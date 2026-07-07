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Vacaciones de invierno: martes de lectura, manualidades y teatro

Comenzó el receso escolar y la agenda rosarina está repleta de planes para todos los gustos y bolsillos. Una selección de actividades que se pueden realizar con los más chicos.

7 de julio 2026 · 06:30hs
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La agenda rosarina brinda actividades para estas vacaciones de invierno 

La agenda rosarina brinda actividades para estas vacaciones de invierno 

Durante la primera semana de las tan ansiadas vacaciones de invierno, las opciones que se ofrecen a los chicos y los adultos para disfrutar de los días sin clases son altamente variadas. Como cada año, en Rosario hay una vasta agenda, con propuestas para todos los gustos y bolsillos. Del sábado 4 al domingo 19 de julio, espacios públicos y privados de la ciudad ofrecen propuestas variadas para toda la familia y para todos los bolsillos.

La agenda del martes invita a salir de casa, poner las manos en acción y seguir disfrutando de las vacaciones de invierno con propuestas para toda la familia. Habrá opciones para despertar la creatividad, emocionarse con el teatro y compartir una tarde diferente. Entre las recomendadas, desde las 14 el Museo de la Ciudad (Bv. Oroño 2361) ofrecerá un Rincón de lectura y un Taller de diseño de azulejos, ambos con entrada gratuita. Quienes prefieran las manualidades también podrán participar del Taller de encuadernación en el Museo Diario La Capital, con inscripción previa, reservando cupo al 5228805 o por el formulario publicado en la cuenta de Instagram del museo.

Y una vez que termine el partido de la Selección argentina en el Mundial, el teatro aparece como una gran alternativa para seguir la tarde: a las 17, en el Teatro de Empleados de Comercio, se presentará “El Cuoco”., una obra en la que in cocinero loco, mezcla creatividad y movimiento con ingredientes imposibles y recetas que nadie espera. U

>> Leer más: Empiezan las vacaciones de invierno en Rosario con una gran agenda de actividades

Agenda completa el martes 7 de julio

10h - Recorrido guiado con actividades didácticas. Museo Diario La Capital (Sarmiento). Gratis.

10h - "Exploraciones en el jardín". Grabado en el espacio Berni y los monstruos, espacio textil y narraciones. Mil65. Estación Embarcaderos (Vélez Sarsfield 164). Gratis

10.30h - Espectáculo infantil de pequeño formato. Centro Cuidar Bellavista (Lima 1760). Gratis

11h - Recorrido guiado con actividades didácticas. Museo Diario La Capital (Sarmiento). Gratis.

14h hasta las 18h - Salas de escape. Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602). Gratis

14h - Rincón de lectura y Taller de diseño de azulejos. Museo de la Ciudad (Br. Oroño 2361). Gratis

14h - Estación Cultural, experiencias para jugar y crear. Centro de Salud Maiztegui (José M. Rosas 900). Gratis

14h - Circo itinerante. La Granja de la infancia (Pte. Perón 8000)

14h - Taller de encuadernación. Museo Diario La Capital (Sarmiento). Gratis con inscripción previa, reservando cupo al 5228805 (de lunes a viernes de 9 a 13 hs) o por el formulario publicado en la cuenta de Instagram del museo.

14.30h - Espectáculo infantil de pequeño formato. Plaza Santa Isabel de Hungría (Garibaldi e Iriondo). Gratis

15h - Espectáculo infantil de pequeño formato. Biblioteca Popular Franzini Herrera (La Paz 2927). Gratis

15h - Espectáculo infantil de pequeño formato. Centro Cuidar Viaducto (Bv. Avellaneda 332). Gratis

15h - Narración para primera infancia “Gini, la guardiana de las flores”. Red de mediadores de lectura. Mil65. Casa Castenetto (Azurduy 6150). Gratis

15h - Taller de espuma. Experimentación en jabonería sostenible. Desde los 7 años. Casa Castenetto (Azurduy 6150). Gratis

15h - Circo en Juego, cía Circo Lumière. Estaciones para descubrir el universo del circo. El jardín de los niños (Parque Independencia). Gratis

15 a 16.30h - Taller “Popurrí de Chucherías”, juegos y actividades literarias y creativas, destinado a infancias desde los 6 años y coordinado por la profesora Natalia Álvarez Dean. Espacio Cultural y Educativo de la Memoria y la Música Salta 2141. Gratis.

16h- “Hermanas Camalote”. La Orilla Infinita (Colón 2148).

16h - “La guarida de los sentidos”. Para bebés de 0 a 2 años. Teatro de la Manzana (San Juan 1950).

16.30h - Narraciones y confección de libros de tela con adultos mayores. Red de mediadores de lectura. Mil65. Biblioteca Estrada (Servando Bayo 799). Gratis

16.30h - “La guarida de los sentidos”. Para bebés de 0 a 2 años. Teatro de la Manzana (San Juan 1950).

17h - “La guarida de los sentidos”. Para bebés de 0 a 2 años. Teatro de la Manzana (San Juan 1950).

17h - “El Viento en Monopatín”. Sala Tandava (9 de Julio 754).

17h - “El Cuoco”. Teatro Empleados de Comercio (Corrientes 450). Sin cargo para afiliados AEC y socios AMECRO.

17.30h - “La guarida de los sentidos”. Para bebés de 0 a 2 años. Teatro de la Manzana (San Juan 1950).

17.30 a 19h - Taller de dibujo, historias y narrativas gráficas "Dibujos para contar historias", para chicos y chicas a partir de los 10 años, a cargo del profesor Gabriel Keppl. Espacio Cultural y Educativo de la Memoria y la Música Salta 2141. Gratis.

¿Qué hacer con los chicos estas vacaciones de invierno en Rosario?

En Rosario hay una gran variedad de planes para disfrutar con los más chicos en estas vacaciones de invierno. Hay propuestas todos los gustos: circo, teatro, humor, museos, cine, títeres, música, muestras, talleres y espectáculos al aire libre en los distintos espacios de la ciudad.

Los espacios de Municipalidad de Rosario y del gobierno de Santa Fe abren en horarios especiales y proponen una multiplicidad de planes en su mayoría gratuitos. Las grillas detalladas con los días, horarios y lugares de cada una de las propuestas, además, pueden consultarse en los sitios web y en las redes sociales de cada una de las reparticiones: @santa_fe_cultura y @culturarosario.

Por otro lado, distintas salas y espacios tendrán espectáculos con precios accesibles, y los suscriptores de Tarjeta BLC podrán aprovechar descuentos exclusivos y sorteos en shows seleccionados.

En el Museo del Diario La Capital habrá una agenda especial para las infancias y las familias. Del 6 al 17 de julio, de lunes a viernes habrá recorridos guiados con actividades didácticas a las 10 y 11 de la mañana. Los martes y jueves a las 15, se podrá participar de talleres de encuadernación (para quienes tengan entre 7 y 14 años). Finalmente, los sábados a las 12, habrá recorridos teatralizados, donde un divertido canillita los llevará a descubrir la historia de las rotativas. Las últimas dos actividades son gratuitas pero tienen cupos limitados. Para reservar lugar, se puede llamar al 5228805 (de lunes a viernes de 9 a 13 hs) o por el formulario disponible en la biografía de Instagram (@museodiariolacapital).

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