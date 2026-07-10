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Fue campeón con Messi en el sub-20 y luego se convirtió en referente del fútbol de Suiza

"A Suiza le falta ese plus que tienen los argentinos", opinó David Abraham, quien jugó con la Pulga en 2005 y fue figura en el país rival de Argentina en cuartos del Mundial

Luis Castro

Por Luis Castro

10 de julio 2026 · 08:49hs
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La selección sub-20 que se quedó con el título en Países Bajos en 2005.

La selección sub-20 que se quedó con el título en Países Bajos en 2005.
David Abraham

David Abraham, exjugador de Independiente, entre otros tantos.
Abraham con la camiseta de Huracán de Chabás

Abraham con la camiseta de Huracán de Chabás, el club donde jugó antes de despedirse del fútbol.
Fue campeón con Messi en el sub-20 y luego se convirtió en referente del fútbol de Suiza

"Messi continúa realizando cosas que son realmente increíbles. Lo marcan entre tres o cuatro jugadores pero no logran anularlo. Va a pasar mucho tiempo hasta que aparezca otro jugador así". Las palabras pertenecen a David Abraham, un jugador que lo vio iniciar su carrera de éxito en la selección -y en el fútbol- y que lo acompañó en el camino hacia la conquista del sub-20 en Países Bajos. A la vez, el defensor tuvo un importante recorrido en Basilea, Suiza, país que es el próximo rival de la selección argentina en los cuartos de final del Mundial 2026.

Abraham fue campeón del mundo sub-20 en 2005 y compartió plantel con el mejor jugador de la historia, quien sigue sorprendiendo al mundo. "Anormal, Leo es anormal. Uno escucha a grandes jugadores como Zlatan Ibrahimovic o Thiery Henry, y se les cae la baba por él. Un jugador puede mantener un alto nivel dos o tres años, pero él hace veinte que está en la élite del fútbol. Lo tienen que marcar entre tres o cuatro jugadores porque si no es imposible. Y aún así sigue haciendo goles. Es algo que no se puede analizar. Hace cinco años debería estar en un declive, pero el tipo sigue en lo más alto", afirmó en diálogo con Ovación el exmarcador central, quien hace poco tiempo decidió colgar los botines.

"Hace ya 21 años que pasó cuando compartimos el Sudamericano, pero ya en el uno contra uno era difícil de frenar. Pero en Argentina hay un montón de esas grandes promesas que después no explotan. Este no es el caso", agregó Abraham, quien nació en Chabás hace 39 años y tras su retiro se instaló en Reconquista, con un previo paso antes de dejar el fútbol en el club de sus amores: Huracán de Chabás.

>>Leer más: David Abraham se retiró de Eintracht Frankfurt para volvera Huracán de Chabás

David Abraham nació a nivel profesional en Independiente cuando tenía apenas 17 años, pero en poco tiempo logró destacarse y pegó el salto a Europa. Basilea fue su lugar elegido, donde se convirtió en una figura clave y conquistó tres títulos de la Superliga Suiza y dos veces la Copa de Suiza, además de disputar la Uefa. Y quedaron en su memoria enfrentamientos con Bayern, Roma y Manchester United, entre otros grandes clubes.

>>Leer más: Cuándo se juega Argentina-Suiza: día y horario del partido de cuartos de final

Cuando decidió que había llegado el momento de dejar la carrera profesional, Abraham cumplió con un viejo sueño que tuvo desde siempre: volver a vestir la camiseta del Globo de Chabás. En 2021 y tras la pandemia por el coronavirus el marcador central regresó a casa para defender los colores de Huracán. Y ahí dio sus últimos pasos como jugador de fútbol antes del adiós definitivo.

El "plus" de los argentinos

Hoy, mientras reparte su vida en Reconquista, Avellaneda y Chabás, el exjugador dejó un claro análisis de lo que es Suiza, el rival de Argentina de este sábado por los cuartos de final. "Suiza creció un montón en el último tiempo. Con la camada que está en la selección jugué cuando estuve en Basilea. Para ellos un cuartos de final es un logro sumamente importante", dijo.

"La selección suiza es un equipo con muy buenos jugadores, pero a nivel selección no poseen ese plus que tienen los argentinos. El argentino cuando juega tiene algo extra. Fijate Enzo Fernández el sprint que metió a los 93 minutos después de haber corrido todo el partido", sostuvo sobre un detalle que distingue no sólo a la selección nacional sino a los jugadores de Argentina.

"Un detalle que marca la diferencia. Me tocó varias veces cuando estaba la fecha Fifa tener compañeros que decían: «Uy, tengo que ir con la selección». Si a mí me convocaban me pagaba el vuelo y me iba. Ellos no tienen eso, a pesar de que están a una hora en avión y les pesaba. Un jugador de Argentina eso no se lo replantea. Y, además, nadie lo hace por plata si no por el orgullo de jugar en la selección. Eso no se paga con nada", concluyó.

Los números de Suiza

La selección de Suiza o Nati, apodo que surge gracias a los cuatro idiomas que hay entre sus habitantes: francés, alemán, italiano y romanche, disputó 12 Copas del Mundo, en las cuales jugó 41 partidos, con 13 triunfos, 9 empates y 19 derrotas. Marcó 55 goles y recibió 73.

En el presente Mundial 2026, Suiza rompió una sequía de más de 70 años sin llegar a la fase de los ocho mejores y asegurando su cupo en cuartos de final. Las otras ocasiones en las que había logrado acceder a esta instacia fue en Italia 1934, Francia 1938 y Suiza 1954.

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