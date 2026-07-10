Operativo epidemiológico en Ybarlucea: desalojaron un criadero por triquinosis

El gobierno provincial anunció el retiro de 18 cerdos y la faena total para detectar si hay otros animales infectados

El Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe confirmó este jueves un operativo sanitario especial en Ybarlucea por un caso de triquinosis . La inspección se enfocó en un criadero de cerdos ligado a la producción de los alimentos que consumió una de las personas diagnosticadas recientemente en la región.

Según fuentes del gobierno provincial, 18 animales de distintas categorías fueron retirados ante la sospecha de una infección que también puede afectar a seres humanos . El despoblamiento preventivo fue la primera medida para evaluarlos y acotar el riesgo de propagación de la enfermedad por zoonosis.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) participó en el procedimiento junto a agentes de la Municipalidad y la Guardia Rural Los Pumas. También colaboró el propietario del establecimiento identificado en la zona norte del departamento Rosario .

La intervención en Ybarlucea se dispuso después de una serie de tareas de trazabilidad epidemiológica de un caso de triquinosis confirmado en los últimos días. Luego de detectar el origen de los alimentos en mal estado, las autoridades ordenaron la faena total del plantel bajo estrictos controles sanitarios para realizar análisis de laboratorio y determinar si existen otros animales afectados.

Además de este operativo, el gobierno santafesino viene adoptando otras medidas en otros puntos del mapa para atender brotes de la enfermedad. Esto incluye auditorías de comercios y campañas de prevención en paralelo con los controles en los criaderos.

>> Leer más: Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6: se lleva 363 millones de pesos

"La coordinación con organismos nacionales y locales garantiza que cada acción tenga respaldo técnico y transparencia, actuando rápidamente para proteger la salud de los santafesinos y fortaleciendo la seguridad alimentaria”, destacó el ministro de Desarrollo Productivo de la provincia, Gustavo Puccini. Así señaló que la estrategia actual surge de una decisión política para contar con presencia territorial en el resguardo sanitario.

Desde el gobierno de Santa Fe recordaron que la triquinosis es una enfermedad zoonótica transmitida por el consumo de carne de cerdo cruda o mal cocida y sus derivados como salames, salamines, embutidos o chorizos caseros sin rótulo. Por eso, se recomienda comprar alimentos en lugares habilitados, verificar siempre las etiquetas y cocinar completamente la carne, ya que los métodos de salazón y ahumado no eliminan el parásito.

¿Cuáles son los síntomas de la triquinosis?

La enfermedad puede manifestarse inicialmente por diarrea, dolor abdominal y náuseas. Si el cuadro evoluciona, la persona infectada presenta fiebre, dolor muscular, inflamación de párpados y rostro, dolor ocular y cefalea. En casos graves es posible que llegue a provocar complicaciones cardíacas, pulmonares y neurológicas.

>> Leer más: El "asado gasolero" de los rosarinos: tapa, marucha, nalga, pollo y cerdo

Ante cualquier síntoma compatible y antecedentes de consumo de productos en mal estado, las autoridades recomiendan acudir rápidamente a un centro de salud. Mientras tanto, la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal) intensificó las tareas de prevención, control y concientización. También impulsó la vigilancia por parte de los equipos de salud para favorecer la sospecha clínica, el diagnóstico precoz, el tratamiento oportuno y el bloqueo inmediato de alimentos que pudieran pertenecer a las partidas involucradas.

¿Cómo prevenir la triquinosis?

El gobierno de Santa Fe brindó las siguientes recomendaciones y observaciones para prevenir la infección y la triquinosis:

Si se realiza una faena familiar, hay que enviar una muestra de carne a un laboratorio oficial para su análisis y evitar el consumo o procesamiento hasta que llegue el resultado negativo

Las larvas no se detectan a simple vista y no modifican el olor, el sabor ni el color de la carne

Comprar chacinados y embutidos únicamente en comercios habilitados

Evitar adquirir alimentos por redes sociales, vendedores ambulantes o canales de comercialización que no garanticen su procedencia y trazabilidad

Cocinar completamente la carne antes de consumirla

La provincia cuenta con laboratorios oficiales habilitados para realizar el análisis correspondiente mediante digestión artificial, la única técnica capaz de detectar la presencia del parásito.