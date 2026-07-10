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La AFA emocionó a los hinchas con un video de René Favaloro: "Con el corazón siempre"

La AFA publicó un video con frases de René Favaloro y las imágenes del triunfo ante Egipto. El homenaje se volvió viral antes de los cuartos de final

10 de julio 2026 · 08:54hs
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El emotivo video de la AFA con René Favaloro tras la remontada contra Egipto emocionó a los hinchas

El emotivo video de la AFA con René Favaloro tras la remontada contra Egipto emocionó a los hinchas

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un emotivo video protagonizado por el médico René Favaloro para homenajear la histórica remontada de la selección argentina ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026. La pieza audiovisual, titulada "Con el corazón siempre", se volvió viral en las redes sociales al combinar imágenes del cardiólogo con escenas del agónico triunfo del equipo de Lionel Scaloni.

El video toma como eje una idea que atraviesa toda la producción: "Si hay un país que sabe de corazón es Argentina". A partir de esa premisa, la AFA enlaza fragmentos de entrevistas y discursos de Favaloro con las imágenes de mayor tensión del partido disputado en Atlanta, donde la Albiceleste pasó de perder 2 a 0 a imponerse 3 a 2 en apenas 13 minutos.

Las escenas muestran a Lionel Scaloni siguiendo el encuentro con evidente preocupación desde el banco de suplentes, mientras los futbolistas intentan reaccionar ante un resultado adverso. En ese contexto aparece una de las frases más recordadas del creador del bypass coronario: "Deberá comprender con humildad que es necesario trabajar en equipo. Sacrificará lo individual en beneficio de lo colectivo".

Un partido "para el infarto"

El paralelismo entre la medicina y el fútbol atraviesa toda la producción. La AFA presenta la remontada como un verdadero desafío "para el corazón", una referencia que cobra fuerza al estar narrada con la voz de uno de los médicos argentinos más reconocidos en el mundo.

Las imágenes repasan los tres goles que cambiaron la historia del encuentro: el descuento de Cristian "Cuti" Romero, el empate de Lionel Messi y el tanto definitivo de Enzo Fernández que selló el 3 a 2 y el pase a los cuartos de final.

El clip también muestra el desahogo de los jugadores dentro del campo de juego y los festejos de miles de hinchas en distintas ciudades argentinas, que salieron a celebrar apenas terminó el partido.

El mensaje de Favaloro que emocionó a los hinchas

En el tramo final del video aparece uno de los momentos más conmovedores. Mientras las imágenes muestran a Messi visiblemente emocionado tras la clasificación, se escucha otra reflexión de Favaloro: "Es un día trascendental para la historia argentina. Creo que ha servido para demostrar que los argentinos están unidos".

>> Leer más: Pare de sufrir: Argentina y el riesgo de abrir el paracaídas muy cerca del piso

Luego, el cierre llega con otra frase del médico platense: "Ustedes deben entender que yo estoy profundamente emocionado".

La publicación fue ampliamente compartida por los usuarios, que destacaron tanto el homenaje a Favaloro como la sensibilidad del montaje para retratar una de las victorias más sufridas de la selección en el Mundial.

Quién fue René Favaloro

René Favaloro nació en La Plata el 12 de julio de 1923 y pasó a la historia por desarrollar, en 1967, la técnica del bypass coronario con vena safena durante su trabajo en la Cleveland Clinic, en Estados Unidos.

Ese procedimiento revolucionó la cirugía cardiovascular y permitió salvar millones de vidas en todo el mundo. Años más tarde regresó a la Argentina, donde creó la Fundación Favaloro, institución dedicada a la asistencia médica, la investigación y la formación de profesionales de la salud.

Favaloro falleció el 29 de julio de 2000, pero continúa siendo una de las figuras más admiradas del país por su aporte a la medicina y por su compromiso con la salud pública.

Argentina ya piensa en Suiza

El homenaje llegó mientras la selección argentina prepara su próximo desafío en el Mundial 2026. Luego de la épica remontada frente a Egipto, el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Suiza este sábado en Kansas City por los cuartos de final, con la ilusión intacta de seguir defendiendo el título conseguido en Qatar 2022.

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