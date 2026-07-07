El Museo Diario La Capital ofrece propuestas especiales para las vacaciones de invierno

Las vacaciones de invierno ya comenzaron y, como cada año, Rosario despliega una amplia agenda de actividades para que chicos, chicas y familias disfruten del receso . Entre las propuestas que se suman en estas semanas aparece una invitación diferente: viajar por casi 160 años de historia del periodismo en el Museo Diario La Capital , que durante todo el año ofrece visitas guiadas gratuitas y que, para este receso invernal, amplió su agenda con actividades especiales.

Único en su tipo en Latinoamérica y parte del patrimonio histórico y cultural de la ciudad, el museo permite descubrir la historia del diario fundado por Ovidio Lagos en 1867 a través de un recorrido por sus salas. Ubicado en el emblemático edificio de Sarmiento 763, donde en primer piso funciona la redacción, se exhiben reliquias, como la prensa manual con la que se imprimió el primer ejemplar de La Capital y la histórica rotativa que funcionó entre 1937 y 1998.

El responsable del museo, Hernán Rossi, contó que uno de los principales objetivos del espacio es despertar la curiosidad de las nuevas generaciones por la historia del diario y del oficio periodístico. “Es un desafío conquistar a las nuevas generaciones en un museo sin pantallas, pero cuando abrimos el portón de las rotativas y escuchamos su sorpresa, nos damos cuenta de que todavía hay cosas capaces de maravillarlos más que una computadora o un celular ”, sostuvo. Con esa premisa, el museo preparó una programación especial para estas vacaciones de invierno.

La programación especial incluye un recorrido didáctico por el edificio y una invitación a descubrir uno de los oficios tradicionales del mundo editorial a través de un taller de encuadernación . Además, los sábados se realizará una visita teatralizada que permitirá recorrer el museo y conocer la historia del diario desde una propuesta diferente y pensada para toda la familia.

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Vacaciones de invierno en el Museo Diario La Capital

De lunes a viernes, a las 10 y a las 11, el Museo Diario La Capital ofrecerá recorridos guiados con actividades didácticas, de acceso libre y gratuito, en los que los visitantes podrán conocer la historia del diario, recorrer sus salas y descubrir su patrimonio.

“Nuestra propuesta es una invitación para que las familias puedan conocer nuestro museo, la historia del diario y de nuestra ciudad. Haremos recorridos históricos por nuestro taller”, explicó Paula Stange, mediadora del museo. La experiencia concluye con una actividad creativa para que cada chico se lleve un recuerdo de la visita: podrán ilustrar el sector que más les gustó del recorrido o diseñar su propia tapa de La Capital con los temas que les interesan. “La idea es poder aprender y divertirse”, resumió.

A su vez, los martes y jueves a las 14 se desarrollará un taller de encuadernación con materiales reciclados destinado a chicos y chicas de entre 7 y 14 años. La actividad requiere inscripción previa y, de manera excepcional, esta primera semana se realizará el miércoles debido al partido entre Argentina y Egipto por el Mundial.

“En esta actividad, rememoramos uno de los modos de registro que utilizaban antiguamente los periodistas para relevar datos y testimonios que luego utilizaban para escribir las noticias. Es un primer acercamiento a la encuadernación, con la posibilidad no solo de armar una libreta que se van a poder llevar, sino también de poder intervenir la portada para hacerla más personal”, contó.

En esta edición especial, además, el taller incorporará una temática mundialista para que los participantes puedan decorar sus cuadernos con los colores de la Selección argentina, la copa, la pelota, las estrellas o sus jugadores favoritos.

La programación culmina cada sábado a las 12 con una visita teatralizada que ofrecerá una forma diferente de recorrer el museo. Durante la propuesta, una de las guías se pondrá en la piel de una canillita invitando a los visitantes a descubrir anécdotas y curiosidades de la prensa escrita.

“La visita del sábado nos invita a recorrer el museo conociendo algunos de los personajes que forman parte de nuestro diario y de la historia de la prensa escrita de nuestro país. Es una propuesta distinta a la habitual, donde podemos interactuar con parte de la historia desde un lugar más cercano y conocer cosas nuevas que, tal vez, no conocíamos de nuestra ciudad”, destacó la coordinadora.

Para reservar lugar, tanto en el taller de encuadernación como en la visita teatralizada, se puede llamar al 5228805 (de lunes a viernes de 9 a 13 hs) o por el formulario disponible en la biografía de Instagram (@museodiariolacapital).

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El legado del Museo Diario La Capital

Las actividades especiales para estas vacaciones de invierno se suman a la programación que el Museo Diario La Capital sostiene durante todo el año, en línea con su compromiso de acercar la historia del diario a las nuevas generaciones y de promover el vínculo con el formato papel, la escritura y las distintas formas de expresión.

“Nuestras actividades son una excelente propuesta para fomentar la imaginación de chicos y grandes, así como para experimentar el acercamiento a nuevas técnicas. También nos parece importante poder seguir apostando al formato papel, a la escritura y la materialidad como una manera de divertirnos y expresarnos”, señaló la coordinadora desde el museo.

En esa misma línea, remarcó la importancia de preservar y difundir la historia del medio. “Nos parece fundamental mantener viva la historia del diario, ya que es uno de los más importantes del país, el más importante de la región y el único que desde su fundación sigue en circulación, resignificando la manera en que vemos al Decano de la prensa Argentina, destacando la importancias de los medios de comunicación en la constitución de la opinión pública y la lectura crítica”, cerró Stange.