La Capital | Policiales | Amenaza de bomba

Una falsa amenaza de bomba en el microcentro rosarino terminó con un detenido

La policía arrestó a Santiago P. luego de un operativo por una denuncia en un subsuelo de la peatonal Córdoba

9 de julio 2026 · 08:34hs
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El hombre de 34 años quedó bajo custodia por la amenaza de bomba.

Foto: Policía de Santa Fe.

El hombre de 34 años quedó bajo custodia por la amenaza de bomba.

La policía rosarina fue a investigar este miércoles una amenaza de bomba y más tarde se confirmó la captura de un hombre de 34 años. Previamente se llevó a cabo un operativo preventivo en el microcentro, de modo que las autoridades confirmaron que no había peligro alguno.

El despliegue comenzó poco antes de las 18.30, cuando la Central de Emergencias 911 recibió una llamada desde la peatonal Córdoba. Después de la inspección, las fuerzas de seguridad provinciales identificaron al sospechoso en la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno.

Santiago P. quedo bajo custodia de la Brigada Motorizada en la zona de Cafferata y Córdoba. Allí le secuestraron un teléfono celular y luego lo trasladaron para completar el procedimiento.

¿Dónde fue la amenaza de bomba?

Fuentes oficiales detallaron que la amenaza se registró en un subsuelo ubicado entre las calles Corrientes y Entre Ríos. En primera instancia, los agentes no encontraron a nadie en ese lugar ni hallaron elementos de riesgo.

Después de la denuncia, la Brigada de Neutralización de Explosivos de la Unidad Regional II hizo una inspección detallada del inmueble. Así quedó descartada la presencia de artefactos peligrosos.

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Tras esta intervención, las fuerzas de seguridad provinciales consiguieron datos sobre la persona responsable de la amenaza falsa. El sospechoso se encontraba en la Terminal de Ómnibus, a unas 30 cuadras del sitio del operativo.

En el momento del arresto, el hombre detenido llevaba un teléfono móvil Motorola E32 negro. Durante la requisa no se halló ningún elemento peligroso o ilegal en su poder.

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