Cementerio El Salvador: un viaje a través del tiempo por la necrópolis para explorar la memoria de Rosario

El cementerio El Salvador organiza una nueva visita guiada, en el marco del 170º aniversario de su creación. Quiénes descansan en sus mausoleos

EL objetivo es salvaguardar el legado patrimonial que constituye la arquitectura, el arte escultórico funerario, los objetos y el conjunto de bienes patrimoniales emplazados en el cementerio El Salvador.

Un museo a cielo abierto hacia los confines más recónditos de lo que representa la muerte para la humanidad en clave arquitectónica. Con esa perspectiva se encuadra una nueva propuesta cultural del municipio en el marco del 170º aniversario del cementerio El Salvador , ubicado frente al extremo oeste del parque Independencia.

Considerado uno de los sitios más emblemáticos, desde el año pasado cuenta con una ordenanza que promovió la necrópolis como un museo a cielo abierto, en el marco de la revalorización y conservación patrimonial de la ciudad. Allí descansan los restos de los primeros inmigrantes y quienes formaron parte de la historia grande de Rosario.

La propuesta tendrá lugar este sábado 11 de julio, a las 10, a través de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público, dedicada a descubrir las historias mediante una visita guiada especial por la necrópolis.

Durante el recorrido se visitarán las sepulturas de familias como Nicolorich, Amelong y Arijón, entre otras, cuyas historias permiten reconstruir parte de la inmigración rosarina y de la historia fundacional del propio cementerio.

A través de sus legados, las y los participantes podrán conocer cómo vivieron, qué aportaron al desarrollo de Rosario y de qué manera El Salvador conserva la memoria de quienes ayudaron a construir la ciudad.

Cementerio El Salvador

Ubicado en el perímetro delimitado por calle Ovidio Lagos y las avenidas Presidente Perón, Francia y Pellegrini, en el macrocentro de Rosario, frente al Parque Independencia, la necrópolis tiene su ingreso principal por Lagos 1840.

La inauguración data del 7 de julio de 1856 como consecuencia de la expansión demográfica de Rosario y del derrumbe del antiguo cementerio ubicado en lo que hoy es la costa central.

Se trata de una necrópolis decimonónica inspirada en los grandes cementerios monumentales europeos del siglo XIX. La construcción de la necrópolis data desde 1856 y contó con la intervención de los arquitectos norteamericano y aleman Timoteo Guillón y Ernesto Menzel, respectivamente.

"En ese año fundacional, 1856, aún pertenecía a la Iglesia Católica. Recién 20 años después pasó a manos del municipio. Fue una época donde Rosario recibió una oleada migratoria y entre ellas, familias que invirtieron en estas tierras y amasaron una pequeña fortuna. En eso, repasaremos la historia de Arijón, Nicolorich, que forma parte de la colectividad croata en la actualidad, aunque también hablaremos de las familias que desaparecieron", repasó Jessica Contreras Galarza, quien estará a cargo de la recorrida dentro de la necrópolis.

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Ocupa cinco hectáreas y alberga más de 50 mil tumbas distribuidas entre jardines, monumentos de piedra, mármol y hierro, además de los grandes panteones donde descansan familias históricas de la ciudad.

Es, además, un verdadero museo a cielo abierto, donde artistas y arquitectos dejaron su impronta en esculturas, ángeles dolientes y otras obras que conforman un valioso patrimonio histórico, artístico y cultural.

Sus calles, plazas de mármol y construcciones de hierro reflejan las tradiciones arquitectónicas de la época y convierten al cementerio en uno de los espacios patrimoniales más importantes de Rosario.

Célebres personajes

Entre otros, en esta necrópolis municipal descansan Lisandro De la Torre, Ovidio Lagos, Luis Pinasco, José Arijón, Melitón de Ibarlucea, Floduardo Grandoli, Juan M. Ortiz, Manuel y José Arijón, Dolores Dabat, Enzo Bordabehere, Ciro Echesortu, Gabriel Carrasco, Juana Elena Blanco, Ángel Guido, Artemisa Bett de Ortiz y Esteban Piacenza.

Además, integrantes de familias tradicionales como Carreras, Sugasti, Rouillón, Astengo, Castagnino, Campbell-Puccio, Schoen, Pellero, Bustinza-Larrechea, Gueglio, Cafferata, Alfonso, Fradua, Fillol, Albaladejo, Mazza, Linares y Pessan, entre muchas otras.

Actualmente, El Salvador está organizado en distintos sectores y cuenta con circuitos de visitas guiadas, entre ellos el Paseo de los Ilustres, Memorabilia, No me olvides y el Paseo de la Memoria, recorridos que invitan a descubrir la historia, el arte y la memoria de uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de la ciudad.

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La antropóloga y tanatóloga Sylvia Lahitte, coordinadora de Gestión y Valoración de Cementerios Municipales, señaló que los cementerios “representan la ciudad a escala y reflejan la posición social de sus inhumados, la idea era no descuidar el status social para la posteridad, un imaginario burgués de finales del siglo XIX, cuando se construyeron las grandes mansiones de Rosario”.

Los emblemáticos mausoleos del sitio se encuentran en el primer tramo de la calle 6. La saga comienza con un grupo escultórico de 1917, construido por Guillermo Gianinazi (también autor de la cuadriga sobre la Sede de Gobierno) dedicado a Nicanor Frutos, guerrero heroico que mantuvo en alto la enseña patria en la batalla de Curupaity (1866).

Su basamento de granito gris era el preferido en su época, con una alegoría en altura donde un grupo dolientes transportan un cuerpo sin vida. Pero no es el único referente de esa batalla en el cementerio, también tienen su mausoleo Pedro Nicolorich, y Marcelino Freyre, soldado de la Campaña del Desierto.

La actividad es libre y gratuita, no requiere inscripción previa y se suspende en caso de lluvia.