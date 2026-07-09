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Un aeropuerto de Florida cambió su nombre a Presidente Donald J. Trump

"No hay nadie más merecedor de este increíble honor”, sostuvo uno de los hijos del presidente estadounidense

9 de julio 2026 · 20:27hs
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Un aeropuerto de Florida cambió su nombre a Presidente Donald J. Trump

Un aeropuerto del sur de Florida cambió oficialmente su nombre a Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump. Los letreros del Aeropuerto Internacional de Palm Beach estaban siendo retirados y se instalaban las nuevas señalizaciones.

“Debido a que la transformación completa de un aeropuerto no ocurre de la noche a la mañana, notarán una combinación de letreros anteriores y nuevos mientras transitan por la terminal durante las próximas semanas”, indicó la estación aérea en sus cuentas de redes sociales.

“Trump Force One”, un Boeing 757 propiedad de la Trump Organization, fue el primer avión en llegar al aeropuerto bajo su nuevo nombre, poco después de las 5 de la mañana. Eric Trump, uno de los hijos del mandatario, fue uno de los pasajeros. La familia Trump utiliza con regularidad el aeropuerto de West Palm Beach cuando visita la residencia del presidente en Mar-a-Lago, en la cercana Palm Beach. Un tramo del camino desde el aeropuerto hasta la propiedad de Trump fue rebautizado a principios de este año como Donald J. Trump Boulevard.

“No hay persona que haya hecho más por Florida y por nuestro país, y nadie más merecedor de este increíble honor”, publicó en la red social X (ex-Twitter) Eric Trump, quien añadió: “Como hijo, y como alguien que sale de este aeropuerto casi todos los días, siempre me sentiré orgulloso de ver las iniciales ‘DJT’ en mi pase de abordar”.

Aunque el cambio de nombre entró en vigor el jueves, el código aeroportuario de tres letras modificará su código Iata el próximo 18 de agosto: dejará de ser PBI para convertirse en DJT.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó a principios de este año la legislación que hizo posible el cambio de nombre. Rebautizar el aeropuerto costará hasta 5,5 millones de dólares por nuevos letreros, imagen de marca y otras actualizaciones.

En Dandridge, Tennessee, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, los senadores Marsha Blackburn y Bill Hagerty, y el representante Tim Burchett asistieron a una ceremonia para cambiar el nombre del puente de la autopista Interestatal 40 a Puente Donald J. Trump.

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