49.000 millones.

En paralelo, el gobierno cerró dos nuevas operaciones de financiamiento por un total de u$s 3.200 millones con bancos internacionales, respaldadas por garantías de organismos multilaterales. Las operaciones fueron oficializadas mediante dos resoluciones publicadas en el Boletín Oficial y forman parte del programa financiero presentado días atrás por el ministro de Economía, Luis Caputo, para cubrir los compromisos de deuda de 2026 y avanzar en el financiamiento de 2027.

El primer préstamo ascendió a u$s 2.000 millones y fue otorgado por BBVA y Santander, a través de sus sucursales de Nueva York, con garantía del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Birf) y del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (Miga), ambos pertenecientes al Grupo Banco Mundial. A ese financiamiento se sumó una segunda operación por u$s 1.200 millones con Deutsche Bank, respaldada por una garantía parcial del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de hasta u$s 550 millones.

Luego del pago a bonistas, el riesgo país volvió a caer y se aproxima a perforar la barrera de los 400 puntos básicos, mientras que las acciones argentinas operan con pérdidas en Wall Street. Sin actividad en la plaza local, por el feriado, el indicador se ubicó en 405 puntos, tras haber arrancado la jornada con una caída de 3 puntos (-0,7%). En lo que va del mes, el ponderador retrocedió un 5%.

El lunes el gobierno pagará el resto del vencimiento, que totaliza u$s 4.300 millones.

La ruta de los bonos

Con el pago de capital e intereses de Globales y Bonares, el mercado también empezó a mirar hacia dónde podrían redireccionarse esos fondos. La discusión aparece en un momento en el que la deuda soberana argentina ya capturó buena parte de la compresión de spreads.

Tomás Sisto Bourel, Research & Investment Analyst en Fortress Capital, señaló que todavía podría quedar margen para una nueva baja del riesgo país. “Desde nuestra perspectiva, aún existe margen para que converja hacia niveles de 350-400 puntos, en línea con otros mercados de la región”, sostuvo. Sin embargo, advirtió que “la materialización de este escenario sigue dependiendo de un contexto internacional más favorable, algo que hoy vemos poco probable”.

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