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Central y la vuelta de una cara conocida: qué tan encaminado está el regreso de Axel Werner

El arquero, quien ya tuvo un paso por el Canalla, rescindió el contrato con Aldosivi y tiene todos los boletos para sumarse nuevamente al equipo de Arroyito

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

9 de julio 2026 · 15:05hs
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Axel Werner

Marcelo Bustamante / La Capital

Axel Werner, en su anterior paso por Central. Está todo encaminado como para que regrese a Arroyito.

A la búsqueda de refuerzos a Central se el sumó un puesto, el del arquero, y todo parece indicar que la vacante que dejó Jorge Broun será ocupada nuevamente por Axel Werner, el futbolista que dejó Arroyito hace apenas seis meses y que tiene todo encaminado como para regresar. Si se da, será la alternativa de Jeremías Ledesma.

Antes de Werner hubo algunos otros nombres que se manejaron en Central para sumarse, pero por distintos motivos esas negociaciones no prosperaron. Hasta que apareció nuevamente la posibilidad de quien fue jugador canalla hasta hace muy poco.

Las charlas entre Central y Werner vienen desde hace ya algunos días y todavía restan cosas por resolver, pero todas las fuentes consultadas indicaron que no sólo hay predisposición de ambas partes, sino que el entendimiento a esta altura es prácticamente total.

Werner ya rescindió con Aldosivi

Para avanzar en la negociación era necesario un paso fundamental, que estaba ligado exclusivamente al jugador: la rescisión del contrato que tenía con Aldosivi, club a que se fue cuando Jeremías Ledesma llegó a Central. Ese paso Werner ya lo cumplió.

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Werner dejó Central hace seis meses y se fue a Aldosivi. En el Tiburón ya rescindió y su destino sería nuevamente Arroyito.

Werner dejó Central hace seis meses y se fue a Aldosivi. En el Tiburón ya rescindió y su destino sería nuevamente Arroyito.

Una fuente muy cercana al futbolista le confió a Ovación que este jueves el jugador firmó todos los papeles correspondientes para finalizar el vínculo con el club marplatense. Se especulaba con la chance de que Werner estuviera ya en Rosario, pero es algo que fue desmentido. Se encontraba fuera de la ciudad, trabajando justamente en la rescisión del contrato con Aldosivi.

Más allá de eso, la cosa no está planteada en los términos de un mero interés, sino que ya fueron charlados los términos del nuevo vínculo, punto en el que hay prácticamente un pleno entendimiento.

Todo encaminado

"Por cómo están dadas las cosas, no hay nada que impida que Axel vuelva a ser jugador de Central. Ya resuelto el tema del contrato con Aldosivi, lo único que queda es terminar de ajustar algunos detalles. Está todo dado para que se dé", apuntó una voz muy confiable.

De concretarse, Werner llegará nuevamente a Arroyito para tomar la posta de Broun, a quien la dirigencia le pidió la rescisión del contrato (vencía a fines de diciembre). No hubo explicaciones oficiales en el medio.

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Será el segundo proceso de Werner en Central. El arquero llegó a mediados de 2023, cuando Miguel Ángel Russo era el técnico, a préstamo de Elche de España. Un año después renovó el vínculo. Formó parte del equipo campeón de la Copa de la Liga 2023.

Nueve partidos en el arco de Central

En su anterior estadía, Werner estuvo presente en nueve partidos, los que jugó entre 2025 y 2025. Casi todos de titular. El único en el que ingresó desde el banco, fue frente a Vélez, por una lesión que sufrió Fatu Broun en el final del partido.

No es algo que pueda confirmarse todavía porque no hay firma de por medio, pero de no surgir nada raro, Werner volverá a Arroyito.

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